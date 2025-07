La revelación de Di María sobre el regreso de Leandro Paredes a Boca

Quién es la promesa del fútbol alemán que fue citada por Placente a la selección argentina Sub 17 El equipo nacional se prepara para el torneo COTIF L’Alcudia 2025, con la sorpresa del llamado de Can Armando Güner

El romance de una figura del Manchester United con una influencer británica que generó una particular reacción de Mbappé Manuel Ugarte anunció su relación con Georgia May, quien había sido vinculada con el delantero del Real Madrid, ex compañero del uruguayo