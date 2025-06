Guardiola confirmó la lesión del Diablito Echeverri que lo deja casi afuera del Mundial de Clubes: “Lo siento mucho”

Guardiola no podrá contar con el Diablito Echeverri por algunas semanas (Crédito: Reuters/Hannah Mckay)

Manchester City afrontará un duelo decisivo este jueves desde las 16 (hora argentina) en el Camping World Stadium de Orlando ante Juventus, para definir quién será el líder del Grupo G y quién avanzará en el segundo lugar a los octavos de final del Mundial de Clubes. Y el equipo de Pep Guardiola llegará a ese partido con una baja sensible, porque el entrenador confirmó el grado de la lesión de Claudio Echeverri, que lo obligará a quedar marginado de las próximas convocatorias.

El juvenil de 19 años, quien llegó en febrero a los Ciudadanos, tuvo su bautismo de gol con una joya de tiro libre para marcar el segundo de los seis tantos de su equipo en el 6-0 contra un débil Al Ain por la segunda fecha. Este inicio auspicioso se frenó con su salida en el entretiempo y, en conferencia de prensa, Guardiola lamentó su ausencia en declaraciones divulgadas por la propia institución en sus canales oficiales: “Tiene algunos problemas en el tobillo. Desafortunadamente, estará dos o tres semanas de baja; lo siento mucho por él y por todos nosotros”.

Esta situación deja al Diablito con un pie y medio afuera de lo que resta del Mundial de Clubes, porque faltan 18 días para la final del 13 de julio en el Estadio Metlife de Nueva Jersey. El encuentro contra los asiáticos fue el tercero de su estadía en el club de Manchester, aunque se trató de la primera titularidad con esta camiseta, luego de jugar 5 minutos contra Fulham por la Premier League y el cuarto de hora final en la caída ante Crystal Palace por la final de la FA Cup.

El Diablito Echeverri fue captado con muletas en medio de un entrenamiento del Manchester City

La lesión en el tobillo se produjo cuando un rival cayó sobre su pierna derecha. Phil Foden lo reemplazó y, con el paso de las horas, se incrementaron las dudas sobre el diagnóstico del ex hombre de River Plate. Su aparición con muletas y una bota ortopédica en una imagen difundida desde el entrenamiento del Manchester City sugirió que podría ser más grave de lo que se creía. Inicialmente, Guardiola habló después de la goleada e intentó transmitir tranquilidad: “Es una lástima la pequeña lesión que ha tenido, por eso no ha podido continuar. Creemos que estará bien”.

Por otro lado, el director técnico señaló en el intercambio con los medios acreditados que seguirá realizando modificaciones, incluso también en octavos de final, luego de que haya hecho 11 cambios ante Al Ain con respecto al debut con triunfo ante Wydad: “También vamos a poner jugadores nuevos en el próximo partido, sí. Y en la segunda parte también, mañana haré la selección, la alineación, pensando en la segunda parte”.

“Con estas condiciones no estamos listos para jugar al ritmo que llevamos los 90 minutos. Ojalá podamos hacer más cambios, pero está bien”, declaró. A continuación, se explayó sobre las altas temperaturas en el día a día en los Estados Unidos, y que podrían escalar a los 32 grados en la tarde de este jueves: “Es algo que no podemos cambiar. Es obvio que hace mucho calor. Todos los equipos tienen que lidiar con ello. Así que es lo que hay. Para el próximo Mundial, la gente ya lo sabrá, pero sí, tenemos que estar preparados para sufrir...”.

*El primer gol del Diablito Echeverri en Manchester City

En distinta sintonía, el ex orientador del Barcelona y Bayern Múnich aclaró que Rodri todavía no está disponible para jugar un partido completo: “No está listo para los 90 minutos, pero jugó el último partido 30 o 35 minutos. Está dando pasos adelante. En los últimos tres o cuatro días no ha tenido las molestias que a veces tiene, pero estamos contentos de que pueda sumar minutos”.

Por último, Pep Guardiola deseó hacer un buen partido en el primer turno de la jornada y se mostró conforme con el rendimiento colectivo de su equipo: “Estoy viendo cosas buenas. La temporada será dura, lo sabemos, pero por lo demás estoy seguro de que haremos muchísimas cosas buenas”. Su rival en octavos saldrá del Grupo H (Real Madrid, Salzburgo, Al Hilal y el eliminado Pachuca).

Así están las posiciones del Grupo G en el Mundial de Clubes

*Juventus y Manchester City ya están clasificados a octavos de final

*Los líderes definirán su liderazgo en un mano a mano

*Si empatan, Juventus será primero por mayor cantidad de goles convertidos en la zona