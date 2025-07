Por qué Mastantuono ya no se entrena con River y el “desorden organizado” con el que piensa reemplazarlo Gallardo

Gallardo y Mastantuono: una imagen que no se repetirá en el corto plazo (Fotobaires)

River Plate volvió al trabajo en Ezeiza luego de su participación en el Mundial de Clubes: 35 futbolistas estuvieron a disposición de Marcelo Gallardo de cara a los objetivos que plantea el semestre: la Copa Libertadores, la Copa Argentina y el Torneo Clausura. La ausencia más marcada fue la de Franco Mastantuono, el enlace de 17 años que fue vendido al Real Madrid a cambio de 63.200.000 de euros brutos (74.580.000 dólares), y que ante el Inter de Milán jugó su último encuentro con el Millonario.

Sin embargo, todavía no se sumará al Merengue. ¿Por qué entonces no continuó poniéndose a punto en su ex club? Porque ya estaba establecido de este modo: que luego del certamen en Estados Unidos dejaba de formar parte del plantel. En principio, viajará a la capital de España luego de cumplir los 18 años, el próximo 14 de agosto.

Mientras tanto, se entrena con un preparador físico por su cuenta, a la espera de sumarse a los ensayos del Merengue, que todavía da pelea en los cuartos de final del Mundial de Clubes. Xabi Alonso, quien mucho tuvo que ver en su desembarco en la Casa Blanca, ya le dio la bienvenida.

“Con Franco estamos contentos porque es un chico con un presente fantástico y un futuro brutal.Quedé impresionado con las conversaciones que tuve con él por su ambición y madurez”, supo asegurar el DT ex Bayer Leverkusen.

Ahora bien, ¿cómo piensa reemplazar el entrenador lo que le ofrecía el juvenil en cuanto a organización de juego y creatividad? Hay un nombre por el que ya empezó a haber movimientos en el mercado de pases, más allá del caso Maxi Salas, que saldrá de Racing por la cláusula de rescisión. Se trata de Maher Carrizo, juvenil de Vélez, de 19 años, pero con otras características a las de Mastan, más allá de que fueron compañeros (y complementarios) en la Selección Sub 20 durante el último Sudamericano.

Tiene una cláusula de salida de 16 millones de euros (aproximadamente 17.300.000 de dólares), una cifra muy alta para el mercado local. Pero el City Group, que tiene un buen vínculo con River tras las operaciones del Diablito Echeverri y Julián Álvarez, también está interesado. Y podría comprarlo y cederlo al club de Núñez.

Es que, al no contar con un futbolista parecido a Mastantuono, lo va a reemplazar haciendo convivir a Salas, a Facundo Colidio y a Sebastián Driussi (cuando vuelva de la lesión) o al propio Carrizo si se suma, apelando a esa “anarquía organizada” que le gusta al Muñeco, o desorden organizado, como lo ha bautizado en algún momento.

Driussi se está recuperando del esguince severo en el tobillo izquierdo que sufrió en el triunfo ante Urawa Red Diamonds en Seattle, y desde el cuerpo médico están tratando de que llegue en condiciones de jugar el partido de ida ante Libertad de Paraguay por los octavos de final de la Libertadores.

Es parte clave del nuevo sistema sin Mastantuono, al que se puede anexar Carrizo. El Millonario hará su presentación en el Clausura el próximo fin de semana ante Platense en el Monumental.