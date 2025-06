Los refuerzos que podría sumar Marcelo Gallardo para River Plate tras la lesión de Sebastián Driussi en el Mundial de Clubes

La lesión que sufrió Sebastián Driussi en el choque ante Urawa Red Diamonds lo dejará fuera del Mundial de Clubes (AP Photo/Lindsey Wasson)

Una noticia amarga golpeó a River Plate tras su debut exitoso en el Mundial de Clubes: Sebastián Driussi, una de las grandes cartas del equipo y autor de uno de los goles en la victoria sobre Urawa Red Diamonds, sufrió un esguince severo en el ligamento interno del tobillo izquierdo y quedará fuera de lo que resta del certamen. Esta lesión, que además podría complicar su presencia en los octavos de final de la Copa Libertadores contra Libertad de Paraguay, llevó a Marcelo Gallardo y su cuerpo técnico a repensar, de manera urgente, el esquema ofensivo en pleno tramo decisivo del semestre.

El delantero, de 29 años, regresó esta temporada al club y de inmediato se consolidó como pieza central del ataque. La desafortunada acción se produjo cuando marcó el segundo gol millonario frente al elenco japonés. Debió salir entre gestos de mucho dolor después de una caída en el Lumen Field de Seattle, tras cabecear el balón ante la salida del arquero Shūsaku Nishikawa. El parte médico confirmó la gravedad: un parate de entre uno y dos meses.

“Me rompí todo”, dijo Driussi poco después de la jugada, quitándole brillo a su celebración tras el gol y encendiendo la alarma por una posible ausencia prolongada. Sus números explican la dimensión del problema: siete goles desde su vuelta y presencia destacada en la tabla de artilleros de River en 2025, junto a Facundo Colidio y Franco Mastantuono.

Marcelo Gallardo, en conferencia de prensa una vez finalizado el juego, ya había alertado de la posible baja del ex atacante del Austin FC. “Desafortunadamente tuvimos el episodio negativo de Sebastián. En principio es un fuerte dolor en el tobillo, pero hay que esperar los estudios para conocer la gravedad”, manifestó.

La baja representa un revés importante para River, que invirtió más de diez millones de dólares para concretar el regreso de Driussi y ahora también suma preocupación de cara a la serie de Libertadores ante Libertad, que tiene como fechas el 14 y el 21 de agosto, en Asunción y el Monumental, respectivamente.

El imprevisto podría acelerar movimientos en el mercado de pases. Lucas Beltrán y Maxi Salas figuran como nombres en carpeta, y la necesidad de reforzar la delantera crece tras la lesión de Driussi. Si el plantel ya lucía ajustado por el calendario exigente, la urgencia por un refuerzo se vuelve aún más apremiante y la pequeña ventana que se abriría ante un eventual pase a octavos de final del Mundial de Clubes podría ser una solución (la FIFA habilitará un periodo de fichajes del 27 de junio al 2 de julio para inscribir hasta dos jugadores adicionales para los equipos que disputen la segunda fase del torneo).

No obstante, vale aclarar que en principio la idea de Beltrán es la de continuar en Europa, mientras que Salas se encuentra en negociaciones con Racing para mejorar su salario (sumado a que los de Avellaneda exigirían el monto de su cláusula de salida para dejarlo ir). El conjunto de Núñez también se encuentra en charlas con Argentinos Juniors por el polifuncional Román Vega.

Ante este escenario, no sería descabellado que se sume el paraguayo Adam Bareiro, quien regresó a la institución millonaria luego de que el Al-Rayyan S. C. de Qatar no hiciera uso de la opción de compra.

Vale destacar que el escenario se complica por la situación del resto de los delanteros: Agustín Ruberto continúa en recuperación por una rotura de ligamentos cruzados y Gonzalo Tapia, el atacante chileno, perdió terreno ante la escasa regularidad (sin minutos oficiales desde el 19 de marzo ante Ciudad de Bolívar por Copa Argentina). Así, la única opción con experiencia y rodaje inmediato es la de Miguel Borja.

Frente a este cuadro, Gallardo se ve obligado a buscar soluciones para reemplazar a su principal arma de ataque. La alternativa más clara es Borja, quien ingresó directamente por Driussi en el partido contra Urawa. Pese a haber pasado el último tiempo como suplente, el colombiano tiene ahora una oportunidad concreta para volver a ganar protagonismo.

Otra vía sería un ajuste táctico, con la posibilidad de sumar un volante y modificar los roles: Colidio podría pasar a la posición de centrodelantero, un puesto que conoce bien por su versatilidad y capacidad goleadora. Maxi Meza, tras su buen ingreso y gol ante Urawa, se perfila como candidato a reforzar el mediocampo en esa reconfiguración.

Driussi salió en silla de ruedas después del debut en el Mundial de Clubes

Entre las variantes también aparece la opción de mantener el esquema y ubicar a Colidio como “9”, cediendo la banda izquierda a alguno de los suplentes: Manuel Lanzini, Pity Martínez, Matías Rojas o el juvenil Ian Subiabre.

Otra posibilidad, más arriesgada, sería apostar por Bautista Dadín, actual máximo goleador de la Reserva, aunque el juvenil aún no firmó contrato profesional ni debutó en Primera.

En medio de la incertidumbre, el foco inmediato está en el próximo compromiso: el importante choque ante Rayados de Monterrey en Los Ángeles, duelo clave para buscar la clasificación a la siguiente ronda (el sábado, en el Rose Bowl de Pasadena). Los de Núñez cerrará su participación dentro del Grupo E el miércoles 25 de junio en el Lumen Field de Seattle, cuando se midan con el Inter de Milán, elenco que inició su travesía con un empate 1-1 ante los mexicanos.