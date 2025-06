El elogio de Brad Pitt para Franco Colapinto tras su encuentro en el estreno mundial de la película de la F1

Brad Pitt habló sobre Franco Colapinto en la F1

La Fórmula 1 atraviesa un momento de enorme explosión mediática en todo el mundo de la mano de la atracción que genera el campeonato de la máxima categoría del automovilismo. En ese escenario, la aparición de la película con la participación estelar de Brad Pitt generó todo tipo de comentarios de los fanáticos del deporte motor.

A horas del estreno mundial de “F1: la película”, el reconocido actor de Hollywood destacó el presente de Franco Colapinto durante una entrevista con Telenoche, el noticiero de eltrece. Consultado sobre el piloto argentino, a quien conoció la semana pasada en la premiere del film en Nueva York, Pitt afirmó: “Creo que tiene un gran futuro por delante y es genial verlo de vuelta ahí”, fue la respuesta del hombre que protagonizó El Club de la Pelea, Pecados Capitales y El curioso caso de Benjamin Button.

Ante la consulta de la periodista May Martorelli, y acompañado por las otras dos estrellas del film como Damson Idris y Kerry Condon, Brad Pitt reconoció que conocía al piloto y agregó que el año pasado estaba en Williams cuando Franco hizo su estreno en la F1.

El encuentro entre el actor estadounidense y el bonaerense de 22 años se produjo en una de las avant premier alrededor del mundo que tuvo lugar en el Times Square de la ciudad de Nueva York. Colapinto, que participó como el resto de los pilotos de la grilla y apareció con compañero de equipo en Alpine Pierre Gasly, se dio el gusto de saludar al protagonista del film, que encarna a un corredor en la película.

El intercambio fue distendido e incluyó un apretón de manos y sonrisas entre ambos, una escena que se viralizó rápidamente en redes sociales. Tras la proyección, Colapinto relató su experiencia: “Brad estuvo medio flojo, como en la película. No, mentira, crack, crack. Lo conocí. Estaba afeitado, y dije ‘este no es’. Estaba pelado, sin barba y me dije ‘¿qué pasó Brad?’. Los años nos pegan a todos. Seguro a las chicas no les importa. ¿Qué tiene? ¿60 años? Ya está grande. No importa, ¿no? La verdad, un crack, muy buena persona. Además, cómo nos recibió... Y después, conocer a Brad cuando estuve viendo sus películas desde los 10 años... Es una locura, un sueño", dijo.

Colapinto junto a su compañero Pierre Gasly y Brad Pitt

Colapinto también recordó la magnitud del evento en uno de los sitios icónicos de la Gran Manzana: “Nunca vi tantas televisiones juntas en mi vida”. La alfombra roja y el ambiente hollywoodense marcaron un contraste con la rutina del piloto, que este fin de semana volverá a competir en el circuito Red Bull Ring, en el marco del Gran Premio de Austria, la fecha 11 del calendario 2025 de la Máxima.

En la previa del regreso de la Fórmula 1 a Europa, Colapinto suma así un reconocimiento de Brad Pitt y un momento especial fuera de pista. “Fue una experiencia única caminar por la alfombra roja en Times Square y conocer a Brad Pitt. Sin duda, fue un día que nunca voy a olvidar. La película será el tema de conversación en el paddock este fin de semana y me entusiasma que todos la puedan ver”, aseguró el argentino en declaraciones que difundió el equipo francés con sede en Enstone, Inglaterra.

De cara a la competencia, Colapinto señaló: “No fue el resultado que queríamos el fin de semana en Canadá, pero avanzamos sesión tras sesión y mostramos potencial. Es un circuito que conozco bien y habrá presión para maximizar todo en la clasificación y sumar puntos en la carrera”, dijo sobre la acción del próximo fin de semana en Austria.

¿Cómo le fue a Colapinto en el trazado austríaco? El Red Bull Ring es un circuito que es muy conocido por el pilarense y que le trae buenos recuerdos ya que allí venció en la Fórmula Regional en 2021. En esa competencia completó el podio Gabriel Bortoleto, actual corredor de Sauber. También fue tercero y cuarto en la Fórmula 3 en 2022 y 2023, y el año pasado resultó segundo en la Fórmula 2.

Colapinto correrá su quinto GP desde su llegada a Alpine (David Kirouac-Imagn Images)

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GP AUSTRIA DE LA FÓRMULA 1

Viernes 27 de junio

Práctica Libre 1: 8.30 (Argentina) / 13.30 (Austria)

Práctica Libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (Austria)

Sábado 28 de junio

Práctica Libre 3: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Austria)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Austria)

Domingo 29 de junio

Carrera a 71 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Austria)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)