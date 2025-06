La reacción de los hinchas de River Plate en Seattle tras el gol de Otamendi para el empate de Benfica ante Boca

Benfica logró reponerse tras estar dos goles abajo en el resultado y se llevó un empate en su estreno en el Mundial de Clubes ante Boca Juniors. Más allá del buen rendimiento de varios jugadores del equipo argentino, el que se llevó todas las miradas en el duelo que se jugó en el Hard Rock Stadium de Miami fue Nicolás Otamendi.

El marcador central, campeón del mundo con la selección argentina, fue gran protagonista en el 2-2 en el estreno del Grupo C ya que recibió la falta de Carlos Palacios que derivó en el penal que Ángel Di María cambió por gol para el descuento antes del final del primer tiempo y además marcó el tanto en los últimos minutos del juego que decretó la igualdad final entre argentinos y portugueses.

Justamente, el gol del ex jugador de Vélez generó la reacción de los hinchas de River Plate que están en Seattle para ver el estreno del equipo de Marcelo Gallardo en el torneo que se juega en Estados Unidos y reúne a 32 clubes del mundo. A través de un video que publicó ESPN, fanáticos estaban en un bar viendo el duelo entre el Xeneize y Las Águilas gritaron el tanto de Otamendi como si fuera propio.

El defensor celeste y blanco fue uno de los puntos altos del conjunto de Bruno Lage y su accionar en la pelota parada fue clave para marcar el empate. Se deshizo de la marca de Ayrton Costa y logró impactar de cabeza sin tener marca. Tras vencer la resistencia de Agustín Marchesín, el confeso hincha de River pegó un salto y gritó el gol de forma enfática de frente a los fanáticos xeneizes.

Otamendi fue el autor del 2-2 para Benfica ante Boca (REUTERS/Hannah Mckay)

Tras el partido, Otamendi habló sobre su festejo con los medios en Miami. “Todo el mundo sabe que soy hincha de River. Y meter un gol lo festejo como cualquier gol que le convierta a cualquier rival. La verdad que son goles que uno tiene que festejarlos, me tocó festejarlo”, dijo el futbolista de 37 años. “Todo el partido me silbaron, se dio que yo tenga que meter el gol y muy feliz. Lo grité mucho como todos los goles que me toca convertir. Más que feliz. Sabíamos la exigencia que nos iban a dar ellos y nosotros también debíamos mentalizarnos en hacerlo bien para poder obtener los tres puntos. El próximo partido para nosotros también tiene que ser una final como hoy”, agregó de cara al encuentro ante el Auckland City.

Más allá de sus declaraciones a la prensa, Nicolás también usó sus redes sociales para subir una serie de imágenes de su festejo de gol frente a los hinchas de Boca. Tras poner una citación a su club y al torneo, musicalizó la publicación con el tema “Para la gilada”, de la banda de cumbia “Meta Guacha”.

La actividad para ambos elencos que igualaron en Miami seguirá el próximo viernes 20 de junio. Benfica se enfrentará al Auckland City desde las 13 (hora argentina), mientras que Boca hará lo propio contra el Bayern Múnich a partir de las 22. El Grupo C bajará el telón el martes 24: desde las 16, los dos equipos europeos se enfrentarán entre sí y el Xeneize jugará contra los neozelandeses.