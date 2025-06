Qué debe hacer Alcaraz en la temporada de césped para mantenerse en carrera por el 1 del mundo

Carlos Alcaraz se coronó en Wimbledon en 2024 y deberá defender el título para mantenerse a tiro del líder del ranking de la ATP, Jannik Sinner (Foto: REUTERS/Matthew Childs)

Carlos Alcaraz atravesó con éxito la temporada de polvo de ladrillo y defendió el título de Roland Garros; a pesar de ello, no le alcanzó para recuperar el primer puesto del ranking de la ATP, algo que tampoco podrá conseguir en estas semanas sobre el césped británico. Todo lo contrario: se encuentra a mitad de camino entre el líder del ranking el italiano Jannik Sinner y el tercer jugador posicionado, el alemán Alexander Zverev, separado por 2.000 puntos hacia uno y otro lado, justamente, la cifra que defiende en Wimbledon. Por lo que necesitaría ganar el título como 12 meses atrás, para seguir a la misma distancia del líder del escalafón.

En esta temporada, el Mosquito Ferrero (entrenador del murciano) realizó algunos cambios en la preparación de su pupilo y también en su arma, la raqueta, para lograr que sea más letal aún. Si bien Carlitos sigue utilizando la misma Babolat Pure Aero 98, hay modificaciones sustanciales allí. Lo mismo que en la vida personal del jugador, por fuera de la cancha.

Ya está todo listo para que el ibérico haga su debut en The Queen’s Club en West Kensington y así inaugurar este martes su temporada sobre césped, una gira en la que logró dominar a sus rivales en los dos últimos años. El inicio en el ATP 500 será ante su compatriota Alejandro Davidovich Fokina, no antes de las 10:20 de Argentina. Su superioridad en las temporadas pasadas determinó que el cuerpo técnico decidiera que sólo jugara tres semanas sobre esta superficie. Dos de ellas -de conseguirlo- en la Catedral del tenis mundial, el All England desde el 30 de junio; y la restante, como preparación para el tercer Grand Slam de la temporada, en Queen’s. A pesar de los intentos fallidos cuando Alcaraz tenía 18 y 19 años, que sirvieron para juntar experiencia, en las temporadas 2023 y 2024 se superaron ampliamente los resultados esperados,

En 2023 no sólo logró consagrarse en el ATP 500 de Quenn’s, sino que alzó por primera vez el trofeo de Wimbledon. Sin repetir en el torneo previo, Carlos retuvo el trono sobre el césped de la Catedral, un año más tarde. De esta manera, se transformó en un claro dominador de esta superficie y el rival a vencer cuando se sale a jugar sobre la gramilla.

En 2023, Carlos Alcaraz comenzó a demostrar su potencial sobre césped al quedarse con el ATP 500 de Queen's (Foto: Reuters/Peter Cziborra/File Photo)

Para buscar las claves de su dominio, podríamos explorar entre sus cualidades para encontrar las respuestas. La regularidad de su servicio es continua en cualquier superficie y se acentúa en las más rápidas. En césped logra un ace cada dos turnos de saque, en promedio, mientras que en dura el porcentaje es un poco menor. Pero la coincidencia en estas superficies es que desde la línea se hace prácticamente invulnerable. Para entenderlo en una cuenta fácil, rápida y con números enteros: por cada 10 primeros saques de Alcaraz, gana cinco, pierde uno y juega los otros cuatro con el segundo servicio, con casi una paridad de dos a favor y dos en contra, dejando la estadística final de su saque en 7-3.

En cuanto a los juegos con su devolución, las estadísticas son similares en ambas superficies rápidas, aunque son algo mejores cuando se trata de pasto. A pesar de ser el momento de dominio del rival, Alcaraz explota sus recursos y consigue quebrar el servicio de su adversario en una ocasión por set, logrando en promedio una de cada tres oportunidades de rotura.

Con estos números a la vista, tal vez, la clave ganadora del murciano no esté en si saca o recibe, sino en su regularidad y adaptación a cualquier superficie, lo que le otorga una ventaja por sobre sus rivales, quienes no consiguen la misma estabilidad tenística, física y emocional en diferentes territorios.

Los números de Alcaraz sobre pasto en 2024

Torneos jugados: 2

Títulos: 1 (Wimbledon)

Partidos Ganados / Perdidos: 8 / 1

Sets Ganados / Perdidos: 23 / 7

Games Ganados / Perdidos: 175 / 126