Maravilla Martínez habló por primera vez tras su renovación récord con Racing y se refirió al rumor del llamado de River Plate

Adrián Martínez renovó su contrato hasta 2028 en Racing Club y de esta manera alejó todos los rumores que lo vinculaban a River. En conferencia de prensa, Maravilla reveló cómo fue el detrás de escena del vínculo que extendió con la Academia y en el que fijó una cláusula de salida simbólica de 122 millones de euros. ¿Hubo un llamado de Marcelo Gallardo para jugar en Núñez? ¿En qué club desea retirarse?

“Se hablaron muchas cosas, ya no es para hablar. Eso ya pasó. Estamos contentos con esto, con la actualidad y esta estabilidad. Con lo que hizo el club. Lo otro, ya está, ya pasó”, fue la respuesta ambigua que dio el delantero de Racing cuando le preguntaron de forma directa si había sido tentado por el Muñeco.

En la misma sintonía, remarcó: “La cláusula no estaba tan alta para los goles que había hecho. Había posibilidades o sondeos. Milito hizo el esfuerzo, no es fácil en seis meses intentar acomodar el club”.

Y ya en referencia a la cláusula de € 122M, ahondó: “Fue algo simbólico porque se hablaba mucho. Le dije a Milito que si firmábamos por estos años, que pusiera lo que quisiera porque yo firmaba para quedarme en el club, por más que me vinieran a comprar. Me dijeron que habían pensado en ese número y les dije que sí. Lo decidieron ellos”.

Maravilla se mostró a gusto por el acuerdo que le brindará una estabilidad en lo personal: “Estoy muy contento porque uno ya puede tener la tranquilidad de lo que va a ser el futuro. Tener estabilidad siendo jugador, no es fácil, todos los diciembres estamos viendo qué va a pasar”. Y remarcó que todo se resolvió velozmente: “Ya estábamos hablando hacía unos días del tema este, pero la dirigencia actuó enseguida, más que nada por los problemas que había con otros jugadores. Fue todo muy rápido”.

En cuanto al aspecto personal, contó que les aclaró a sus familiares que no va a cobrar el monto de la cláusula (“para que no piensen que voy a cobrar fortunas”) y reconoció el valor de tener a su lado a su esposa y representante: “Ella siempre estuvo, uno la ve en la firma del contrato, pero venía a la cárcel, la conozco desde los 18 años. Somos humildes, la peleamos. Ser reconocidos ahora es algo muy importante. Mi representante, Matías Bianchi, siempre me dio una mano. No tiene muchos jugadores y fue el que me dijo si quería jugar a la pelota cuando estaba en la cárcel”.

Y concluyó: “Me acuerdo cuando arranqué en CADU y me saqué una foto con Milito, que le mostré. Uno le pedía fotos a jugadores de ese nivel. Hoy compartir esto y que esté firmando un contrato con él, no lo imaginaba nunca. Es muy emocionante para mi familia y para mí. El día de mañana me voy a dar cuenta de lo que logramos y conseguimos. Hoy trato de mentalizarme en seguir trabajando para convertir”.

OTRAS FRASES DE MARAVILLA MARTÍNEZ

Los posteos de Racing por la extensión del vínculo y aumento de la cláusula de Maravilla Martínez

En qué club quiere retirarse. “La idea siempre mía fue quizás defender a Defensores Unidos de Zárate cuando salí de estar en prisión, pero terminar mi carrera acá ya lo tenía pensado. Voy a tener 36 cuando termine, después iré unos partidos al CADU, pero mi idea es terminar acá”.

La presión de Gustavo Costas. “Él estuvo presionando para que no se le vaya ninguno. La gente me brinda demasiado cariño. Se nota en las redes y la cancha. Fue de todo un poco”.

Qué significa Racing para Martínez. “Para mí es un montón. Como todos los clubes. Me pasó en Instituto, que me dio la posibilidad de venir a Argentina. Mi señora y mi nene estaban encantados de estar en Córdoba. Fue difícil irme. El jugador tiene que tomar decisiones. No es fácil, pero llegar a un club grande importante como ese, y ganar copas internacionales hizo resaltar todo el trabajo que venía haciendo".

¿Se siente ídolo de Racing? “Me falta un montón, va un año y medio. Hay que sostenerlo. Como delantero le ha pasado a otros que están en Argentina que tuvieron un año bueno, bajan y suben. Depende mucho de cómo estén los refuerzos, los jugadores que estén y coincidir en el 11 ideal que te llene de situaciones y vos empujarla. Tengo que seguir laburando, falta un montón”.

La polémica en el partido contra Barracas Central. “Fue algo muy difícil, una mezcla de sensaciones. A mi criterio, toco la pelota, ni ellos reclamaban el penal. Reclamaban el offside. Acá yo le pegué a la pelota y casi hago el gol en contra. El toca primero la pelota, la vi mil veces porque no la entendía. Después sigo y le pego, no me tiré al piso porque se me giró la pierna en el aire. Después ataqué porque era la última. Cien metros corrí, faltaban 30 segundos, que me tiren una soga, ja. Si yo no la tocaba, era penal”.

El sueño de la Libertadores. “Todos los clubes se preparan para ganar la Copa. Que se queden tranquilos que este plantel sale a pelear cada partido como el último. Es el sueño de todos, de Gustavo, Milito, nosotros y la gente. Vamos a dar lo máximo para seguir dándoles alegrías al club”.