El RB Salzburgo se enfrentará contra Al Hilal en busca de meterse en los octavos del Mundial de Clubes: hora, TV y formaciones

Salzburgo y Al Hilal se medirán desde las 19:00

Después de una primera jornada apasionante y con resultados que pusieron expectativa en el Grupo H, el RB Salzburgo se medirá contra el Al Hilal en el Audi Field, de Washington D. C. Los austriacos precisan de una victoria para sellar su clasificación a los octavos de final del Mundial de Clubes. El encuentro comenzará a las 19 (hora argentina) y contará con el arbitraje del brasileño Wilton Pereira Sampaio. Se podrá ver GRATIS por DAZN a través de su aplicación y/o página web.

En un duelo que estuvo marcado por la alta tensión y la suspensión temporal por una alerta de tormenta eléctrica, Salzburgo viene de imponerse por 2-1 sobre el Pachuca de México. Los europeos tuvieron que pasar serios aprietos para conseguir los tres puntos, ya que el equipo latinoamericano desperdició importantes chances de marcar. Los dirigidos por el alemán Thomas Letsch ganaron gracias a los goles de Oscar Gloukh y Karim Onisiwo, mientras que para Tuzos convirtió Bryan González.

Del otro lado llega uno de los equipos que protagonizó uno de los grandes batacazos en la primera jornada. A pesar de tener un plantel repleto de estrellas contrastadas en el Viejo Continente, la sorpresa pasó porque el Al Hilal logró empatar 1-1 contra el imponente Real Madrid.

Con la flamante contratación del italiano Simone Inzaghi en el banco de suplentes, el elenco saudí pudo sumar un punto a partir del tanto desde la pena máxima del portugués Ruben Neves, exfutbolista del Wolverhampton. En el cuadro Merengue, que tuvo la presencia de Xabi Alonso por primera vez como entrenador, marcó Gonzalo García. Incluso, el duelo no se definió hasta la última jugada, cuando su arquero marroquí Yassine Bounou le atajó un penal al uruguayo Federico Valverde.

Bono le atajó un penal a Fede Valverde en los últimos minutos para darle el empate al Al Hilal sobre el Real Madrid (REUTERS/Marco Bello)

Con este panorama, Al Hilal buscará dar un nuevo golpe sobre la mesa y meterse de lleno en la lucha de una hipotética clasificación a los octavos de final. Vale recordar que el equipo de la Saudi Pro League se metió en el Mundial de Clubes al consagrarse campeón de la Liga de Campeones de la AFC 2021. En cambio, Salzburgo sacó su boleto a la cita mundialista en los Estados Unidos mediante el ranking UEFA, en el cual se ubicó como el noveno equipo elegible.

Algunas de las grandes estrellas que tiene el Al Hilal en su plantel son: Sergej Milinkovic-Savic (ex Lazio), Ruben Neves (ex Wolverhampton), Yassine Bounou (ex Sevilla), Renan Lodi (ex Atlético de Madrid), Kalidou Koulibaly (ex Napoli y Chelsea), Joao Cancelo (ex Barcelona y Manchester City), Malcom (ex Barcelona), entre otros.

El Grupo H bajará el telón el próximo jueves 26 de junio cuando Al Hilal se enfrentará a los mexicanos, mientras que RB Salzburgo hará lo propio contra los españoles.

Posibles formaciones:

RB Salzburgo: Zawieschitzky; Krätzig, Rasmussen, Gadou, Lainer; Gloukh, Sulzbacher, Bidstrup, Nene; Ratkov, Baidoo. DT: Thomas Letsch.

Al Hilal: Bounou; Lodi, Koulibaly, Al Tambakti, Cancelo; Neves, Al Dawsari, Milinkovi-Savi; Aldawsari, Leonardo, Malcom. DT: Simone Inzaghi.

Estadio: Audi Field (Washington DC)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Brasil)

Horarios: 19.00 (Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil) / 18.00 (Chile, Bolivia, Venezuela y Washington DC) / 17.00 (Colombia, Perú y Ecuador) / 16.00 (México) / 00.00 (España).

TV: DAZN