La frase de George Russell que confirmó el interés de Mercedes por Max Verstappen

George Russell viene de ganar el Gran Premio de Canadá (David Kirouac-Imagn Images)

Este viernes inició el 11º evento de la temporada de Fórmula 1 en el Red Bull Ring correspondiente al Gran Premio de Austria, que enmarca el regreso a Europa después del paso por Canadá en el Circuito Gilles Villeneuve. Y la conferencia de prensa de los jefes de equipo tuvo a Toto Wolff como el gran protagonista del día porque el jefe de Mercedes salió al cruce de las versiones por una posible mudanza de Max Verstappen, rumores que fueron disparados por el propio ganador de la Práctica 1 en la primera jornada de los ensayos libres en Estiria.

Este jueves, el paddock de la F1 se revolucionó por una docena de palabras que salió de la boca de Geroge Russell, quien todavía no renovó el contrato que vence este año con las Flechas Plateadas. “Es normal que las conversaciones con pilotos como Verstappen sigan en curso”, lanzó en la previa a su participación en el GP.

Según repasó Motorsport, Wolff había reconocido que el año pasado hubo conversaciones para concretar el arribo del cuatro veces campeón del mundo a un equipo que iba a dejar de contar con Lewis Hamilton (se fue a Ferrari), pero en el parón de verano se llegó a la conclusión de que un cambio de butaca antes de 2025 “no sería factible”. “Sin embargo, el interés no ha desaparecido”, afirmó el portal especializado en automovilismo.

Verstappen es el vigente tetracampeón de la Fórmula 1 (Crédito: Reuters/Gintare Karpaviciute)

Bajo este escenario, la presencia de Wolff en la rueda de prensa provocó que se transforme en el centro de atracción principal de los periodistas. Y la primera pregunta tuvo vinculación a qué debe hacer Russell, de 27 años, para asegurarse un lugar en la escudería más allá de este año: “Nada. Forma parte de nuestro programa desde hace casi una década y siempre ha cumplido todas las expectativas. Ahora sigue siendo así. En los últimos tres años no hemos sido capaces de darle un coche que le permitiera ganar campeonatos, pero eso es culpa nuestra. Cuando el coche era bueno, ganaba carreras”. En 2022 dio el salto definitivo de Williams a Mercedes, con quien logró sus cuatro victorias en la Máxima (Interlagos 2022, Austria 2024, Las Vegas 2024 y Canadá 2025).

“Por la razón que sea, estas conversaciones sobre contratos siempre empiezan a ser un tema en los medios de comunicación al principio del verano. Pero llevo 30 años en un negocio normal y en él, estas discusiones no se mantienen a cara descubierta. Todo es normal y todo va según lo previsto”, completó.

A continuación, el nombre del emblema de Red Bull se puso sobre la mesa y, en una declaración vertida por el diario británico The Guardian, no lo descartó: “Como director de equipo responsable de la mejor marca de automóviles del mundo, está claro que estás explorando lo que un cuatro veces campeón del mundo va a hacer en el futuro”.

Lo cierto es que hay muchas dudas en torno a las cláusulas del contrato que une a Super Max con el equipo de la bebida energizante. Su vínculo se extiende hasta 2028, pero el medio citado manifestó que “se entiende que tiene opciones de salida relacionadas con el rendimiento si no queda entre los cuatro primeros para el receso de verano posterior al Gran Premio de Hungría”. A falta de tres Grandes Premios (Austria, Bélgica y ese último), Verstappen está tercero en el campeonato de pilotos y Red Bull se posiciona en el cuarto lugar entre los constructores.

Atrás, el Red bull de Verstappen acecha al Mercedes de Russell (Crédito: Reuters/Jennifer Gauthier)

La afirmación proveniente de una persona encargada de tomar decisiones en Mercedes agitó el universo de la Fórmula 1 y, entre los más destacados, The Guardian tituló que “Toto Wolff confirma que Mercedes está considerando nuevamente fichar a Max Verstappen” y ESPN también se hizo eco de su frase: “Toto Wolff no niega interés por Max Verstappen”.

