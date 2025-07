La fuerte advertencia de Carlos Tevez a los futbolistas de Talleres que pretende River Plate

Carlos Tevez tuvo su debut como entrenador de Talleres en la derrota por 2-1 frente a San Lorenzo, por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Una vez finalizado el encuentro, el Apache se refirió a las situaciones de Juan Portillo y de Matías Galarza Fonda, quienes se encuentran en negociaciones para ser transferidos a River Plate.

“Desde que llegué creo que Portillo está con la cabeza en otro lado y lo mismo pasa con Fonda. Si quiere estar, bienvenido y si no, para afuera. No quiero jugadores que no quieran estar y que él decida. Si no, que se corra a un costado", sentenció Carlitos en la conferencia de prensa.

Ambos futbolistas les comunicaron al presidente de la T, Andrés Fassi, y a Tevez que su intención es aceptar la oferta que llegó desde las oficinas del club de Núñez, lo mismo que le habrían dicho a Diego Cocca, quien dejó el cargo de manera abrupta. Estas conversaciones explican los dichos del DT ante los medios luego de la derrota.

Tevez tuvo que asumir el cargo de entrenador luego de que Cocca dejara repentinamente su puesto. Con solo dos días al mando del plantel, el Apache dirigió a la T frente al Ciclón y, sobre el partido, explicó: “No iba a cambiar el sistema de juego porque hicieron una pretemporada con ese esquema. Noté que teníamos la posesión de la pelota y vi un equipo pastoso y un equipo largo, pero no quería llenarlos de información”.

Carlos Tevez durante la práctica de Talleres (@CATalleresdecba)

“Nos ganan con una pelota parada que creo que fue un gol en contra, queríamos tener un poco más de posesión de balón. San Lorenzo nos superó físicamente, pero no en el juego. Yo creo mucho en el juego, vamos por buen camino”, sumó.

Luego, el ex futbolista de la Selección y Boca Juniors comentó sobre la situación especial que vive el club y el vínculo con los seguidores del elenco cordobés: “Al hincha no le puedo pedir absolutamente nada, nosotros le tenemos que demostrar. Sí, que entiendan que vine hace dos días y que los jugadores tenían la cabeza en otro lado, entonces nos encontramos con una situación muy difícil para formar un once, hay que seguir trabajando con humildad”.

Tras eso, fue consultado sobre cuando cree que su trabajo dará sus frutos y el equipo muestre su intervención; "Si tuviera una bola mágica ojalá que sea el próximo partido hay que ser humilde no queda otra que trabajar y a partir de ser intenso vamos a empezar a pelear. hasta ahora estamos muy lejos de eso, vamos a trabajar.

Además, reveló cuales son sus planes en cuanto a las incorporaciones: “Ya pedí los refuerzos y hablé con el presidente, esto es lo que tengo y confío en los jugadores”. Y agregó: “Ya está hablado con Andrés (Fassi) y él más que nunca se está ocupando y está trabajando".

Por otro lado, Tevez cerró diciendo cómo se encuentra el equipo a nivel físico: “Con el trabajo y la intensidad que uno quiere ejercer, todavía estamos a un 60%. Hay que trabajar”.