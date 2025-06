El impensado cruce entre dos jugadores del Real Madrid en pleno duelo ante Pachuca: “Dos veces el mismo error”

🗣️ “Son dos veces el mismo error, pero él lo sabe y no hay problema”



Thibaut Courtois nos atiende en el descanso y valora la roja a Raúl Asencio

El segundo partido del Mundial de Clubes para el Real Madrid, que terminó en triunfo por 3 a 1, dejó una escena inesperada: la expulsión de Raúl Asencio en el minuto siete tras un agarrón sobre Salomón Rondón, lo que provocó una reacción inmediata y crítica de su compañero Thibaut Courtois, quien ante las cámaras y en el entretiempo, afirmó: “Son dos veces el mismo error”.

El encuentro, disputado en el marco del certamen que se desarrolla en Estados Unidos, enfrentó al Merengue contra el Pachuca. Apenas comenzado el partido, una jugada desafortunada marcó el destino del canterano blanco Asencio. En el minuto siete, el defensa cometió un agarrón sobre Rondón que el árbitro Ramón Abatti sancionó con tarjeta roja directa. Esta decisión dejó al equipo dirigido por Xabi Alonso con un jugador menos durante casi todo el partido, una situación que puso a prueba la capacidad de reacción y la solidez táctica del conjunto español.

Más allá de que la Casa Blanca logró maquillar el hecho de jugar con diez hombres e hizo valer la distancia en cuanto a jerarquía, el malestar anidó en el vestuario. La expulsión de Asencio no fue un hecho aislado en el torneo. En el primer partido del Real Madrid ante Al Hilal, el mismo jugador ya había quedado señalado tras cometer un penal evitable que terminó en gol para el equipo saudí, que rescató un impensado punto en el debut en el torneo.

Esta reincidencia generó preocupación en el vestuario blanco, especialmente en el portero belga Thibaut Courtois, quien se ha convertido en una de las voces más autorizadas del equipo. Durante el descanso, Courtois no dudó en expresar su opinión sobre la situación de su compañero: “Son dos veces el mismo error, que pueden ser muy ligeros, pero tenemos que ser un poco más inteligentes y no cometer ese fallo”. Luego, intentó suavizar el mensaje, que no perdió potencia, partiendo de un referente: “Él lo sabe y no hay problema”.

Courtois, que durante la primera parte realizó varias intervenciones decisivas para mantener la portería a cero -fueron nueve en total- también quiso transmitir un mensaje de optimismo al equipo y a la afición. Con el marcador 2-0 a favor al término de los primeros 45 minutos, el portero declaró: “Vamos a ganar por él”, en referencia a Asencio.

A pesar de la inferioridad numérica, el Real Madrid supo sobreponerse a la expulsión y mantener el control del partido. El técnico Xabi Alonso tomó una decisión táctica clave al retrasar a Tchouaméni a la línea defensiva, lo que permitió reorganizar el bloque y recuperar la estabilidad en el campo. Esta modificación resultó fundamental para que el equipo comenzara a mostrar soltura y confianza, a pesar de jugar con un hombre menos.

¡ROJA PARA RAÚL ASENCIO! 🟥



El central agarró a Salomón Rondón y el árbitro no dudó en expulsar al central del Real Madrid

La primera gran ocasión del partido llegó pasada la media hora, cuando Jude Bellingham abrió el marcador tras una jugada colectiva en la que participaron Gonzalo, Fran y el propio inglés. El gol del británico no solo significó el 1-0, sino que también sirvió para reforzar la moral del equipo y demostrar que la expulsión de Asencio no iba a condicionar el resultado final.

Pocos minutos después, el Real Madrid amplió la ventaja gracias a Güler, quien disputó su primer partido como titular bajo las órdenes de Xabi Alonso. El joven futbolista turco aprovechó una dejada de Gonzalo en el área para marcar el segundo gol del encuentro, utilizando su pierna menos hábil.

Federico Valverde firmó el 3-0 a 20 minutos del final y Elías Montiel, en el epílogo decoró el score para los mexicanos, que no lograron hacer pesar ese hombre de más por la inocente expulsión de Asencio.