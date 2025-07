“Boca, mi buen amigo”, la muestra fotográfica que refleja la pasión del hincha, llega a la Argentina tras su paso por Europa

Una de las fotos de la exposición de la fotógrafa Valentina Mella sobre la pasión del hincha de Boca Juniors (Valentina Mella)

Boca Juniors se caracteriza por ser uno de los clubes con mayor cantidad de hinchas en el mundo y no sólo se trata de una institución populosa, sino que los aficionados xeneizes destacan por su pasión y aliento en cada presentación del equipo, sea en La Bombonera o donde toque jugar. Esto ha inspirado a una fotógrafa argentina a retratar el sentimiento de los fanáticos y llevarlo a todas partes con una exposición que llegará a Buenos Aires.

“Mis abuelos son italianos y se instalaron en el barrio luego de llegar al puerto de La Boca. Inaugurar la muestra es un homenaje también para ellos”. Con estas palabras, Valentina Mella resume el sentido personal y colectivo de “Boca, mi buen amigo”, la exposición fotográfica que, tras recorrer Europa, desembarca en Argentina para celebrar la pasión de los hinchas de Boca Juniors.

La muestra, que se inaugura este sábado 12 de julio a las 18 horas en la calle Juan de Dios Filiberto 992, en el barrio de La Boca, marca el cierre de una gira que en 2024 incluyó las ciudades de Génova, Barcelona y Nápoles.

La exhibición invita al público a sumergirse en imágenes que capturan no solo la devoción por el club Azul y Oro, sino también la vida cotidiana y los rituales que definen a quienes lo siguen. Las fotografías documentan la euforia en las calles y tribunas, los cánticos, la influencia y el arraigo que caracterizan a la hinchada xeneize en cualquier lugar del mundo donde juegue su equipo.

La exposición "Boca mi buen amigo" de Valentina Mella se realizó en ciudades europeas y se presentará en Argentina (Valentina Mella)

Mella, egresada del Instituto Municipal de Arte Fotográfico de Avellaneda, explicó: “La idea fue retratar al hincha de Boca porque son los que hicieron y hacen verdaderamente grande al club”. La fotógrafa detalla que el proyecto nació de su costumbre de asistir a la cancha y de años de planificación, con el objetivo de reunir material que refleje de manera genuina a la hinchada. “Voy siempre a la cancha y hace muchos años estoy planificando este proyecto”, afirmó la creadora de la exposición fotográfica.

La muestra artística no solo expone imágenes, sino que también busca transmitir el estilo de vida que implica ser hincha de Boca. Mella subrayó la importancia del acompañamiento de los fanáticos xeneizes: “Si la gente no acompañara con este delirio y este profundo amor Boca no hubiera logrado la trascendencia mundial que tiene hoy en día”. Así, la exposición se convierte en un testimonio visual del papel fundamental de la hinchada en la historia y proyección internacional del club.

