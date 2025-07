La burla del Fluminense a sus clásicos rivales tras dar el golpe contra el Inter en el Mundial de Clubes

El festejo de Flu en Estados Unidos

El Fluminense dio el golpe en el Mundial de Clubes. Con goles de Germán Cano y Hércules, el conjunto de Río de Janeiro se impuso por 2 a 0 y eliminó al Inter de Milán en los octavos de final.

El combinado carioca se mantiene invicto en el certamen internacional que se disputa en Estados Unidos. Con un gran debut ante el Borussia Dortmund (0-0), los de Renato Gaúcho vencieron 4 a 2 al Ulsan Hyundai y cerraron la fase de grupos con otro empate contra el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica.

Naturalmente, la gran hazaña se dio en el Bank of America Stadium de Charlotte, donde el equipo consiguió eliminar al último finalista de la Champions League con un juego basado en la experiencia de sus referentes. Y, en las redes sociales, las reacciones no tardaron en llegar.

Con referencia al dios griego, los antecedentes de River Plate frente al Nerazzurro, la admiración hacia Germán Cano y las burlas hacia Lautaro Martínez y Marcus Thuram, los fanáticos apelaron al humor para aplicar los tradicionales memes en las redes sociales. Pero desde la cuenta oficial de la entidad brasileña se observó uno de los chistes en referencia a los otros dos clubes cariocas. “¡Hola, Botafogo! ! ¡Hola, Flamengo! ¿Qué tal el clima en Río?“, consultaron.

Es que tanto el Mengao como el Fogao fueron eliminados en la fase de los 16 mejores frente al Bayern Múnich y Palmeiras, respectivamente.

La burla del Fluminense a sus rivales de Río de Janeiro

Apenas unos minutos después del pitido inicial, el colombiano Jhon Arias expuso las limitaciones de la defensa europea y Germán Cano abrió el marcador con un certero cabezazo entre las piernas a Yann Sommer.

El Flu siguió discutiendo el dominio del pleito al Nerazzurro, y sobre la media hora estuvo a punto de incrementar su ventaja, después de que el arquero suizo dejase suelto un rebote que Samuel Xavier no logró capitalizar. Además, Ignácio se atragantó un grito de gol por una clara posición adelantada que invalidó su conquista.

Luego del descanso, el Inter buscó el empate y estuvo cerca de conseguirlo en una ocasión clarísima del neerlandés Stefan de Vrij, que se fue desviado. Lautaro Martínez fue el más insistente del elenco europeo y se encontró con el experimentado Fabio, de 44 años, que evitó la igualdad con una soberbia impensada.

También el palo frustró una nueva oportunidad del delantero con pasado en Racing, antes de que Hércules liquidara la contienda con un remate cruzado.

La final perdida en la Champions League frente al PSG marcó un quiebre en el plantel italiano. Y desde la llegada de Cristian Chivu en la dirección técnica, el clima interno pareciera estar a punto de explotar.

“Quiero luchar por los grandes títulos. Quienes quieran quedarse en el Inter, bien, lucharemos. Quienes no quieran quedarse, que se vayan. Necesitamos jugadores que quieran estar acá. Llevamos una camiseta importante. Necesitamos la mejor mentalidad; si no, por favor, váyanse“, dijo Lautaro Martínez cuando concluyó la caída con el elenco carioca.

“Lo siento por el grupo. Pero hay una cosa que quiero decir: hay que querer quedarse, ¿entienden? Aquí estamos luchando por los objetivos, así que el mensaje es claro: quien quiera quedarse, se queda; quien no quiera, que se vaya”, continuó el Toro. Y agregó: “No voy a dar nombres. Estamos aquí para hacerlo todo, pero vi muchas cosas que no me gustaron. Así que, como capitán, como líder del grupo, y luego está el entrenador primero, pero tengo que decirlo porque así soy. Estoy en un bando o en el otro: quiero luchar por los objetivos porque somos un gran equipo, hemos vuelto a la cima y quiero seguir. Así que el mensaje es claro: el que quiera quedarse y seguir luchando por cosas importantes que lo haga, si no que se vaya”

En declaraciones brindadas a DAZN, el técnico rumano también se mostró fatalista: “Lo intentamos hasta el final, intentamos hacer cambios en nuestro equipo. No fue nuestro día. Intentamos darlo todo, como siempre. No fue nuestro día. Nos costó encontrar soluciones. En la segunda parte, intentamos jugar de otra manera. Lo intentamos hasta el final, pero no fue nuestro día", analizó.

Sin dudas, el aroma a fracaso alimentó una crisis en el norte de Italia. En cambio, en la ciudad de las caipirinhas todo es felicidad. Una vez más, la alegría fue sólo brasileña.