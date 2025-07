El detrás de escena del “regreso” de Mastantuono al tenis: un llamado de sorpresa y un pedido especial

Franco Mastantuono visitó el Club Remo de Azul, su ciudad natal, donde jugó al tenis con un compañero suyo de la infancia

Franco Mastantuono terminó su etapa futbolística en River tras la eliminación en fase de grupos del Mundial de Clubes de la FIFA 2025. “Con el corazón en la mano y muchas emociones cruzadas, quiero contarles que me toca dar un paso muy importante en mi carrera: se abre una nueva etapa, en otro club, en otro lugar, con nuevos desafíos. Es una oportunidad única, de esas que se presentan una sola vez en la vida, y que cualquier pibe que sueña con jugar a la pelota anhela desde chico”, expresó en las vísperas de su presentación oficial como nuevo fichaje del Real Madrid, el próximo 14 de agosto.

La joya albiceleste de 17 años, por la cual el conjunto merengue desembolsó una cifra mayor a los 45 millones de euros, goza de sus últimos días en el país antes de emprender su aventura con destino a la capital española. Este domingo, el azuleño visitó su ciudad natal y regresó a un viejo amor: el tenis. Zurdo con el balón dominado bajo la suela y diestro para sujetar la raqueta, compartió una tarde en el polvo de ladrillo del Club de Remo -institución que también fue clave en el desarrollo del azuleño Federico Delbonis-, junto a Bautista Vilicich, tenista profesional oriundo de Balcarce que se ubica en el puesto 718º del ranking ATP, y directivos de la entidad nacional.

Federico Delbonis fue uno de los argentinos que conquistó la Copa Davis en 2016 y posó con el trofeo en Azul, su ciudad natal, junto a un joven Franco Mastantuono

Mastantuono comenzó a jugar al fútbol a los tres años en River de Azul, equipo dirigido por su padre Cristian, y luego pasó a Cemento, también de dicho pueblo de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, paralelamente, Franco competía en el deporte blanco. De hecho, era uno de los más destacados de la categoría 2007 en menores de 12 años: conquistó trece títulos y cerró el 2018 en el quinto lugar del escalafón nacional. Una temporada después, el prospecto que formará parte de las filas del equipo de Xabi Alonso la próxima temporada fichó por El Millonario en Liga y tomó la difícil decisión de alejarse del tenis, aunque no de forma definitiva.

En 2024, durante el M15 de Azul, un certamen histórico que albergó justamente el Club de Remo, Mastantuono dio el presente y contempló una de las semifinales de singles entre los argentinos Alex Barrena y Juan Estevez con una remera con la cara de Diego Armando Maradona. Además de tener un reiterado ida y vuelta con su coterráneo Federico Delbonis, Franco, cada vez que puede, expresa su pasión por el tenis: este año, durante el photoshoot de la CONMEBOL Libertadores, posó con una raqueta.

Si bien tenía potencial con la fluorescente, la decisión fue inequívoca. El talentoso rompe récords, quien se convirtió en el jugador más joven (17 años, 9 meses y 23 días) en disputar un partido oficial con la Selección Argentina, seguirá su camino en el Real Madrid y buscará un lugar en la nómina de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

Gonzalo Vidal, Presidente de la Subcomisión de Tenis del Club de Remo de Azul y mandamás de la Federación de Tenis del Centro, conversó de forma exclusiva con Infobae sobre la visita de Franco Mastantuono: “Fue de sorpresa. Recibí un mensaje a eso de las 10 de la mañana que quería ir a jugar un rato. Había llegado el sábado y se fue ayer -por el domingo-. Era el cumpleaños de la madre”.

“Me mandaron un mensaje y coordinamos. Querían ir a las once de la mañana. Fue una alegría enorme, un orgullo poder volver a verlo en el club que lo vio nacer deportivamente", agregó el profesional en odontología.

Franco Mastantuono es el jugador más joven en jugar por los puntos con la camiseta de la Selección Argentina (Foto: EFE/Osvaldo Villarroel)

En cuanto a si cambió algo en la actitud del futbolista después de su pase a la Casa Blanca que lo catapultó a la primera plana internacional y su debut en la Selección, Vidal comentó: “Ayer lo vi como siempre. Un chico con mucha humildad, muy tranquilo. Viene de debutar en la Selección, en ser el más joven, y de firmar con el Real Madrid y, sinceramente, lo vi como siempre. Con esa humildad que lo caracteriza, muy feliz, disfrutando de poder jugar al tenis un rato y despejarse”.

Tras un exitoso estreno en 2024, el Club de Remo de Azul se alista para recibir la segunda edición de un evento internacional. “Ya tenemos fecha. Va a ser en la semana del 10 de noviembre y nos va a ayudar Fede Delbonis”.

Sobre una posible invitación para Franco Mastantuono, reveló: “Sería un sueño, una ilusión. Me imagino que el Real Madrid no lo dejaría participar. Lo veo imposible. Pero estaría bueno hacer algo con su imagen. Justo ayer mientras jugaba, en modo broma, dijo: ‘Que me den un wild card para el torneo”.