Más adelante, el director del ocho veces ganador de constructores (de 2014 a 2021) blanqueó que mantiene un vínculo de sinceridad con el compañero de Andrea Kimi Antonelli: “Puedes optar por mantener las cosas en secreto o hacer lo que hemos hecho en los últimos 20 años que llevo aquí: exponer la situación y decirla abiertamente. Estos pilotos son personas inteligentes y se comunican entre sí”. “Lo más importante en nuestra organización es que somos transparentes, pero eso no cambia ni un milímetro mi opinión sobre George y sus cualidades”, añadió.

Además, le puso paños fríos a la frase que generó repercusión: “Lo digo como es, y no se puede decir que vayamos a fichar a Max (Verstappen), porque está tan lejos que no es realista en este momento. Así que con George hablamos de todo”.

Verstappen tiene contrato con Red Bull hasta 2028 (Crédito: Reuters/Gintare Karpaviciute)

En este sentido, Toto Wolff remarcó que las gestiones están lejos de materializarse en algo concreto, pero la ambigüedad de sus declaraciones abrió la puerta del adiós en Red Bull con Max Verstappen: “Ahora lo están haciendo sonar como si hubiéramos preguntado cuándo quiere venir y cuáles son exactamente las condiciones. No es así y no funciona así. Y además, vuelvo a lo que acabo de decir: queremos mantener conversaciones a puerta cerrada y no en público. Tenemos dos pilotos que llevan mucho tiempo en nuestro programa, con los que estoy muy contento y que tienen un futuro brillante por delante”.

Más allá de estar “contento” con la alineación de Russell y Kimi Antonelli, el director de Mercedes no esquivó la consulta ante la posibilidad de un dúo entre el primero y Verstappen, nacido en Bélgica y naturalizado de los Países Bajos: “Puedo imaginar cualquier alineación. He tenido a Rosberg y Hamilton en un equipo luchando por el título, ¡así que después de eso todo es fácil! Dos pilotos luchando duro entre sí, eso tiene ventajas y desventajas. Hay ejemplos en los que ha funcionado bien y ejemplos en los que no”.

Esta mención se relaciona a los episodios que han tenido ambos pilotos a lo largo de los últimos meses. En diciembre pasado, el neerlandés tuvo duras definiciones con Russell, luego de que este último le haya provocado una penalización por conducir “innecesariamente despacio”. “Creo que tengo mucho respeto por muchos pilotos, pero después de lo de anoche lo perdí completamente con él. Me pareció ridículo cómo intentó endilgarme una penalización por ese caso. También estaba muy enfadado con él por eso. Me resulta muy difícil tolerarlo”, sentenció.

George Russell y Andrea Kimi Antonelli son compañeros en Mercedes (Crédito: Reuters/Mathieu Belanger)

En marzo de 2025, ambos cerraron en los últimos lugares del podio del GP de Australia y, en la conferencia de prensa posterior a la carrera en Melbourne, Verstappen fue consultado sobre si habían hecho las paces con el británico: “No, sigue sorprendentemente mal”. Luego, intentó restarle importancia con un escueto “todo está bien, todo está bien”, pero las disputas no cesaron.

Otro de los picos máximos de este enfrentamiento se mostró a plena luz del día en el Circuito de Barcelona-Cataluña por el Gran Premio de España, donde Super Max golpeó el monoplaza de George Russell y le costó una penalización de 10 segundos, sumado a 3 puntos en la Superlicencia.

Más allá de estas peleas en pista, Verstappen nunca negó ni afirmó una posible mudanza de escudería en el corto plazo. “No creo que sea necesario hablar de eso”, expresó ante la consulta sobre si se estaban llevando a cabo conversaciones por su futuro, aunque hizo hincapié en lo dicho meses atrás sobre que no se iría de su actual escudería: “No sé, ¿quieres que repita lo que dije el año pasado? No lo sé. Es la misma respuesta”.