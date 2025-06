Marcelo Gallardo, sincero: la salida de Mastantuono, el llamado a Cristiano Ronaldo y el mercado de pases

River Plate afrontará este sábado su segunda presentación en el Mundial de Clubes 2025, un certamen que por primera vez se disputa con 32 equipos y formato similar al de una Copa del Mundo de selecciones. El conjunto argentino, dirigido por Marcelo Gallardo, integra el Grupo E junto a Monterrey (México), Inter (Italia) y Urawa Red Diamonds (Japón).

En la previa al trascendental choque ante Rayados, que podría sellar el pase a los octavos de final, el Muñeco brindó una entrevista con ESPN en la que analizó la salida de Franco Mastantuono rumbo al Real Madrid, la baja por lesión de Sebastián Driussi y las exigencias del Mundo River.

“Hay jugadores que por su naturaleza y talento son difíciles de reemplazar. Es un chico que está en proceso de crecimiento, que todavía los conceptos del juego los tiene que ir adquiriendo. Después tiene un talento natural. Está por encima de la media. Los conceptos del juego es normal que los tenga que ir aprendiendo. Uno nunca deja de aprender. Los procesos cada vez son más precoces. Pudimos formar a Julián Alvarez, que va a un equipo grande e imponerse, esa es la formación. Acá es cada vez más precoz. Si bien sabíamos que podía existir esta posibilidad más temprano que tarde, el hincha no lo disfruta”, comenzó su relato sobre la venta del mediocampista de 17 años a la Casa Blanca. “Hoy manda los tiempos del mercado”, recalcó

Prosiguiendo con su análisis, el Muñeco manifestó: “Cuando hablo de proceso, hablo de esto. El fútbol argentino cada vez disfruta menos de sus talentos, porque se van cada vez más rápidos”. Y añadió: “Ojalá se imponga rápidamente en el campo de juego, que es donde se termina de formar”.

Aunque dejó entrever su deseo por contar más tiempo con Mastantuono dentro del plantel, el entrenador también confesó que “es muy difícil decirle que no” a un equipo como el Real Madrid. “Yo me pongo en el lugar del futbolista”, soltó.

Al ser consultado por un paralelismo entre Franco y sus inicios como futbolista, el Muñeco comentó: “Son otros tiempos. Entiendo que no podemos comparar los tiempos míos con los de ahora, porque todo cambió. Todo tomó una dimensión tremenda. No existe esa exposición. A un jugador de 11 años ya le aparecen videos en redes. Crecen en una bola que cada vez es más grande. Tenés que estar muy preparado y acompañado a nivel familiar. Hay que tratar de aislarse, aunque a veces no puedas. Es muy difícil ser futbolista. Hoy atenta contra la salud del futbolista”.

“Lo único que quiero es que Mastantuono se olvide de lo externo y juegue, que es lo mejor que hace. Estás acá, jugá, que es lo mejor que sabes hacer”, esbozó. “Nuestro proyecto deportivo de este año era con Mastantuono. Hay que reacomodarse. Hoy me tengo que enfocar acá, que lo tengo y cómo funciona. Pero claramente después tengo que reiniciar y ver cómo transformarnos. Habíamos encontrado algo que estaba acomodado. Tengo mi cabeza en el sábado, pero también en lo que viene. Es mi tarea”, se sinceró.

Durante la entrevista, el estratega del equipo millonario también brindó detalles sobre cómo fue el contacto con Cristiano Ronaldo para tentarlo de ponerse la banda roja para disputar el Mundial de Clubes. “Yo tuve la suerte de dirigirlo en un partido en Arabia y me encontré con un gran profesional y una muy buena persona. Quedamos con una relación. Fue en mediados de marzo, de manera informal, con un amigo en común. Para saber si tenía intenciones de jugarlo. No solo se sintió reconocido, sino que lo valoró. Me dijo que tenía que preparar la temporada que viene”, manifestó; aunque también sostuvo que “Cristiano Ronaldo evaluó mi oferta para jugar con River el Mundial de Clubes”.

