El video especial con el que el Liverpool recordó a Diogo Jota: las apariciones de Mac Allister y el vínculo con los videojuegos

El video especial del Liverpool para recordar a Diogo Jota

Rostros sonrientes, abrazos espontáneos y momentos de camaradería dan forma al video que el Liverpool compartió en memoria de Diogo Jota. La publicación, difundida en redes sociales, muestra escenas cotidianas del delantero portugués y retrata la cercanía con compañeros como Luis Díaz y Alexis Mac Allister.

La pieza audiovisual, que el elenco inglés acompañó con un simple “Diogo” y un corazón rojo, dura más de seis minutos y se pueden observar numerosos momentos en los que el luso fue partícipe durante su estadía. Mac Allister aparece en varias ocasiones, lo que refleja que era muy cercano con Jota, con quien bromeaba a menudo, según lo que se puede dilucidar en el emotivo video.

Uno de los momentos más especiales del posteo aparece después del minuto, cuando Jota aparece hablando sobre una de sus pasiones: los videojuegos. De hecho, las imágenes lo muestran haciendo su habitual festejo de gol, con un mando de consola en la mano, un gesto que fue muy recordado por el ambiente futbolístico luego de su muerte.

La despedida de Mac Allister para Diogo Jota

Para cerrar, el Liverpool eligió el momento en el que Jota se dirige a los fanáticos del club, tras la celebración del título de campeón de la Premier League en la última jornada del certamen inglés.

Semanas atrás, un accidente le quitó la vida no solo a Diogo Jota, sino también a su hermano André, suceso que aún tiene al mundo del fútbol sumergido en el dolor. Tras la publicación del homenaje, la comunidad del Liverpool ha expresado numerosas muestras de afecto y reconocimiento hacia quien supo destacarse tanto en lo deportivo como en lo personal. La impronta de Jota permanece en la memoria colectiva de la ciudad y el club.

Nuevas revelaciones sobre el accidente

“La familia de Diogo Jota tiene mi palabra de que no iban con exceso de velocidad”. Con esta afirmación, el camionero portugués José Azevedo desafió la versión oficial sobre el accidente que costó la vida a los futbolistas en la autovía A-52 a la altura de Cernadilla (Zamora). El testimonio de Azevedo, quien presenció el siniestro y participó en los intentos de rescate, contradice el informe de la Guardia Civil, que había atribuido el choque a un exceso de velocidad.

Según el documento, “todo apunta a un exceso de velocidad en relación con el límite autorizado”. Sin embargo, los testimonios de los camioneros portugueses José Aleixo Duarte y el propio Azevedo, presentes en la zona al momento del accidente, ofrecen una versión diferente. Duarte, quien presenció y grabó el suceso, relató al periódico luso Correio Da Manha que el automóvil de los futbolistas lo adelantó cinco minutos antes del incidente y que en ese momento circulaban a ritmo moderado. Además, subrayó el “mal estado” de la carretera A-52, un factor que, según él, pudo haber influido en el desenlace fatal.

Azevedo, por su parte, difundió en redes sociales un video de las primeras imágenes del automóvil en llamas y respondió a críticas sobre su actuación en el lugar. Explicó: “Filmé, me detuve, agarré el extintor e intenté ayudar. Intenté ayudar, pero debido al impacto del accidente, no pude hacer nada. Absolutamente nada”. Insistió en que los hermanos lo adelantaron “con total tranquilidad, sin exceso de velocidad” y que desconocía la identidad de los ocupantes hasta el día siguiente. “Compartí el video con mi mujer, y por la mañana supe que eran los hermanos en el coche. Les doy mi palabra de que no iban a exceso de velocidad, con total tranquilidad”, reiteró en el medio luso.