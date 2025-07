Golpe de Lourdes Carlé: llegó por primera vez a los cuartos de final de un torneo de la WTA

Lourdes Carlé llegó por primera vez a cuartos de final de un certamen de la WTA (Foto: REUTERS/Tingshu Wang)

Este jueves, el tenis nacional masculino batió un récord: por primera vez en la historia, Argentina cuenta con siete representantes en los cuartos de final de un torneo ATP en la misma semana. Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña, Juan Manuel Cerúndolo, Román Burruchaga y Juan Pablo Ficovich son los protagonistas. Sin embargo, en Iasi, Rumania, también hay otra albiceleste que logró una destacada actuación: Lourdes Carlé eliminó a la máxima preclasificada del cuadro y 53º del mundo, la armenia Elina Avanesyan, para realizar su estreno absoluto en la ronda de ocho jugadoras de un evento WTA 250.

La oriunda de Daireaux, una ciudad de poco más doce mil habitantes ubicada en la Provincia de Buenos Aires, inició la vigente temporada en el escalón 94 del ranking mundial, luego de dos títulos, una final, tres semis y un positivo recorrido en el WTA 1000 de Madrid, donde alcanzó la tercera fase tras superar la clasificación.

Hasta el momento, el semestre inicial del 2025 arrojó resultados poco alentadores para Lourdes. Si bien quedó a una victoria de repetir su actuación en el prestigioso certamen que alberga la capital española y atravesó la fase previa en Roland Garros, su ranking sufrió una caída de 28 lugares.

Previo al comienzo de la seguidilla de competiciones sobre canchas rápidas de cemento bajo techo, que culminará con el último Grand Slam de la temporada, el US Open, Carlé se anotó en el UniCredit Iasi Open, de categoría 250. En la primera ronda, la deroense revirtió un score adverso y derrotó a la wild card rumana Patricia Maria Tig con parciales de 2-6, 6-2 y 6-2.

Luego de cruzar la barrera del debut, Lourdes debía afrontar un desafío de alto riesgo en la segunda instancia: se medía con la armenia Elina Avanesyan, máxima aspirante al título por ranking. El set inicial, fue una auténtica odisea para la argentina. A los pocos minutos, se encontró en gran desventaja: el score marcó 3-0 y 5-1 a favor de su rival. Sin embargo, Carlé exhibió su faceta de luchadora y la acompañó de un nivel tenístico arrollador. Finalmente, tras una hora y 19 minutos, la actual 122º se quedó con el primer parcial por un ajustado 7-6(7-4).

El segundo, que cayó del lado de Lourdes por 6-2, se extendió a lo largo de una hora de juego y tuvo cuatro quiebres en total. Al igual que en el comienzo del primer capítulo, la deroense corrió por detrás -esta vez fue 0-2 la diferencia-, pero logró reponerse y ganó seis games seguidos para certificar un verdadero batacazo.

“No lo esperaba. No venía teniendo buenas semanas. Es difícil porque hay mucho trabajo detrás y a veces los resultados no se ven rápido”, reveló Carlé tras uno de los triunfos más significativos de su carrera.

En relación a la clave del partido, declaró: “Fue pensar en el punto a punto porque si no pienso de más y se me hace difícil competir. Tenía que estar positiva y a la altura. Me dije que lo siga intentando y mi nivel subió. Trate de enfocarme en mí”.

Este viernes, desde las 6:00 de nuestro país, Lourdes Carlé enfrentará a la rumana Sorana Cirstea, número 166 del ranking, por un lugar en su primera semifinal en el circuito WTA. “Intentaré seguir disfrutando, que es lo más importante de todo”, sostuvo.