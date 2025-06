10 frases de Gallardo tras la eliminación de River: qué le faltó ante el Inter, el adiós de Mastantuono y la queja a la organización

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, habló después de la derrota contra Inter de Italia y la eliminación en primera fase del Mundial de Clubes en el Lumen Field de Seattle. El Muñeco analizó la producción de su equipo en los Estados Unidos y se enfocó en lo que viene para un Millonario que tendrá participación en Copa Libertadores, Torneo Clausura y Copa Argentina.

“Estuvimos en partido, lo quisimos jugar así. Más allá del faltante nuestro de jugadores, teníamos una clara intención de jugar, de ir a presionar en el primer tiempo ante un equipo que juega bien. Ellos son fuertes físicamente, técnicamente son buenos, y jugamos el partido que creíamos que teníamos que jugar”, sintetizó en una breve entrevista con DAZN, que fue difundida también por ESPN, sobre las bajas claves de Sebastián Driussi, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo y Kevin Castaño por lesión o suspensión.

Acto seguido, se refirió al aspecto disciplinario del equipo, luego de terminar con las expulsiones Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel. Y puntualizó en que la primera tarjeta roja modificó el rumbo del encuentro: “Lamentablemente, la expulsión no nos dejó llegar al final con alguna chance más allá del esfuerzo que habíamos hecho en el primer tiempo”. “Una pena por toda esta gente también que ha venido en masa a acompañar al equipo y que no pudimos darle la posibilidad de seguir”, agregó.

A continuación, señaló qué le faltó al Millonario para llevarse algo más contra el finalista de la UEFA Champions League: “Una parte del trabajo fue buena, y la otra parte de la toma de decisiones y de mayor frescura que pudieran llevarnos al arco de ellos con peligro, tal vez fue un faltante. Ante un equipo fuerte físicamente, creo que también había cierto nerviosismo. Intentamos hacer el trabajo, no pudimos”.

Ya en conferencia de prensa, el director técnico se refirió al último partido de Franco Mastantuono con la Banda, ya que se marchará al Real Madrid para afrontar la próxima temporada europea, y a la dificultad para tener cada vez más tiempo a los jóvenes talentos: “Mastantuono se va ahora. Echeverri se fue hace poquito. Ni que hablar Julián Álvarez y Enzo Fernández. Jugadores en ligas y equipos importantes que son nuestros y no los podemos sostener. Es una realidad que siempre fue así porque somos exportadores, pero cada vez es más prematuro y eso te obliga a ir rearmándote todo el tiempo, sabiendo que tus mejores valores se te van yendo cada vez más rápido”.

MÁS DECLARACIONES DE MARCELO GALLARDO

Su mención al empate contra Monterrey, clave en la definición del grupo: “Nos podríamos lamentar no haber podido ganar el segundo partido, que hicimos méritos para hacerlo, pero no pasó y por eso llegamos a esta instancia de tener que jugarnos la clasificación hoy contra un rival de muchísima jerarquía. Si hay algo para reprocharse, fue no haber ganado contra Monterrey”.

El partido contra Inter: “En una competición tan corta, cuando vos perdés jugadores por lesión, amarillas o expulsiones, podés sufrir cuando te enfrentás a un rival como este. Intentamos plantarnos, hacerles cara, jugarles de igual a igual. Hasta la expulsión estábamos en partido. Si bien había momentos en el segundo tiempo que, al querer recuperar alto y jugar mano a mano atrás, nos generaban problemas con espacios, nosotros necesitábamos ganar. Con la expulsión se rompió todo y se nos hizo muy difícil con un jugador menos durante 30 minutos”.

Su crítica a FIFA por mostrar los goles de Monterrey en las pantallas del Lumen Field: “Me pareció algo insólito, es no entender la sensación y la esencia del juego. Lo que significa tener que estar jugando un partido importante y que te muestren imágenes de otro partido... Tendrían que reverlo. No es la esencia del fútbol. El partido se tiene que jugar ahí, no tenés que mostrar imágenes de otro partido. Influye adentro y en la gente. La gente del fútbol en FIFA debería sentir estas cosas, tener más sensibilidad en este tipo de cuestiones. Podrían no habernos modificado nada, no estoy poniendo excusas, pero me parece que no está bueno que suceda”.

Su molestia por la gresca que terminó en la expulsión de Gonzalo Montiel: “Yo entiendo las pulsaciones de los futbolistas, pero el final empañó un poquito. No es la imagen que nosotros tenemos ni queremos dar. Fue una gresca entre dos futbolistas que estaban con las pulsaciones altas y eso genera que todo se meta. Por suerte, se calmó rápido y no pasó a mayores”.

Lo que dejó la partida en primera fase del Mundial de Clubes: “Es muy reciente, todavía estamos dolidos por la eliminación. Teníamos expectativa de avanzar mucho más. Sacar conclusiones ahora es muy difícil. Seguramente se haga y, en base a eso, buscaremos reoxigenarnos para encarar la segunda parte del año, pero hacerlo en este momento es muy prematuro”.

El déficit de River: “La sensación es que merecimos ganar el partido contra Monterrey, que hoy clasificó. Ese es el escalón que tenemos que sortear. Esos partidos que te dan posibilidades hay que tomarlas, y eso nos falta, agarrar de esas posibilidades que se nos presentan y se nos están escapando”.

