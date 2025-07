Miguel Russo dio la primera lista de Boca Juniors para el Torneo Clausura sin Leandro Paredes

El nuevo 5 de Boca no estará presente en el debut ante Argentinos Juniors (AP Foto/Gustavo Garello)

Boca Juniors debutará mañana a partir de las 18:45 en el estadio Diego Armando Maradona ante Argentinos Juniors por la primera fecha del Torneo Clausura y Miguel Ángel Russo ya publicó la nómina de convocados para este compromiso. Como era de esperarse, el entrenador decidió preservar a Leandro Paredes, quien no formará parte de la delegación y sumará horas de entrenamientos antes de tener su reestreno, posiblemente el viernes que viene en la Bombonera ante Unión de Santa Fe.

Sin lugar a dudas, una de las ausencias más llamativas en la lista de 25 futbolistas fue la de Exequiel Zeballos, una de las piezas de recambio fijas en el último tiempo. Según informaron desde el club, se trató de una decisión táctica del cuerpo técnico ya que el Changuito no acusó lesión. Vale mencionar que el extremo santiagueño es pretendido por Newell’s y también fue sondeado por equipos del exterior (Boca rechazó una oferta millonaria de Arabia Saudita hace algunas semanas).

Otro de los que no fue considerado para esta cita fue Marcos Rojo, quien no se entrenó con normalidad en los últimos días víctima de alguna molestia física que arrastra desde el Mundial de Clubes, competición en la que no sumó minutos. El defensor central tuvo una charla con Russo en Estados Unidos en la que entendió que iba a correr desde atrás respecto a sus compañeros Ayrton Costa (le resta una semana de recuperación producto de un desgarro) y Marco Pellegrino, presunto titular mañana en La Paternal. Es prácticamente un hecho que Rojo se marchará de la institución en este mercado de pases.

Aunque Russo definiría el once en las próximas horas, una posible alineación para debutar en el Torneo Clausura es con: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Williams Alarcón; Malcom Braida, Alan Velasco, Kevin Zenón; y Miguel Merentiel. Vale mencionar que el chileno Carlos Palacios se ausentó en la última práctica producto de un cuadro febril, pero formará parte de la lista de concentrados.

Leandro Paredes ya trabajó con el plantel de Boca, pero Russo decidió preservarlo la primera fecha (@BocaJrsOficial)

Otro de los presentes mañana será Edinson Cavani, quien sufrió un golpe esta semana que lo dejó a maltraer. Hoy se movió de forma diferenciada y probablemente ocupe un lugar en el banco de suplentes. “Hasta ayer estaba bien. Tuvo un golpe, una caída. Habíamos arreglado que hiciera 20 minutos (de fútbol) porque los voy cuidando, llevando de menor a mayor, de acuerdo con las perspectivas”, mencionó Russo sobre el uruguayo en conferencia de prensa.

El DT aclaró públicamente que no tenía definido el once para mañana y no descartó que haya sorpresas: "El domingo vamos a una cancha difícil. Es un equipo duro y fuerte con buenos jugadores. Tenemos que ser inteligentes”. En tanto, fijó objetivos en un semestre en el que Boca no tendrá Libertadores y solo protagonizará el torneo y la Copa Argentina: “Siempre tenés que pensar en un título en Boca. Esa es la realidad. Tenés que salir campeón permanentemente en este club”.

LA LISTA DE CONVOCADOS DE BOCA JUNIORS PARA VISITAR A ARGENTINOS JUNIORS EN LA PATERNAL