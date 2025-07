La respuesta de Marcos Rojo ante los rumores de su posible arribo a Gimnasia La Plata

Marcos Rojo descartó la posibilidad de jugar en Gimnasia La Plata (REUTERS/Marco Bello)

La tarde del viernes se vio sacudida por una serie de informaciones que sorprendieron tanto a hinchas como a periodistas. La posibilidad de que Marcos Rojo recalara en Gimnasia La Plata resultó desconcertante, considerando su fuerte identificación con Estudiantes, más allá de las opiniones divididas entre los simpatizantes del club. Ahora el propio futbolista salió a aclarar públicamente su postura frente a los trascendidos.

Todo comenzó con un asado en la casa de Lucas Castro, futbolista del Lobo, donde participaron varios ex jugadores de ambos equipos platenses. La publicación de una imagen grupal en redes sociales, en la que se veían a Israel Damonte, Pablo Lugüercio, Marcos Rojo, Mariano Andújar, Pata Castro, Pablo De Blasis, Lautaro Formica y Emiliano Méndez, fue el detonante de una serie de rumores que rápidamente escalaron a nivel redes sociales.

En ese contexto, surgió la versión de que Lucas Castro habría invitado a Rojo a sumarse a Gimnasia, e incluso se habló de un supuesto análisis del defensor sobre la propuesta y de una comunicación con Mariano Cowen (presidente tripero) para discutir un hipotético contrato. La situación se volvió insostenible y la indignación del entorno de Rojo creció a medida que la noticia se viralizaba.

Consultado por el medio Cielo Sports, el futbolista fue tajante: “Es ridículo lo que se está publicando. No hace falta ni aclarar que jamás jugaría en Gimnasia”. El defensor de 35 años explicó que la foto surgió de una simple reunión de amigos: “Pasa que el jueves me junté con los pibes en la casa del Pata a comer asado y subimos una foto. Pero de ahí a inventar esa boludez… Jamás jugaría en Gimnasia”.

Las fotos que generaron rumores respecto al futuro de Marcos Rojo

El defensor mantiene una relación cercana con los futbolistas que aparecen en la imagen, y reconoce que, en plena etapa de mercado de pases y con su futuro en Boca aún sin definirse, no le sorprende que lo hayan vinculado con distintos clubes. No obstante, en la misma conversación deslizó una frase que refuerza la información que su entorno ya no oculta: “todos saben cuál es mi deseo”.

La representación de Rojo ya rechazó o dejó en suspenso algunas propuestas de equipos argentinos y del exterior, incluyendo el persistente rumor de un posible pase al Inter Miami junto a Lionel Messi. Su objetivo es claro: priorizar su regreso a Estudiantes. De hecho, el propio jugador ya comunicó su intención a los dirigentes del club y habría mantenido conversaciones con referentes del plantel como José Sosa y Guido Carrillo para manifestarles su deseo y tantear el ambiente en el vestuario.

Mientras resuelve su situación contractual con Boca, ya que en lo deportivo su decisión está tomada, Rojo realiza gestiones para volver a vestir la camiseta de Estudiantes. Es consciente de que deberá convencer a un sector de la hinchada que aún se muestra reticente, pero lejos de desanimarlo, ese desafío lo impulsa. La derrota ante Vélez en la final de la Supercopa Internacional y la repercusión mediática de los últimos días podrían acelerar una definición que, por ahora, permanece abierta.

Por lo pronto, el defensor platense quedó excluido de la primera nómina de Miguel Ángel Russo en Boca Juniors. Se informó extraoficialmente que el 6 xeneize manifestó algunas molestias musculares que le impidieron trabajar con normalidad a lo largo de la semana y que lo llevaron al DT a dejarlo afuera del partido de mañana ante Argentinos Juniors en La Paternal. Sin embargo, el Consejo de Fútbol xeneize está al tanto de que de un momento a otro su representante se comunicará para concretar su salida.