Mariano Navone buscará alcanzar por primera vez la tercera ronda de Wimbledon: ¿A qué hora y cómo ver el partido?

Mariano Navone va por su primera vez en la tercera ronda ante el español Pedro Martínez

La acción continúa en el All England Lawn Tennis and Croquet Club y el cuadro principal masculino verá la acción del único representante argentino que sigue en carrera, Mariano Navone. El tenista de 9 de Julio se presentará en la segunda ronda de Wimbledon para medirse ante el español Pedro Martínez. El encuentro está programado para disputarse en el tercer turno de la Cancha 15, no antes de las 10:30, hora de nuestro país. Para todos los fanáticos del tenis, el partido podrá seguirse en vivo a través de las señales de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

El camino de La Nave -actualmente en el puesto 91 del ranking ATP- a esta instancia fue una sorpresa. En su debut en la Catedral del tenis de este año, logró su primera victoria en el cuadro principal del torneo al protagonizar uno de los grandes batacazos de la primera ronda: se impuso con autoridad y un juego de alto vuelo ante el canadiense Denis Shapovalov, número 30 del mundo y semifinalista en la edición de 2021, por 3-6, 6-4, 6-1 y 6-4 en casi tres horas de partido. Esta victoria no solo significó su pase a la segunda ronda, sino también un golpe de confianza para intentar recuperar el nivel que lo llevó en 2024 a ocupar el puesto 29 del escalafón.

Por su parte, Pedro Martínez (52°) también llega con buen ritmo tras superar la primera fase. El español, de 28 años, tuvo un duro enfrentamiento contra el local George Loffhagen, a quien venció en cuatro sets con parciales de 2-6, 6-2, 6-4 y 6-2. El ibérico, un jugador sólido desde el fondo de la cancha, buscará imponer su experiencia en el circuito para frenar el envión del albiceleste. Este será el primer enfrentamiento entre Navone y Martínez, lo que añade un condimento extra al duelo.

Lamentablemente, la legión nacional en el cuadro principal masculino sufrió bajas significativas e inesperadas en las primeras jornadas del certamen. Francisco Cerúndolo (19), la primera raqueta nacional, fue uno de los que se despidió tempranamente. A él se sumaron las eliminaciones de Sebastián Báez (38), quien debió retirarse por una lesión en la rodilla durante su partido contra el británico Jack Draper (4); Tomás Etcheverry (53), que cayó sorpresivamente ante el local Jack Pinnington Jones (281); Camilo Ugo Carabelli (56) y Francisco Comesaña (65), quienes no pudieron superar a sus respectivos rivales en el debut.

El mejor resultado de Mariano Navone en un Grand Slam hasta la fecha fue la tercera ronda alcanzada en Roland Garros este mismo año. Además, hizo segunda en el US Open de 2024 y ahora repite esa instancia en el césped londinense.

Mientras las miradas del público argentino en la rama masculina se centran en La Nave, en el cuadro femenino una joven compatriota dio el gran golpe. Solana Sierra, de tan solo 21 años, protagonizó una de las mayores sorpresas del torneo este martes al eliminar a la británica y número 43 del mundo, Katie Boulter, en la segunda ronda. La marplatense, que había ingresado al cuadro principal como lucky loser tras caer en la última ronda de la clasificación, jugó un partido excepcional para imponerse por 6-7(7), 6-2 y 6-1. Con esta victoria histórica, la bonaerense se metió en la tercera fase de Wimbledon, un hito que el tenis femenino argentino no lograba desde 2009. Su próxima rival en la jornada del viernes será la española Cristina Bucsa.