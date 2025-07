Marcos Rojo, cerca de marcharse de Boca: el club con el que negocia y el detalle que genera dudas

Rojo, con la indumentaria de Boca, en el Mundial de Clubes (REUTERS/Marco Bello)

Marcos Rojo se encuentra cerca de volver a Estudiantes de La Plata, tras mantener una comunicación directa con Juan Sebastián Verón, presidente del club. El defensor de 35 años, quien actualmente cumple los últimos seis meses de su contrato en Boca Juniors, pero se encuentra relegado en la consideración del DT Miguel Russo, expresó su voluntad de rescindir el vínculo y regresar al club donde se formó.

El club platense trabaja en los detalles para concretar el retorno del futbolista, mientras prepara su debut en el Torneo Clausura frente a Unión de Santa Fe, pautado para este lunes desde las 21.15. La iniciativa partió del propio zaguero, quien formalizó su deseo ante Verón y recibió una respuesta favorable. A partir de ese momento, las negociaciones para su salida anticipada de Boca se intensificaron, con el objetivo de que el ex jugador de la selección argentina, subcampeón en el Mundial de Brasil 2014, quede en libertad de acción y pueda vestir nuevamente la camiseta albirroja.

Desde la dirigencia de Estudiantes, Agustín Alayes, director deportivo, sostuvo durante una entrevista con el programa “No es una copia”, de 0221, que el regreso de exjugadores siempre es bienvenido en el club. “Yo los quiero a todos los ex. Marcos resignó plata y vino en su momento. No me gusta que toda la cancha silbe y putee a un jugador que pasó por acá”, manifestó el también ex defensor.

La referencia es a lo sucedido con Rojo cuando se midió ante el Pincha con la casaca de Boca, cuando fue repudiado por los fanáticos del conjunto platense por su determinación de optar por el Xeneize para su segundo retorno desde el Manchester United.

El experimentado futbolista quedó muy atrás entre las prioridades de Russo, algo que quedó marcado en el Mundial de Clubes. De todos modos, hasta esta semana, desde Ezeiza le aseguraron a Infobae que no habían aparecido propuestas de salida, sea por ofertas de otro equipo o rescisión de vínculo, por parte de los jugadores que tendrán poco o nulo rodaje en el semestre. Además del señalado Rojo, integran la nómina Sergio Romero, Cristian Lema y Frank Fabra. Boca ya dejó en claro que aquellos jugadores que quieran salir deberán acercar un ofrecimiento y el pedido debe salir de ellos.

La eventual reincorporación de Rojo a Estudiantes abriría un nuevo capítulo en la relación entre el futbolista y el club, mientras que las próximas semanas serán clave para definir su futuro. Vale recordar que el Inter Miami, conjunto de la MLS donde brilla Lionel Messi y adonde recalaría otro campeón del mundo como Rodrigo de Paul, también había mostrado interés en contar con sus servicios. Sin embargo, todo indica que el zaguero y su familia prefieren quedarse en el país y no volver a emigrar.