9 frases de Miguel Russo tras el empate ante Argentinos: qué necesita mejorar Boca y cuándo debutará Paredes

Boca Juniors tuvo su debut en el Torneo Clausura con un pálido empate frente a Argentinos en La Paternal. Al Xeneize le faltó ambición y creatividad para lastimar al Bicho y la repartición de puntos no conformó. Es la octava presentación consecutiva sin alegrías para el pueblo azul y oro (4 desde que asumió Miguel Ángel Russo), dado que la última victoria se remonta al 19 de abril cuando el conjunto de la ribera logró superar a Estudiantes en el Apertura por 2 a 0 en La Bombonera.

“El fútbol argentino es difícil y parejo. Hay cosas que mejorar y otras cosas que fueron buenas, depende pura y exclusivamente de nosotros buscar el mejor funcionamiento, aceleración y un montón de cosas. Argentinos es un rival dificilísimo por la forma y la manera que tiene de jugar. Hay que seguir mejorando y buscando, pero el fútbol argentino tiene estas cosas y situaciones que cambian permanentemente”, argumentó el experimentado entrenador con pasado en Rosario Central.

En su discurso, el DT intentó explicar la falta de ideas ofensivas de sus dirigidos. “Estábamos errando muchos pases, no salíamos de manera normal sino de a uno y así no se puede jugar. Hay que presionar, recuperar y salir rápido, en el segundo tiempo fue más ordenado, el rival tuvo más el balón que nosotros y eso no me gusta, pero es el fútbol argentino. Es permanentemente difícil y cualquier situación es dura”, insistió.

Con relación al partido de Braida, Russo recordó que el ex San Lorenzo “se acomoda bien por derecha y por izquierda". “Necesitamos gente por afuera. Hubo mucho temperamento del equipo hoy y eso es bueno para seguir peleando, hay muchísimas cosas para mejorar y no me quedo con esto. Hay que seguir y toca el viernes de nuevo, será difícil y quedará en nosotros buscar los mejores niveles”, continuó. Y agregó: “Es un proceso nuevo que arranca con pocas semanas de entrenamiento, luego Mundial de Clubes, luego aprovechamos la semana anterior, jugamos hoy, después viernes, miércoles y después volvemos a jugar. Hay que ir evaluando lo que buscamos futbolísticamente, esto es Bocay precisamos más cosas".

En la nutrida conferencia de prensa, Miguel también se refirió al esperado debut de Leandro Paredes, el refuerzo que llegó con la idea de solucionar los problemas en la mitad de la cancha. “Es día a día. Ayer entrenó muy bien, hoy le dimos descanso, seguramente mañana entrenará con más intensidad y veremos cómo se va sintiendo. Mejor que él no se conoce nadie, tiene experiencia y forma, recuperaremos a Cavani que lo tuvimos afuera por algo completamente anormal, Palacios estuvo con fiebre y más de 60 minutos no me iba a aguantar. Lo bueno es que quieran estar y vamos creciendo”, enfatizó.

“Si lo veo bien a Paredes, no tengo dudas en ponerlo, tiene una cabeza futbolística distinta, nos va a ayudar muchísimo en muchas cosas, podrá ser el viernes o el miércoles, no tengo apuros. A Herrera lo llevaremos unos días más para que se vaya consolidando, lo mismo con Cavani: hay que tener paciencia y buscaremos seguir creciendo sabiendo que el fútbol argentino no te regala nada”, completó. Y antes de despedirse volví a referirse a los soldados que busca recuperar: “Tenemos que recuperar lesionados, Ayrton Costa está cerca, Di Lollo está muy bien. Buscaremos la forma de superar las lesiones, tomarnos un tiempo para superar todo esto, en algún momento vamos a tener a todos disponibles”.