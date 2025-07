“Humillación” y “baile”: las lapidarias portadas de los medios españoles por la goleada del PSG al Real Madrid

"Baño de realidad", la definición de Marca

Real Madrid sufrió una dura goleada por 4-0 ante París Saint-Germain (PSG) por las semifinales del Mundial de Clubes y se despide del torneo con una preocupante imagen de cara al comienzo de la próxima temporada, sobre todo a partir de los errores que cometió frente a un rival que no le dejó ningún margen a la equivocación y sacó boleto a la definición de este domingo ante Chelsea en el Estadio MetLife.

Los principales portales españoles no tardaron en describir lo sucedido en Nueva Jersey con duras palabras sobre la floja actuación de la Casa Blanca. El diario madrileño Marca lo caratuló como un “baño de realidad”, un “baile” del PSG y le dedicó un espacio a los yerros de Raúl Asencio y Antonio Rüdiger que abrieron la historia en los Estados Unidos: “Para volverse loco. Qué dos errores, qué dos regalos. 2-0 en diez minutos”. “Desastre defensivo”, continuó la catarsis por el tercer gol convertido por Fabián Ruiz.

Además, el periodista Luis Nieto hizo una dura columna sobre el “suicidio colectivo” del Merengue en suelo norteamericano con un equipo “a la deriva”, puntualizó en los errores “grotescos” de los zagueros centrales que acabaron en goles rivales antes de los 10 minutos de partido, y señaló que la falta de cambios de Xabi Alonso en el entretiempo para aspirar a una heroica remontada fue una “señal de rendición”.

La cruda portada del diario AS

Los grandes apuntados por la dolorosa eliminación Blanca fueron las dos figuras del plantel: Vinicius Júnior y Kylian Mbappé. En el caso del brasileño, la última fuente citada expresó en el 1x1 firmado por Fernando Tavero que tuvo una actuación “muy pobre” en el Mundial de Clubes y se mostró “desconectado” del juego.

Sobre la Tortuga, el periódico afirmó: “Llegaba rodeado de morbo, de debate, de duda sobre su físico. Y se marchó del campo sin aclarar nada. Alguna arrancada esporádica, desesperada. Y poco más. Aterrizaba en Estados Unidos buscando entrar en conversaciones por el Balón de Oro. Pero ya nadie entona ese debate. No fue su gran noche... ni estuvo cerca de serlo”. Incluso, Antonio Romero, de la cadena radial SER, apuntó contra el dúo: “No corren. Y si no corren todos, no hay nada que hacer”.

La historia de Mbappé en redes que generó revuelo antes del partido

De hecho, la última publicación de Mbappé en su cuenta oficial de Instagram en formato de historia cobró una mayor transcendencia con este resultado, en la que se lo veía con la camiseta del PSG y letreros electrónicos que reflejaban la palabra GOAT, considerándose el mejor jugador del mundo. “¿Era necesaria?“, se preguntó AS. Al mismo tiempo, el delantero acaba de retirar su denuncia contra el club galo por acoso moral e intento de extorsión, pero sigue reclamando 55 millones de euros por salarios y primas impagos, según publicó el diario L’Equipe.

El presentador del famoso programa El Chiringuito, Josep Pedrerol, sintetizó la imagen que le dejó Real Madrid en este duelo: “Es un equipo asustado, tiene miedo a una humillación. Están preocupados porque les metan 5. Mentalmente están hundidos”.

L’Equipe trajo al presente al Real Madrid de los Galácticos en versión francesa

Por otro lado, en Francia ponderaron la actuación de un PSG voraz, que “humilló” a su rival y definió el encuentro como una “orgía de espectáculo y juego, un torbellino sin precedentes en la historia del fútbol” y “un pedazo de historia”. Y cerró: “Nunca habíamos visto semejante dominio”. Además, Le Figaro siguió con los halagos: “El PSG aplasta al Real Madrid de Mbappé y se une al Chelsea en la final”.

La definición del Mundial de Clubes se dará este domingo desde las 16 (hora argentina) en el Estadio MetLife entre dos de los campeones continentales que tuvo Europa en la última temporada porque PSG se quedó con la Liga de Campeones y los Blues llegan al encuentro decisivo como ganadores de la UEFA Conference League.

