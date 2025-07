El representante de Paredes viaja a Italia para cerrar su llegada a Boca: las pistas del próximo refuerzo que busca Riquelme

Leandro Paredes, cada día más cerca de Boca

En el Boca Predio, el dorsal número 5 ya espera a Leandro Paredes, quien podría incluso portar la capitanía en su regreso, aunque el anuncio oficial depende de la firma de los documentos. Por lo pronto, la novedad es que el representante del campeón del mundo viajó a Italia para destrabar su salida de la Roma. La directiva xeneize aguarda por novedades respecto a su fichaje, al mismo tiempo que está tras los pasos de un mediocampista por derecha.

Miguel Ángel Russo inició la pretemporada sin Paredes y con la confirmación de que el debut ante Argentinos Juniors en La Paternal por la primera fecha del Torneo Clausura no será postergado (la fecha estimada es el domingo 13 de julio). Aunque el traspaso del volante de la selección argentina se demoró más de la cuenta, no corre riesgos.

Desde el búnker boquense le aseguraron a este medio que no hubo plazos de expiración para su cláusula de salida de la Roma que asciende a 3,5 millones de euros. Y que, por estas horas, esperan precisiones sobre los pasos a seguir del agente de la empresa DC Global que hablará por Paredes, quien goza de unos días más de vacaciones en familia antes de ser anunciado con bombos y platillos en la Ribera.

El acuerdo está hecho de palabra: Paredes ya aceptó la propuesta contractual presentada por Juan Román Riquelme para convertirse en futbolista xeneize hasta fines de 2028. Falta el arreglo con la Roma y el intercambio de documentación entre los abogados de los clubes y el jugador, quien acaba de cumplir 31 años, para sellar su regreso al club donde se formó tras más de una década en el exterior. En Boca ya avanzan con los preparativos para su presentación, que se realizará a puertas abiertas en la Bombonera.

Hay acuerdo entre Boca y Paredes: ahora falta resolver la salida de la Roma

Tras la eliminación de Boca en el Mundial de Clubes, Riquelme se mostró prudente al referirse al posible fichaje de Paredes: “Hablé cuando llegué acá hace quince días, Leandro sabe la relación que tengo con él, tiene las puertas abiertas de nuestro club, es todo lo que puedo decir”.

Si bien pasó sus últimos días en Argentina, el futbolista habría viajado al exterior para culminar con sus días de licencia. Se mostró en las redes sociales entrenando junto a Paulo Dybala, en medio de los rumores que vinculan al cordobés con Boca. Desde el Xeneize fueron claros ante la presunta contratación de la Joya: “No hay nada por él”. El ex Instituto de Córdoba se quedaría en la Roma para cumplir su contrato hasta mediados de 2026.

En Boca no se ponen plazos por Paredes. Russo no está preocupado por usarlo lo antes posible y la directiva respeta sus tiempos de descanso, aunque sí pretende cerrarlo cuanto antes. Es casi un hecho que no estará disponible para la primera jornada del Clausura, el fin de semana de la semana próxima. Pero podría apuntar a los compromisos entre la segunda y cuarta fecha del Torneo: Unión de Santa Fe en la Bombonera, Huracán en Parque Patricios o Racing en el Alberto J. Armando. Antes de eso, los hinchas disfrutarán de su presentación a puertas abiertas.

Una vez que se formalice el vínculo con Leandro Paredes, el Consejo de Fútbol acelerará la gestión por un mediocampista por derecha que ya tienen apalabrado. Aunque fueron herméticos respecto a su nombre, se trata de un futbolista argentino que milita en el exterior. Por el momento, el cuerpo técnico descarta otras incorporaciones, aunque se tomará el tiempo suficiente para evaluar alternativas en el plantel, ya que el mercado de pases recién se inicia y es muy probable que se gesten varias salidas.