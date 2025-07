El giro en el futuro de Nico Paz que provocó el desembarco de Mastantuono en el Real Madrid

Mastantuono y Paz, dos promesas de Selección

El Real Madrid ha decidido que Nico Paz no regrese a su plantilla para la próxima temporada. El mediocampista argentino, de 20 años, continuará su carrera en el Como, donde se ha destacado bajo la dirección de Cesc Fàbregas. La decisión del club español se produce tras la reciente adquisición de Franco Mastantuono, lo que ha modificado los planes iniciales respecto al futuro de Paz.

La permanencia de Nico Paz en el fútbol italiano responde a la saturación de mediocampistas ofensivos en el plantel dirigido por Xabi Alonso. La llegada de Mastantuono, por quien el Real Madrid desembolsó 63.200.000 euros, y la presencia de jugadores como el turco Arda Güler, han reducido las posibilidades de minutos para el hijo de Pablo Paz, ex mundialista con Argentina. Por este motivo, el club optó por no ejercer la recompra inmediata del futbolista, permitiendo que continúe su desarrollo en la Serie A.

El paso de Nico Paz por el Como ha sido notable. Incorporado la temporada pasada a cambio de 6 millones de euros, el mediocampista disputó 35 partidos, anotó 6 goles y repartió 9 asistencias. Su rendimiento le valió el reconocimiento como mejor jugador Sub-23 de la Serie A en la temporada 2024/25. Bajo la tutela de Fàbregas, Paz ha encontrado continuidad y protagonismo, factores que resultan determinantes para su proyección profesional.

El contrato entre el Real Madrid y el Como incluye dos cláusulas de recompra que mantienen abiertas las puertas para un eventual regreso de Paz al club blanco. Estas opciones podrán ejecutarse en los mercados de verano europeo de 2026 y 2027, con valores fijados en 9 millones de euros y 10 millones de euros, respectivamente. De este modo, el Real Madrid se reserva la posibilidad de reincorporar al jugador si su evolución continúa resultando satisfactoria.

La continuidad de Nico Paz en Italia también tiene implicancias para su futuro en la selección argentina. Al contar con mayor tiempo de juego y protagonismo en el Como, el mediocampista incrementa sus posibilidades de ser convocado por Lionel Scaloni para el Mundial de 2026. La competencia interna en el Real Madrid habría limitado sus minutos, mientras que en el club italiano se le garantiza un rol central en el equipo.

En una entrevista concedida hace unas semanas, Lionel Scaloni expresó su opinión sobre el potencial de Paz y la oportunidad que representa para el Real Madrid: “Yo no soy nadie, pero si el Real Madrid tiene opción de recompra por Nico Paz yo no lo dudaría. Lo conozco y tiene el nivel, no sólo para jugar en el Real Madrid sino para seguir creciendo. Es un jugador que le va a servir a cualquier entrenador”.

Sin embargo, ante la apuesta por Mastantuono, al que Xabi Alonso piensa incluso como titular a pesar de sus jóvenes 17 años, el futuro inmediato de Nico Paz estará ligado al Como, donde buscará consolidarse y continuar su progresión como un atildado organizador de juego, mientras el Real Madrid mantiene la opción de repescarlo en los próximos dos años.