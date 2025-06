8 frases de Russo antes del choque entre Boca y Auckland: la enigmática sentencia sobre Rojo y el plan para buscar golear

Miguel Ángel Russo brindó una conferencia de prensa en la antesala del duelo con el Auckland City, por la tercera fecha del Grupo C del Mundial de Clubes. El técnico argentino, consciente del peso de este desafío, no solo compartió una lectura estratégica del encuentro, sino también un mensaje que apunta a la situación que atraviesa Marcos Rojo.

“Eso que se dice, yo no hablo. Hablaré cuando yo entienda que es el momento. Son situaciones mías, lo más importante es el partido de mañana (martes). Está todo bien. Y no hablo más, no tengo que decir un montón de cosas que algunos inventan, nada. No digo nada, no leo ni escucho, no tengo redes sociales, no sé ni lo que hablan ni lo que dicen, no tengo tiempo”, indicó, luego de que en las últimas horas existiera un fuerte careo entre el experimentado estratega y el marcador central.

Luego, sumó: “Es la realidad. La actualidad te lleva a un montón de cosas, pero no tengo tiempo de leerlo, no vivo pendiente de una noticia. Hoy en día estoy mucho más pendiente el trabajo, lo que queremos con los jugadores, no tengo el tiempo necesario para este tipo de cosas”, aunque negó que alegara que los roces con el defensor fueran “un invento”. “Yo no digo nada”, subrayó.

Más allá de lo que suceda con el defensor surgido de Estudiantes de La Plata, que todo indica que se marchará post certamen ecuménico, el Xeneize tiene en la mira el escollo con el elenco océanico, al que deberá ganarle por una abultada diferencia si quiere acceder a los octavos de final. Al mismo tiempo, debe esperar un resultado favorable en el otro encuentro del grupo. Boca necesita que que el Bayern Múnich le gane al Benfica y descontar una diferencia de seis goles con el equipo portugués.

Ante ese panorama, Russo expresó: “Estuvimos hablando en los últimos días de lo que es mejor para nosotros. Tener la posesión de pelota y desbordar por fuera, por dentro, pelotas paradas... Un montón de cosas que tenemos que hacer bien, si no habrá problemas. Pero confío en nuestros jugadores”.

Además, admitió que realizará un planteo diferente a los dos partidos anteriores: “El cambio de esquema tiene que ver que, más allá de la necesidad, Benfica y Bayern son dos cosas distintas, uno busca jugar más adelantado, a veces no se puede. Ahora nos tocará más alto, y precisamos mucho de los talentos individuales”.

“Hay cosas buenas y otras para mejorar. Es muy poquito el tiempo que tuvimos, estamos contentos por muchas cosas, en otras tenemos que madurar, un montón de cosas para mejorar”, agregó.

El encuentro se disputará en el Geodis Park de Nashville y se espera que haga un intenso calor, incluso con temperaturas cercanas a los 40° C. En ese sentido el DT comentó: “La temperatura es algo... Venimos del invierno de Argentina, que no estamos acostumbrados, pero son pequeñas cosas que existen, hay que considerarlas, pero tenemos que competir, hay que sobreponerse. Está en nosotros”.

“No quiero asemejar a lo que pasó en 2007, ningún partido es igual a otro, mañana nos va a tocar con un clima distinto, un horario al que en Argentina no estás acostumbrado. Hay que sobreponerse a todo eso sabiendo que dependen muchas cosas de nosotros y debemos estar a la altura y mejorarlo”, añadió, en alusión a lo ocurrido en la Libertadores del año señalado, cuando Boca necesitaba ganarle por al menos tres goles para avanzar de ronda. Terminó anotando siete. Y dio la vuelta olímpica con un Riquelme fuera de serie.