“Espero un poco más de respeto”: el divertido diálogo entre Djokovic y Alcaraz en un entrenamiento previo a Wimbledon

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, dos de los nombres más resonantes del tenis mundial, han vuelto a acaparar la atención en la antesala de Wimbledon, donde protagonizaron un entrenamiento abierto en la cancha central del All England Lawn Tennis Club, escenario de sus más recientes y memorables enfrentamientos de Grand Slam. La sesión, marcada por la camaradería y el alto nivel competitivo, sirvió como preludio a lo que muchos anticipan será una nueva edición de su rivalidad, que ha definido el pulso del tenis masculino en los últimos años.

La previa de Wimbledon 2025 ofreció un momento inusual y distendido entre los dos tenistas. Durante un entrenamiento en la cancha principal, la interacción entre Alcaraz y Djokovic se tornó especialmente amena. El presentador del evento, mientras los jugadores practicaban, les preguntó acerca de sus sensaciones al ser los primeros en pisar la emblemática pista central en esta edición. Nole, con su habitual carisma, respondió que consideraba un privilegio estar allí, especialmente al compartir la cancha con el murciano, el actual bicampeón.

“Somos privilegiados de ser los primeros de jugar. Yo soy privilegiado porque él es el campeón defensor, él tiene el derecho. Yo soy el compañero de entrenamiento. Me alegra que me haya elegido”, comentó el balcánico. El español, por su parte, replicó con humildad: “¡Vamos! Habla en serio, hombre. Dice que es un privilegio jugar conmigo, de ser el primero de jugar aquí, porque yo soy el campeón defensor. Eso es una gran mentira. El privilegio es mío de jugar con el siete veces campeón aquí, es una locura lo que ha hecho aquí. No solo en el césped".

Djokovic y Alcaraz realizaron el protocolar entrenamiento en la antesala de Wimbledon, con el último campeón presente en la cancha central (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

La respuesta de Djokovic no tardó en llegar, fiel a su estilo competitivo y con un toque de humor. Recordó a Alcaraz que, a pesar de hablar de respeto, en las dos últimas finales de Wimbledon no le mostró clemencia alguna. “Espero un poco más de respeto por parte de él. Habla de respeto, pero los últimos dos años no me ha respetado acá”, bromeó el serbio, provocando risas tanto en Alcaraz como en los asistentes. Este intercambio, más allá de la anécdota, refleja la relación de mutua admiración y rivalidad que ambos han cultivado, y que se ha convertido en uno de los grandes atractivos del tenis contemporáneo.

Por su parte, ambos tenistas, que ya saben lo que es consagrarse campeón del histórico Grand Slam, hicieron hincapié en lo que representa jugar en la cancha central del All England Lawn Tennis Club. “Para serte honesto es bastante diferente, pero es realmente hermoso cuando juegas acá. El ruido de la pelota cuando le pegas... Todo suena diferente, se escucha diferente. Y creo que es donde se juega al tenis más hermoso”, describió el español de 22 años.

En esta misma línea, el serbio de 38 años puntualizó: “Lo más feliz que uno puede estar. Honestamente, es la cancha más especial del mundo. Lo que sentimos al entrar a la cancha y ver el césped fresco y virgen... Casi que te sientes mal de jugar en él. Es tan perfecto estéticamente, luce increíble”.

Al igual que en 2023, Alcaraz se impuso en la final de Wimbledon de 2024 frente a Djokovic (AP Foto/Alberto Pezzali)

El sorteo del cuadro principal de Wimbledon 2025 ha definido el camino que deberán recorrer los mejores tenistas del mundo en el tercer Grand Slam de la temporada. Entre los nombres destacados figura el italiano Jannik Sinner, actual número uno del mundo, quien buscará conquistar su primer trofeo en Wimbledon. En la primera ronda, Sinner enfrentará a su compatriota Luca Nardi, ubicado en el puesto 94 del ranking.

Por su parte, Alcaraz, defensor del título, segundo preclasificado y que aspira a lograr su tercer título consecutivo, debutará ante el experimentado italiano Fabio Fognini, quien ocupa el puesto 130. Djokovic, sexto del mundo y último finalista, comenzará su participación frente al francés Alexandre Muller, número 40 del ranking y que tiene una historia particular: es patrocinado por una plataforma de contenido para adultos y se autoproclama como “el tenista más sexy del mundo”.

La posibilidad de un nuevo enfrentamiento entre Alcaraz y Djokovic en Wimbledon 2025 mantiene en vilo a los aficionados. Una vez realizado el sorteo, ambos solo podrían cruzarse en la final. De esta manera, la edición actual de Wimbledon solo permitirá un nuevo choque entre ambos si logran avanzar hasta la definición del certamen, algo que podría provocar tres finales seguidas entre ambos.