Vale recordar que el debut del equipo de Núñez fue el martes 17 de junio en el Lumen Field de Seattle, donde venció por 3‑1 a Urawa. Los goles fueron anotados por Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliano Meza (descontó Yusuke Matsuo para los asiáticos). Ese triunfo posicionó a River como líder de su zona, con tres puntos, mientras que Rayados empató 1‑1 ante Inter de Milán.

El segundo compromiso de River será frente a Monterrey el sábado 21 de junio en el Rose Bowl de Pasadena, California. El encuentro está programado para las 22:00 (hora de Argentina) y será clave para las aspiraciones del equipo argentino de avanzar a los octavos de final del torneo.

En la charla, Napoleón dejó la puerta abierta a que River Plate vuelva a pisar con fuerza dentro del mercado de pases. “Nosotros siempre estamos preparando lo que puede ser mejor para el equipo. Armar la mejor estructura posible, no solo en el corto plazo. Cuando salgamos de acá hay que pensar en el semestre que viene, pero también en el mediano plazo. Hay planificación”, soltó.

Además, se mostró enojado por cómo fue apuntado por su forma de actuar dentro de las ventanas de transferencias: “Hay mucha hipocresía. Si vos querés un jugador, primero tenés que hablar para saber si tiene la intención de venir. Después hablarán los clubes, pero primero tenés que saber si tiene intenciones, si está dispuesto. Es normal. Después puede o no suceder, porque hay negociaciones. Eso es otra cosa. Hay una hipocresía con respecto a eso”.

Otras frases destacadas de Marcelo Gallardo:

- “Con Milito jugué al pádel varias veces. Si estuviera enojado me lo haría saber”.

- “Cuando llegás a River tenés que saber que vas a ser exigido. Te va a dar lo mejor, vas a tener las herramientas para que no te falte nada, pero también vas a ser exigido”.

- “Hoy no tengo jugadores con características para presionar”.

- “Ante Monterrey el medio puede ser un eje fundamental para controlar. La intención nuestra va a ser imponer condiciones”.

- “Habíamos encontrado un sistema de ataque en el que eran complementarios con Colidio y Driussi”.

- “He cambiado muchas veces el sistema. Es un orden que se le da para ocupar los espacios cuando no la tenés. Pero cuando la tenemos la prioridad debe ser el ataque. Está establecida nuestra idea de ataque, no va a cambiar. Nosotros no somos un equipo de espera”.

- “No importa a quién te enfrentes, es River y hay que pensar en grande”.

- “Es una competencia nueva, entusiasmado por cómo se va dando. Era fundamental arrancar con un triunfo y pasar la etapa previa de nervios. Ahora ya preparando el partido de Monterrey, con otro nivel de dificultad”.

- “No es fácil para ninguno. A algunos los agarra a final de temporada, a otros a mitad de camino. Pero también te pone en un lugar de privilegio poder enfrentarse con rivales de otros continentes, y nadie quiere pasarla mal. A partir que se vaya desarrollando se van a ir sumando condimentos”.

- “La competencia te va indicando el momento, el enfoque. Así como la primera parte fue el torneo local y la fase de grupos de la Libertadores. No solo lograr la clasificación como lo hicimos y el partido con Platense que nos frenó, porque veníamos en alza. Ahora el enfoque debe ser en donde estamos. Cuando termine, veremos cómo nos reestructuramos para el segundo semestre del año, que va a ser fundamental. Estamos en una evaluación constante, tenemos que fortalecer nuestra base de funcionamiento, de equipo y desarrollar lo que queremos para poder llegar al final de la competencia”.

- “Nunca le escapé a esa exigencia de ganar y funcionar bien. Estoy en un club que exige eso y no tengo ningún problema. Pero tengo que ser realista. Hay adaptaciones, acompañar transformaciones de los futbolistas, que terminan de entender una idea de la cual no estaban acostumbradas. La exposición en River es mucho mayor”.