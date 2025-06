Las perlitas de la goleada del PSG ante el Atlético de Madrid: del grito anulado a Julián Álvarez al show de gestos de Simeone

''Necesitamos la personalidad y los huevos para salir de esa situación''🔊



La charla del Cholo Simeone a su Atlético de Madrid. Sus directrices cuando perdían contra el PSG



🔗 https://t.co/gb1AMHxUmm@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbewndX #FIFACWC… pic.twitter.com/C7xNgxc49v — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 15, 2025

El París Saint Germain logró una contundente victoria por 4-0 sobre el Atlético de Madrid en uno de los duelos más esperados de la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025. Este resultado reafirmó el dominio del equipo dirigido por Luis Enrique, que llegó al torneo como el último campeón de la Champions League y con la ambición de extender su racha ganadora.

Por su parte, el elenco dirigido por el argentino Diego Simeone, protagonista de los momentos destacados fuera de lo que sucedía en el terreno de juego, concurrió al histórico Rose Bowl de Estados Unidos con la premisa de hacer un buen papel en la cita ecuménica.

Pese a que el Colchonero comenzó de manera agresiva, fue el elenco parisino el que se puso 2-0 arriba en el marcador al término del primer tiempo, con goles de Fabián Ruiz y Vitinha. En medio de eso, el DT argentino quiso buscar la reacción de sus jugadores con una fuerte charla en el medio de la cancha.

El aplauso de Simeone después de que el VAR anulara el gol del Atlético de Madrid



La acción de Koke por la que el árbitro anuló el 2-1 contra el PSG



🔗 https://t.co/gb1AMHxmwO@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/Co7Jpdjx8F — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 15, 2025

“Ellos te van a venir a presionar rápido. Necesitamos tener la personalidad y los huevos para salir de esa situación. Si no salimos de esa situación no podemos progresar”, fueron las palabras que utilizó Simeone para marcar que las cosas no andaban bien.

Ya en el complemento, el Atlético salió en busca del descuento y lo encontraría de la mano de Julián Álvarez, tras asistencia de Giuliano Simeone. Sin embargo, la jugada fue anulada por una infracción previa de Koke a Doue, lo que desató una irónica reacción por parte del Cholo

Luego de que el árbitro revisara la acción en la gestación del tanto, el entrenador aplaudió de manera sarcástica la decisión de no convalidar el tanto, que hubiese sido el 2-1 a los 60 minutos.

¡NO TE PUEDO CREER! 😯 La oportunidad que Sørloth falló a portería vacía 😱



Simeone acabó de rodillas y llevándose las manos a la cabeza #FIFACWC



🔗 https://t.co/gb1AMHxmwO@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/diwfy4C6Pa — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 15, 2025

El dominio del PSG se consolidó a lo largo del encuentro, con un despliegue ofensivo que evidenció la diferencia de nivel entre ambos equipos. El conjunto francés, que llegó a la cita mundialista de clubes con un plantel repleto de figuras, demostró su capacidad para imponer su estilo de juego y aprovechar las debilidades defensivas del Atlético. Por su parte, el equipo madrileño, que buscaba redimirse tras una temporada complicada, no logró encontrar respuestas ante la superioridad de su rival.

En el minuto 81 del partido, el delantero noruego Alexander Sorloth protagonizó una de las jugadas más comentadas del encuentro al fallar una ocasión clara frente al arco defendido por Gianluigi Donnarumma.

La jugada que involucró a Sorloth comenzó con una combinación entre Antoine Griezmann y Marcos Llorente, quien envió un centro preciso desde el lateral derecho. El noruego, bien posicionado en el segundo palo, no logró concretar lo que parecía un gol seguro. Esto desató otra típica reacción de Simeone: el estratega se arrodilló en el área técnica con las manos en la cara, incapaz de creer lo que acababa de suceder.

El impacto de esta acción fue significativo, ya que un descuento en el resultado en ese momento podría haber cambiado la dinámica del encuentro. Con el marcador aún abierto, el Atlético habría tenido la posibilidad de buscar un empate en los minutos finales. Sin embargo, pocos minutos después del fallo, el PSG anotó el tercer y cuarto tanto para sellar la goleada.