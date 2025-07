Aseguran que la Finalíssima entre España y Argentina ya tiene fecha definida

La Finalissima entre Argentina y España podría disputarse en marzo del 2026

La selección argentina de Lionel Scaloni quiere seguir haciendo historia. Dentro de sus objetivos más cercanos aparecen el Mundial 2026 y la Finalíssima que lo emparejará con España. Más allá de que todavía no hay oficializaciones sobre ese duelo entre los campeones continentales, un diario español aseguró que el choque se desarrollará a fines de marzo del 2026, en una de las Fecha FIFA que servirá como preparación para la Copa del Mundo que organizarán en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.

Si bien a Infobae le aseguraron desde el lado albiceleste que todavía no tienen certezas sobre el cronograma del encuentro, el diario As de España aseguró que “los presidentes de la RFEF y de la AFA, Rafael Louzán y Claudio Tapia, han llegado a un acuerdo” para que el partido de los campeones vigentes de la Eurocopa y de la Copa América se celebre en marzo próximo. Desde España aseguran que el primer cónclave entre las autoridades se desarrolló en Asunción (Paraguay), en el marco del 75° Congreso de la FIFA, con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el mandatario de la UEFA, Aleksander Ceferin, como promotores.

Un detalle no menor que remarca el cronista Joaquín Maroto en ese periódico europeo es que para que esta fecha se pueda oficializar primero España deberá cerrar su boleto al Mundial 2026 satisfactoriamente. Los dirigidos por Luis de la Fuente comenzarán su etapa de Eliminatorias Europeas en la ventana de septiembre con duelos ante Bulgaria y Turquía.

El seleccionado europeo, que viene de perder por penales la final de la Nations League, es el actual titular de la Eurocopa tras ganarle el título a Inglaterra hace un año en el Estadio Olímpico de Berlín. Con esos antecedentes, buscará quedar como puntero del Grupo E del clasificatorio para el Mundial 2026 que comparte con Bulgaria, Turquía y Georgia.

El líder de cada uno de los 12 grupos de las Eliminatorias Europeas irá directo a la Copa del Mundo, mientras que los segundos disputarán series de playoffs para tratar de conquistar los otros cuatro cupos disponibles para este continente.

En ese marco, la selección española podría quedar clasificado a mediados de noviembre próximo tras jugar ida y vuelta contra los tres rivales de su zona. Según marcan en AS, en caso de que esto suceda, la Finalíssima se jugaría en sede a definir durante la Fecha FIFA de marzo: Londres ofreció cobijar el partido, pero Qatar y Arabia Saudita también presentarían “ofertas atractivas”.

Pero si España debe disputar un playoff, este teórico acuerdo entre las federaciones se dinamitaría ya que esos juegos deberían disputarse durante la primera fecha disponible del 2026.

El calendario del máximo organismo del fútbol contempla una ventana de partidos entre el 23 y el 31 de marzo. Luego, del 1 al 9 de junio, se reservó otra doble fecha con la idea de darle a los seleccionados tiempo para realizar amistosos preparatorios de cara a la Copa del Mundo que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio del próximo año, por lo que sería imposible poder disputar la Finalíssima en esta segunda Fecha FIFA.

Argentina sacó su boleto a la Finalissima por ganar la Copa América 2024 (REUTERS/Agustin Marcarian)

Durante la última jornada de Eliminatorias, el entrenador argentino Lionel Scaloni se había referido a las complicaciones de calendario para poder consensuar este duelo: “No sé nada. Este año ya sabemos que está complicado (por 2025) y el año que viene no sé. No veo una fecha que se pueda jugar, sobre todo porque está el Mundial. Ya veremos qué decisión toman los que realmente cuentan, nosotros al final ya sabemos que contamos poco... Pero no lo veo, no tengo información”.

En otras de las ocasiones, el oriundo de Pujato había analizado la fortaleza del vigente campeón de la Eurocopa: “Yamal posiblemente hoy sea uno de los mejores del mundo. No está bien compararlo con Leo (Messi). España es una de las mejores selecciones del mundo, con un estilo muy marcado. No sé si jugará la Finalísima, pero es algo que hoy no me preocupa”, había remarcado antes del Argentina-Brasil de marzo pasado.

En el caso de que Argentina-España no pueda llevarse adelante en marzo, FIFA ya tiene definido su cronograma de ventanas internacionales hasta 2030. En ese marco, las primeras opciones tras la Copa del Mundo 2026 serían entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, donde habrá espacio para jugar cuatro partidos. Luego hay una jornada marcada en el calendario del 9 al 17 de noviembre.

Por lo pronto, la Albiceleste, con el boleto asegurado para el Mundial, cerrará las Eliminatorias Sudamericanas el martes 4 de septiembre en Buenos Aires ante Venezuela y el jueves 9 del mismo mes en Guayaquil contra Ecuador. Luego deberá organizar amistosos preparatorios rumbo al gran certamen del próximo año: sólo acordó por ahora un duelo ante Angola.

“Lo único que me confirmó el presidente es que hay un partido con Angola que está confirmado, pero el resto está todavía sin cerrarse. Con selecciones europeas no podemos jugar. Al menos este año, no. Me gustaría no jugar con sudamericanos, me gustaría jugar con otros rivales, pero nunca hemos tenido problemas con quién jugábamos”, había adelantado Scaloni.

España conquistó la Eurocopa 2024 y se ganó el derecho de disputar la Finalíssima (Foto: EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI)

Argentina revalidó el título de campeón de la Copa América en 2024 luego de vencer a Colombia en una electrizante final y se ganó el derecho de volver a disputar la segunda edición de esta nueva Finalíssima. La Albiceleste alzó este mismo trofeo en junio del 2022 cuando goleó 3-0 a Italia en el mítico Estadio Wembley, cuando ambos se habían apoderado del boleto a la definición como campeones de la Copa América 2021 y la Eurocopa 2020.

Este encuentro de campeones continentales tuvo su primera edición en 1985 cuando Francia venció 2-0 a Uruguay en el Parque de los Príncipes de París y vio su segunda versión en 1993 con el triunfo por penales de Argentina ante Dinamarca tras empatar 1-1 en el Estadio José María Minella de Mar del Plata. Aquel proyecto, llamado en esa época Copa Artemio Franchi, se discontinuó hasta que se decidió reactivarlo en el 2022.