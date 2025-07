“Le toco y se tira”: la reacción de Luis Enrique tras la agresión a João Pedro en la final del Mundial de Clubes

IMAGEN DAZN 🎥 "Está así parado, me empuja, le toco y se tira" 🗣️



Luis Enrique y la explicación de lo ocurrido con Joao Pedro a un miembro de su cuerpo técnico 🧐#FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/YpmGdJOsbO — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 13, 2025

La imagen de Luis Enrique perdiendo el control y propinándole un golpe en el rostro a João Pedro eclipsó el desenlace de la final del Mundial de Clubes. Tras la actuación perfecta del Chelsea, que le permitió imponerse por 3-0 sobre el París Saint-Germain en el MetLife Stadium, el técnico español fue captado por las cámaras justificándose ante sus asistentes tras la pelea con los jugadores del elenco británico, algo que replicó en la conferencia de prensa.

El partido, que ya había finalizado, se vio marcado por este incidente, dejando a Luis Enrique expuesto a una posible sanción por su agresión a João Pedro, a la espera de la decisión de la FIFA. La tensión se desató en los minutos finales, cuando la contundencia del Chelsea en la primera mitad, con goles de Cole Palmer y el propio João Pedro, había sentenciado el resultado: 3 a 0 a favor del conjunto inglés, que se proclamó campeón del primer certamen internacional con el nuevo formato.

La bronca se originó cuando Gianluigi Donnarumma fue directo a encarar a un jugador del Chelsea y se cruzó con el atacante sudamericano. El intercambio de palabras subió de tono, con Achraf Hakimi gesticulando que el brasileño hablaba demasiado.

En ese momento, Luis Enrique intervino y, pese a los intentos de Presnel Kimpembe por sujetarlo después de que el propio jugador de los Blues lo empujara, terminó aplicándole manotazo a João Pedro, que no llegó a impactar plenamente. “Soy tonto. Está así, parado, me empuja, le toco y se tira”, insistió el entrenador español, según la lectura de labios registrada por las cámaras DAZN, reconociendo su error en la secuencia que lo llevó a buscar el cuello del delantero brasileño y terminar golpeándolo.

¡SE INCENDIARON LOS ÁNIMOS! 🔥🔥🔥🔥



LUIS ENRIQUE SE FUE DIRECTO A POR JOAO PEDRO Y SE ARMÓ LA MUNDIAL 😱@FIFACWC | La final, gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/yTpkcHgXSy — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 13, 2025

“Al final del partido hay una situación que creo que era evitable por parte de todos. Mi objetivo fue siempre separar a los jugadores. Al finalizar el partido hay una serie de empujones, yo siempre quise evitar que esto sucediera. También vi a Maresca empujar por ahí...”, comentó Luis Enrique en la conferencia de prensa posterior.

En esta misma línea, comentó: “He visto a Maresca recibir empujones, claramente nuestra intención ha sido separar a los jugadores, situación que deberíamos evitar entre todos. Mi intención, separar a los jugadores para que la situación no vaya a más. No tengo ningún problema en comunicar cuál es mi sentimiento. Es una situación evitable por parte de todos. Voy a evitar que vaya a más, repito que no es lo mejor, y no tengo nada más que añadir”.

El ambiente se había caldeado tras la expulsión de João Neves por tirarle del pelo a Marc Cucurella, quien lo había provocado previamente. Este episodio agravó la tensión y desembocó en la pelea entre los planteles tras el pitido final del árbitro Alireza Faghani. La imagen de Luis Enrique agrediendo a João Pedro se convirtió en el centro de la polémica, opacando brevemente la celebración inicial del Chelsea.

El momento en el que João Pedro cayó al suelo tras alegar una agresión por parte de Luis Enrique (REUTERS/Amanda Perobelli)

Mientras los jugadores ingleses festejaban el título, se vieron obligados a intervenir para separar la pelea, lo que generó una sucesión de empujones. Dentro de la gresca, Enzo Maresca, entrenador del Chelsea, intervino para sacar a Donnarumma de la escena y calmarlo tras dialogar con él. Por su parte, Presnel Kimpembe tuvo que sujetar a Luis Enrique para evitar que la situación escalara aún más, en medio de una trifulca que empañó la consagración del equipo inglés. El cruce verbal iniciado en los minutos finales persistió incluso durante los festejos de los Blues.

Luis Enrique también se refirió a lo que fue el desarrollo del partido, en el cual el PSG se vio completamente dominado por parte del Chelsea. “El fútbol es así. Uno podría explicarlo todo. Me parece que tendríamos que reexaminar el partido para determinar lo que se produjo. Empezaron el partido muy bien, con un alto nivel de presión, presentamos ciertas dificultades y luego intentamos marcar un gol, no pudimos lograrlo. Ellos han merecido esta victoria, se desempeñaron muy bien y me consta que yo dije que el Chelsea era un gran equipo”, argumentó.

Al mismo tiempo, sobre la contundente caída en los Estados Unidos, resaltó: “En los momentos delicados se sabe quién está a tu lado y quién no. Yo tengo una característica desde que era muy jovencito, suelo caer muy bien a las personas que me conocen, no sé si estoy siendo demasiado egocéntrico. Dicho esto, no somos perdedores, sino subcampeones, pues esto es deporte de alto nivel”.

Por último, a la hora de realizar un balance sobre el Mundial de Clubes, destacó: “Es un torneo que nace de esa necesidad por saber quién es el mejor equipo del mundo, es un formato interesante, puede competirse en un torneo de muy alto nivel. Lo considero interesante, me ha gustado, no hemos tenido la oportunidad de ganarlo porque hay un equipo que ha sido mejor”.

La gresca en la que Luis Enrique fue uno de los protagonistas (REUTERS/Lee Smith)