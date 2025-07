La historia de Horacio Zeballos en Wimbledon: todas sus semis y las dos finales que se le negaron

Horacio Zeballos y Marcel Granollers se clasificaron para las semifinales en Wimbledon (Foto: NA)

El argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers buscan un nuevo hito en sus carreras profesionales sobre el verde césped del tercer Grand Slam de la temporada, Wimbledon. Este miércoles, la dupla hispana se clasificó por cuarta vez a las semifinales al superar en sets corridos a los locales Neal Skupski y Joe Salisbury por un doble 7-6, demostrando una vez más su capacidad para competir al más alto nivel.

La pareja compuesta por Zeballos y Granollers se formó en 2019 y, con el paso de los años, se consolidó en el tour, convirtiéndose en una gran amenaza para sus rivales. Juntos, consiguieron catorce títulos, siendo el más importante el Abierto de Roland Garros semanas atrás. Además, alcanzaron la cima del escalafón mundial en 2024 al consagrarse campeones en el Masters 1000 de Madrid.

La primera vez que accedieron a las semifinales del histórico certamen que se disputa en el All England Lawn Tennis Club fue en 2021. En esa oportunidad, vencieron al tandilense Máximo González y al italiano Simone Bolelli. Ese año, disputaron juntos su primera final de Grand Slam, donde cayeron ante los croatas Nikola Mektic y Mate Pavic.

Tras levantar su único título sobre césped en Halle en 2022, el marplatense y el barcelonés decidieron no presentarse en el Abierto londinense debido a sobrecargas físicas. Esta decisión fue difícil, especialmente considerando la relevancia de Wimbledon en el circuito. Pero también ayudó a que el torneo no otorgó puntos para el ranking ATP y WTA, en respuesta a la exclusión de jugadores rusos y bielorrusos. El All England Club impidió la participación de tenistas de esos países como consecuencia de la invasión a Ucrania, y tanto la ATP como la WTA consideraron que la medida violaba los principios de equidad e inclusión competitiva, lo que generó un debate considerable en el mundo del tenis.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers fueron finalistas en dos oportunidades en Wimbledon (Foto: REUTERS/Paul Childs)

En su regreso a Wimbledon en 2023, la dupla hispana volvió a tener una destacada actuación. En semifinales, vencieron a los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz, lo que les permitió avanzar a la final con gran confianza. Sin embargo, en la búsqueda de su primera conquista en un Major, se quedaron a las puertas nuevamente al caer ante la segunda pareja sembrada, el neerlandés Wesley Koolhof y el británico Neal Skupski.

Sin tiempo para reproches ni lamentos por no haber conseguido el título inglés, Zeballos y Granollers regresaron a Londres. Su estadía en suelo británico se extendió hasta las semifinales, donde fueron sorprendidos por los australianos Max Purcell y Jordan Thompson, quienes mostraron un juego sólido y eficaz.

El 2025 ha sido el año en que más torneos han conseguido hasta el momento jugando juntos. Cabe destacar que Granollers se perdió los primeros meses del calendario por problemas físicos y recién volvió al tour en el Masters 1000 de Indian Wells. Desde entonces, han conquistado los trofeos en el Challenger de Phoenix, el ATP 250 de Bucarest, el Masters 1000 de Madrid y Roland Garros.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers se medirán en las semifinales de Wimbledon ante los locales Lloyd Glasspool y Julian Cash (Foto: NA)

Actualmente, en Wimbledon, se clasificaron entre las cuatro mejores parejas por cuarta vez, cediendo un solo set en el camino. Con el deseo de alcanzar la final, se medirán ante los locales Lloyd Glasspool y Julian Cash, un desafío que esperan enfrentar con determinación y confianza.