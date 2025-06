La ataque de furia de Jack Draper tras perder en la previa a Wimbledon: destruyó su raqueta contra un cartel y dejó una sugerente frase

La furia de Jack Draper: destrozó su raqueta contra el cartel publicitario de la marca que lo patrocina

El tenista británico Jack Draper protagonizó un episodio de furia en el torneo Queen’s Club de Londres, donde, tras perder una semifinal agónica ante el checo Jiri Lehecka, rompió una raqueta y destrozó un cartel publicitario electrónico en la cancha Andy Murray Arena. El incidente, que ocurrió en el oeste de Londres, marcó la tercera vez en los últimos meses que Draper pierde el control durante un partido, generando reacciones encontradas entre los aficionados y la comunidad del tenis.

Draper, actual número uno británico y una de las promesas más destacadas del tenis del Reino Unido, buscaba asegurar su pase a la final del prestigioso torneo de Queen’s, un evento clave en la temporada de césped previa a Wimbledon. El partido, disputado contra Jiri Lehecka, sexto del mundo y próximo cuarto cabeza de serie en Wimbledon, se resolvió en tres sets muy disputados: 6-4, 4-6 y 7-5 a favor del checo. La derrota resultó especialmente dolorosa para Draper, quien había mostrado un alto nivel durante el torneo a pesar de arrastrar problemas físicos.

El momento de máxima tensión llegó hacia el final del set decisivo, cuando Draper perdió su servicio en un punto crucial. Lehecka selló el quiebre con un revés ganador, dejando a Draper sin margen de reacción. La frustración del británico se hizo evidente cuando, al correr hacia la parte trasera de la cancha, golpeó con fuerza su raqueta contra el tablero electrónico situado al costado. La pantalla, que en ese momento mostraba un anuncio rojo y blanco, patrocinador del jugador, se apagó tras un chispazo, y la parte superior del vallado se desprendió. El impacto no solo dañó la pantalla, sino que también rompió el marco de la raqueta y provocó que el amortiguador saliera disparado.

Jack Draper luego de golpear su raqueta y dañar el cartel publicitario (Reuters/Peter Cziborra)

El propio Draper pareció lastimarse durante el arrebato, ya que se revisó la mano y se dirigió con precaución a su silla para el cambio de lado, con sangre visible en la rodilla. El árbitro Adel Nour le impuso una advertencia por violación del código de conducta antideportiva, sumada a una advertencia previa por violación de tiempo. Nour ya le había perdonado una sanción anterior por golpear una pelota con ira, lo que incrementó la tensión en el ambiente.

El comentarista deportivo de la BBC, Andrew Cotter, narró el episodio en directo y expresó: “Una vez más, el enojo demuestra que lo entiendes. Esa raqueta tuvo mejores días. Se lastimó un poco y quizá también en la mano. Adel Nour no tuvo otra opción. Sí, lo entiendes, este es un evento muy importante para Draper”. Tras el incidente, Draper tomó una raqueta nueva de su bolso y regresó al juego, pero no logró revertir la situación. Lehecka mantuvo la ventaja y se llevó la victoria, asegurando su lugar en la final.

Durante el partido, Draper también mostró signos de frustración verbal, gritando insultos y golpeando su zapato con la raqueta. Al finalizar el encuentro, el tenista británico reconoció su mal comportamiento y explicó que había estado luchando contra la amigdalitis durante todo el torneo. “No apruebo ese comportamiento, pero al mismo tiempo, ahí es donde me sentí hoy. Intenté aprovecharlo al máximo. Intenté competir con cada pelota. Pero al final, la ira me desbordó demasiado”, contó el tenista de 23 años.

Draper perdió la semifinal de Queen's ante Jiri Lehecka 6-4, 4-6 y 7-5 (Reuters/Peter Cziborra)

El británico añadió que la falta de energía y el malestar físico influyeron en su estado emocional: “Cuando no te sientes muy bien, cuando tu energía está muy baja, utilizas todo lo que puedes para levantarte. Me estoy enojando para entusiasmarme. Cuando lo das todo, no solo en el tenis, juegas un poco más en la cuerda floja. Cuando te esfuerzas al máximo y las cosas no salen como esperabas, es fácil desbordarse. Eso fue lo que pasó. No pude controlar mi ira, no quiero comportarme así, pero es como soy cuando compito. A veces juego un poco en la cuerda floja”.

La reacción de los aficionados en redes sociales no se hizo esperar. Muchos expresaron su decepción ante el comportamiento de Draper, especialmente por tratarse de un partido en casa y en una superficie de césped que requiere cuidados especiales. Un usuario comentó: “Golpeando la cancha de césped difícil de mantener frente a tus fanáticos locales y tu rodilla como un psicópata después de perder un punto, nunca me harás como Jack Draper.” Otro señaló la falta de sanción previa: “Un arbitraje deficiente hizo que Draper no recibiera una advertencia cuando lanzó una bola antes. Furioso por perder su saque con 5-5 en el tercer inning, se lanza contra el cartel publicitario y... lo rompe.” Un tercer aficionado anticipó consecuencias económicas: “Lehecka se rompe y Draper destroza la valla publicitaria… una multa cuantiosa para el británico.” Otros usuarios criticaron el ejemplo que Draper da a los jóvenes, comparándolo con otros deportistas que han mostrado conductas similares, como el golfista Rory McIlroy.

El historial de Draper con este tipo de incidentes no es nuevo. En noviembre, durante la derrota de Gran Bretaña ante Canadá en la Copa Davis, el tenista ya había destrozado una raqueta en un arrebato de frustración. Un episodio similar ocurrió el mes pasado en el Abierto de Italia en Roma, lo que sugiere un patrón de reacciones impulsivas bajo presión.