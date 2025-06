La frase de Zverev contra Taylor Fritz tras perder la final del ATP de Stuttgart que dio que hablar en el tenis: “No quiero volver a verte”

Taylor Fritz se llevó el título del ATP 250 de Stuttgart, pero la gran protagonista de la tarde fue la inesperada intervención de Alexander Zverev durante la premiación. El número tres del mundo, derrotado en su propia casa por el estadounidense, utilizó el micrófono para dirigirle a Fritz una serie de frases cargadas de ironía que desataron la reacción del público y encendieron la rivalidad.

Nada más terminar la final, que Fritz ganó por 6-3 y 7-6(0), Zverev se acercó a su rival en el escenario y, con gesto serio pero voz claramente irónica, le lanzó un mensaje que no pasó desapercibido: “Taylor, estoy harto de ti. No quiero volver a verte en los próximos dos o tres años. Por favor, aléjate de mí. No vengas más a Alemania”. Las palabras del alemán, cargadas de sarcasmo y seguidas por las risas de la multitud, evidenciaron la frustración que le provoca enfrentarse al estadounidense, ante quien ha encadenado una racha negativa de cinco derrotas consecutivas.

El tono distendido del mensaje contrastó con la seriedad del momento deportivo, y generó una oleada de comentarios en redes sociales y entre los seguidores del tenis, que interpretaron sus declaraciones como símbolo de una rivalidad cada vez más intensa pero también plagada de gestos deportivos.

El trasfondo de la broma de Zverev encuentra explicación en las cifras. Desde 2016, el alemán y el estadounidense se han enfrentado en 13 oportunidades, con Fritz liderando ahora 8-5 el historial. Lo que más preocupa a Zverev es el presente: las últimas cinco ocasiones terminaron en triunfo para Fritz, y tres de ellas ocurrieron en 2024, entre ellas partidos clave en el US Open, Wimbledon, ATP Finals y Laver Cup.

Zverev bromeó con Fritz en la final

La final de Stuttgart, celebrada bajo una lluvia intermitente que obligó a interrumpir el partido, se resolvió por la fiabilidad del saque de Fritz. El estadounidense terminó con 11 aces, no concedió ocasiones de quiebre y dominó el 88% de los puntos ganados con su primer servicio. Además, completó el torneo sin perder una sola vez su saque en 43 turnos.

La situación deportiva terminó de alimentar el tono sarcástico de Zverev, justo cuando Fritz celebraba su noveno título profesional y su cuarto trofeo sobre hierba. El californiano, quien nunca había ganado ni siquiera un set contra Zverev en sus primeros dos enfrentamientos (Washington 2016 y Wimbledon 2018), ha dado la vuelta al historial en apenas dos temporadas.

Mientras tanto, Zverev había llegado a la final buscando su segunda corona del año —después de consagrarse en Múnich— y también su primera sobre césped en siete años. Esta frustración competitiva, sumada al dominio cada vez más marcado de Fritz sobre el alemán, intensificó el sentido humorístico de las palabras del local frente al público.

El propio Fritz concedió que su temporada en superficie de polvo de ladrillo venía siendo muy pobre, y que “venir y comenzar la gira de hierba de manera impecable es positivo. Estoy contento por haber levantado el trofeo y hacerlo en este torneo”.

Las palabras de Zverev no sorprenden en el contexto de una rivalidad que ha tenido momentos de alta tensión, tanto dentro como fuera de la pista. Tras la última final de Wimbledon entre ambos, el alemán ya había sido protagonista de otro episodio polémico, en el que apuntó de manera directa contra Morgan Riddle, novia e influencer de Fritz, por su conducta en las tribunas. Luego de perder en cinco sets en octavos de final ante el estadounidense, Zverev afirmó: “Su equipo es extremadamente respetuoso; el entrenador, segundo técnico, fisioterapeuta... Creo que hay otras personas ahí ajenas al mundo del tenis que quizá no han visto demasiados partidos. Su actitud fue muy exagerada”, en alusión al comportamiento de Riddle durante el electrizante encuentro.