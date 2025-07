“¿Por qué no juega así todos los días y gana millones?”: el irónico reproche de Medvedev a su rival que se volvió viral tras su eliminación de Wimbledon

La frase de Medvedev que recorre el mundo

El arranque de Wimbledon 2025 ofreció una de las mayores sorpresas del torneo con la pronta eliminación de Daniil Medvedev, número 9 del ranking ATP, a manos de Benjamin Bonzi. El francés, ubicado en el puesto 64 del mundo, se impuso en cuatro sets por 7-6, 3-6, 7-6 y 6-2. Este resultado marca la primera vez en siete participaciones que Medvedev no supera la primera ronda del certamen británico, evidenciando además las dificultades que ha tenido el ruso durante esta temporada en los grandes torneos.

La victoria de Bonzi no solo destacó por el resultado deportivo. El desarrollo del partido y, sobre todo, las reacciones de Medvedev, captaron la atención tanto de los aficionados como de los usuarios en las redes sociales. Desde el primer set, que se resolvió en un reñido desempate, la frustración del ruso ante la solidez inesperada de su rival fue evidente. Al término del tiebreak inicial, Medvedev lanzó comentarios irónicos y críticos directamente a Bonzi, quien jugó a un nivel poco habitual: “¿Por qué no juegas así al tenis todos los días, ganas millones y eres rico?”, expresó el ruso, visiblemente incómodo.

Lejos de atenuar su postura, Medvedev prosiguió de manera sarcástica: “No, él decide hacerlo una vez al año”. Estas palabras, pronunciadas en francés para asegurarse de que Bonzi las entendiera, pusieron el foco del día sobre la actitud del ex campeón del US Open. La intención del ruso no pasó inadvertida; sus declaraciones fueron interpretadas como una descalificación del desempeño del francés, insinuando que su actuación respondía a una casualidad más que a méritos propios.

La polémica se extendió más allá de la pista. Especialistas y usuarios en redes sociales bromearon sobre el comportamiento de Medvedev, quien se refirió al tema tras concluir la jornada. “Tiene razón”, afirmó uno a tono de broma. “El jugador más divertido de la liga”, consideró otro, mientras que un tecero añadió: “No hay ningún otro tenista que me haga reír tanto como él cuando pierde”.

El ruso no pudo con el francés y se despidió del certamen (Reuters)

En la conferencia de prensa posterior, el ruso profundizó en su desconcierto respecto al rendimiento de Bonzi: “Es duro, triste. El partido ha terminado, así que no puedo hacer nada. Sentí que él jugaba muy bien, yo no jugué tan mal. Así que sí, no veo mucho que pudiera hacer mejor. Es hierba, así que podría sacar mejor en los tiebreaks. Estoy sorprendido por su nivel. Sé que puede jugar bien. Me sorprendería encontrar un partido suyo jugando así en cualquier otro partido de este año. Me sorprende que lo haya hecho hoy, pero puede ocurrir. Depende de las sensaciones”.

Medvedev comparó este encuentro con su desempeño en Halle, donde llegó a la final: “Estaría muy preocupado si no fuera por el torneo de Halle, donde jugué bien y conseguí estar en la final, a un gran nivel. Por eso puedo comparar el partido de hoy con este torneo. La pista es un poco diferente, un poco más lenta con el calor, también. Cada golpe que jugué hoy, incluso para los buenos tiros, él tenía una respuesta. Se suponía que jugaría contra él o Halys en Halle. Vi el partido. Él no podía jugar dos pelotas seguidas en la pista, me sorprendió. Le deseo que juegue así. Si juega como hoy, estará definitivamente en la cuarta ronda. Luego se verá con Fritz, y entonces será más difícil. No me sorprendería que no jugara así”.

Para Bonzi, la victoria significó su primera sobre un top 10 en un torneo de Grand Slam. Tras el partido, el francés expresó: “Esta es mi primera victoria ante un top-10 en un Slam. Obviamente, siempre es especial en este torneo. Me encanta este lugar, así que es muy especial, y Daniil es un gran jugador. Ha alcanzado dos semifinales aquí. Sabía que era un partido difícil, pero a veces es mejor jugar contra este tipo de jugador en primera ronda. Puede pasar cualquier cosa, así que estoy muy contento con la victoria”.

El presente de Medvedev en los grandes torneos atraviesa un momento crítico. Después de caer en la segunda ronda del Abierto de Australia y en la primera del Abierto de Francia, su eliminación en Wimbledon representa el tercer Grand Slam consecutivo en el que no logra avanzar en el cuadro principal. El ruso, seis veces finalista de Grand Slam y campeón del US Open en 2021, enfrenta ahora interrogantes sobre su presente deportivo y su capacidad para gestionar la presión en los momentos clave.