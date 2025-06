Escándalo en Brasil: un reconocido futbolista protagonizó una persecución policial, fue detenido y lo acusan de traficar 200 kg de marihuana

Mateus Gonçalves fue detenido por tráfico de drogas (EFE/Alejandro Zepeda/Archivo)

El ex futbolista profesional Mateus Gonçalves Martins, conocido por su paso por clubes como Fluminense, Vitória, Sport y Goiás, fue arrestado el pasado 10 de junio en el estado de Mato Grosso do Sul bajo cargos de tráfico de drogas y asociación para delinquir, tras ser sorprendido transportando una cuantiosa cantidad de marihuana en una operación policial cerca de la frontera entre Brasil y Paraguay. La Policía Militar de Carreteras interceptó a Gonçalves y otros tres implicados mientras trasladaban casi 200 kilos de marihuana destinados a la ciudad de Londrina, en el estado de Paraná.

Según informó Globo Esporte, la detención se produjo en la carretera MS-156, a la altura del municipio de Juti (MS), un punto rutinario de control policial debido a la cercanía con la frontera y el frecuente tráfico ilícito en la región. De acuerdo con el reporte, Gonçalves, de 30 años, viajaba junto a Luiz Henrique Pereira a bordo de un vehículo modelo HB20. Funcionaban como “exploradores”, es decir, verificaban la ruta y alertaban sobre la presencia policial a la pareja que realmente transportaba la droga, identificados como Joice Costa y Moisés Moraes Martins, quienes conducían un segundo automóvil donde se hallaron exactamente 187,2 kilos de marihuana.

Durante la inspección de rutina, los oficiales detectaron que ambos vehículos circulaban a exceso de velocidad y desobedecieron una orden de detención, lo que desencadenó una breve persecución. Las fuerzas de seguridad encontraron los vehículos poco después estacionados en una gasolinera de la ciudad. La policía informó que, además de la droga, incautó dos radios transmisores, 1.800 reales en efectivo, cuatro teléfonos móviles y ambos automóviles implicados.

En sede policial, Joice Costa y Moisés Moraes Martins confesaron haber aceptado el traslado de la marihuana para saldar una deuda con narcotraficantes y señalaron que el destino final del cargamento era Londrina, en Paraná. Tanto Mateus Gonçalves como Luiz Henrique eligieron guardar silencio y se abstuvieron de responder preguntas durante los interrogatorios oficiales. “El ex jugador se presentó en la comisaría como futbolista de Goiás, aunque la directiva del club negó cualquier vínculo actual con él”, detalló Globo Esporte.

Por su parte, Luiz Henrique Pereira reconoció al momento del arresto que iba a recibir dos mil reales (alrededor de 360 dólares) por participar en el operativo logístico, aunque en su declaración formal también se acogió al derecho al silencio. Tanto Costa como Moraes aseguraron desconocer personalmente a Gonçalves y Pereira, pero admitieron haber recibido indicaciones de trabajar en coordinación para la operación, sin precisar vínculos previos entre ellos.

Tras la audiencia de custodia, el juzgado correspondiente dictaminó la conversión del arresto inicial en prisión preventiva para los cuatro implicados. El expediente fue remitido al Tribunal de Dourados (MS) para la continuación del proceso penal.

Posterior al arresto, Goiás Esporte Clube emitió un comunicado para aclarar la situación contractual del ex delantero, quien ya no formaba parte del plantel desde hacía meses. “El club informa que Mateus Gonçalves Martins no integra la plantilla actual. Jugó en el Goiás en 2024, pero en este momento no existe ningún vínculo contractual ni profesional con la institución”, especificó la nota difundida por el club. La dirigencia verdolaga recalcó su política de transparencia y manifestó estar disponible para colaborar en eventuales esclarecimientos sobre el caso.

Mateus Gonçalves forjó una carrera reconocida en el fútbol brasileño. Se formó en las divisiones menores de Guaraní y Palmeiras, aunque su debut profesional se produjo en el Santa Rita, club de Alagoas. Tras una etapa en el fútbol mexicano, su nombre se hizo popular con la llegada al Sport Recife en 2018. En 2019, desempeñó un breve ciclo en el Fluminense, donde disputó solo ocho partidos. Posteriormente integró los planteles de Ceará, Cerro Porteño, América-MG y, a partir de 2023, Vitória, club con el que alcanzó notoriedad al marcar dos goles en la final del Campeonato Baiano.

Durante su paso por Goiás en 2024, el delantero fue uno de los refuerzos más utilizados. Disputó diez encuentros, en los que anotó un gol y brindó una asistencia. No obstante, su vínculo con la entidad goiana terminó abruptamente tras un episodio de indisciplina —relacionado con la participación en una fiesta en Pirenópolis después de quedar fuera de un encuentro por una aparente enfermedad—, motivo por el cual se le sancionó con una suspensión de diez días y la posterior rescisión del contrato.

En la primera mitad de 2025, Gonçalves figuró en el plantel del Athletic-MG de São João del Rei, entidad que compite en la Série B brasileña, antes de que su nombre saltara por el procedimiento judicial que ahora enfrenta.

Los agentes que participaron en el arresto de Mateus Gonçalves detectaron irregularidades en la circulación de los vehículos implicados, motivo por el cual ordenaron su detención. “Durante la persecución, los vehículos aceleraron y solo fueron localizados después en una estación de servicio, donde se halló la carga de marihuana”, informaron las autoridades, según recogió Globo Esporte.

La investigación busca ahora determinar la dimensión de la red para la que trabajaban los detenidos, las conexiones posibles con otras organizaciones criminales del tráfico de drogas en la región y cómo fue articulada la coordinación para el paso del cargamento hacia Paraná.