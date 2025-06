Mascherano palpitó el choque ante el PSG: de su gran relación con Luis Enrique al “no nos maten”

En la previa del duelo entre el Inter Miami y el Paris Saint-Germain, por los octavos de final del Mundial de Clubes, el entrenador de Las Garzas, Javier Mascherano, brindó una conferencia de prensa en la que anticipó cómo será el desarrollo del encuentro y dio detalles de su relación con Luis Enrique, DT del elenco francés.

“Ha sido uno de los mejores entrenadores que he tenido en mi carrera. Me une una relación personal con él, inclusive hasta familiar. Es alguien a quien le tengo mucho cariño. Fue un entrenador muy importante, no solamente por todo lo que he aprendido de él, sino que fue uno de los que me convenció para seguir en el Barcelona”, indicó el Jefecito. Vale recordar que el DT español dirigió a Mascherano durante la etapa que compartieron en el cuadro culé.

“Hemos hecho una relación muy fuerte. Es un grandísimo entrenador, que lo ha demostrado no solamente en Barcelona y ahora en París, sino en la selección de España. Será algo muy lindo verlo de nuevo. Probarte contra este tipo de entrenadores, este tipo de equipos, es un desafío. Cuando uno empieza a entrenar trata de sacar las cosas buenas que ha aprendido y en las que me he nutrido con muchos de los entrenadores que he tenido, Luis es uno de ellos”, sumó el santafesino.

El conjunto de Florida llegó a esta instancia tras finalizar en el segundo lugar del Grupo A, el cual compartió con Palmeiras, Porto y Al Ahly. Es por eso que el joven estratega argentino indicó: “No podemos venir mañana a pensar que ya lo hicimos y tirar el partido, no sé cuántas veces vamos a tener la posibilidad de enfrentar a un rival como el PSG. Dentro de las posibilidades, hay que disfrutarlo".

Mascherano se enfrentará a su ex entrenador, Luis Enrique (REUTERS/Hannah Mckay)

Luego, el ex entrenador de la selección Sub 20 agregó: “No somos ilusos. Sabemos que alrededor del partido somos el equipo más débil. Aunque eso no implica que nos maten de antemano, vamos a luchar, de eso se trata. Lo lindo del partido de mañana es que nos hemos ganado el derecho a ganar este partido. En la previa era muy difícil poder tener esta posibilidad, pero el equipo lo ha hecho bien y se lo ha ganado”.

El PSG viene de consagrarse campeón de la Champions League y, aunque perdió con el Botafogo en fase de grupos, su gran nivel futbolístico es innegable. Ante ese panorama, Mascherano comentó: “El desafío es mañana venir, probarnos hoy en día al mejor equipo del mundo, por todo lo que ha hecho hasta hace 15 o 20 días atrás en sus competiciones y sabiendo la dificultad del partido, repetir lo mismo de que al ser fútbol y tener una posibilidad de que en algún momento el partido nos dé alguna chance para poder pelearlo y tener opciones de pasar la eliminatoria”.

“Nos hemos demostrado a nosotros mismos que si estamos comprometidos y creemos, podemos estar a la altura de cualquier competición. Hay que hacer el partido perfecto”, añadió.

Al tratarse de un encuentro de gran envergadura, Mascherano fue consultado sobre si era el partido más y importante de su carrera. “No creo que importe. Acá importa qué tan bien lo podemos hacer como equipo. Hemos llegado a este lugar por estar juntos, por hacerlo colectivamente y creo que debemos seguir en esa línea”, concluyó.