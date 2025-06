7 frases de Paredes: el mensaje de Neymar por la goleada a Brasil, la patada de Orion y su plan para que Dybala juegue en Boca

El volante central de la selección argentina comparte plantel con la Joya en Roma

Boca Juniors comenzará el Mundial de Clubes este lunes desde las 19 contra Benfica en el Estadio Hard Rock de Florida sin la presencia de Leandro Paredes. La dirigencia, a cargo de Juan Román Riquelme, trabajó a contrarreloj para destrabar su salida de la Roma de Italia, pero no se llegó con los tiempos y, a la espera de que se refloten las charlas para sumarlo a partir de octavos de final en el caso de que el Xeneize pase de fase, el volante de la selección argentina se refirió a la idea de pegar la vuelta y la posibilidad de hacerlo en conjunto con Paulo Dybala, durante una entrevista con Los Edul.

El ciclo de charlas de los periodistas Gastón y Esteban Edul fue grabado hace varias semanas, y en ese momento, Paredes ya había adelantado que podía llegar a ver desde la tribuna el estreno del Xeneize en los Estados Unidos: “Voy a estar ahí. Seguramente, tenga 10 días que vaya a Miami, y se da justo que juega Boca ahí, capaz que vaya a verlo”. Esto mismo dijo este miércoles en su llegada al país americano.

Más allá de esa posibilidad, declaró que tarde o temprano se vislumbra regresando a la Argentina para calzarse la camiseta del club donde surgió futbolísticamente y en el cual disputó 31 partidos con 5 goles: “Sí, no hay duda de eso. Es una ilusión que tengo, mi familia y mis amigos también. Tienen ganas de verme todos los domingos, cerca”.

El popurrí de temas con el campeón del mundo con la Selección incluyó una mención a la goleada contra Brasil en Buenos Aires por 4-1 en un cruce válido por las Eliminatorias Sudamericanas. Sobre ese histórico resultado, Paredes reveló una conversación que sostuvo con Neymar, quien se perdió ese duelo porque no estaba en óptima condición física: “Hablé con él, me mandó un video del partido, riéndose y me puso: ‘No hacía falta que jueguen así igual’. Me dijo que desde afuera fue terrible”.

Además, en medio de un ping pong con preguntas y respuestas fue consultado por la peor patada de su carrera. “Y... La de Orión”, comenzó la respuesta del mediocampista de la Loba en referencia a la acción del arquero durante un entrenamiento con Boca Juniors en 2013 y que le provocó una ruptura total de ligamento deltoideo de tobillo izquierdo. Tiempo atrás, la víctima de la infracción llegó a decir que el golpe fue intencional y, en esta oportunidad, añadió: “Fuimos a hacer un picado a Casa Amarilla. Se la empecé a pisar y, cuando me di vuelta, me lesionó. Estuve casi cinco meses afuera. No tuve posibilidad de perdonarlo”.

De regreso a la actualidad del Mundo Boca, Leandro Paredes fue interrogado sobre el plan que lleva adelante para convencer a Paulo Dybala de retornar al país para calzarse la casaca de Boca Juniors, club del que ambos son simpatizantes: “A Dybala lo vuelvo loco. Como él contó, de chico era hincha de Boca y tiene la ilusión de jugar en el fútbol argentino. Así que siempre le digo, si vamos para el fútbol argentino, vení conmigo”.

“Tiene ganas, vamos a ver que pasa, siempre digo que si tiene que elegir obviamente que elija siempre con el corazón, pero nosotros lo vamos a estar esperando. Puede venir un poco con nosotros y después que se vaya a terminar su carrera en Instituto”, lanzó sobre el futuro del volante ofensivo, quien comparte plantel con él en la Roma y ha disputado 40 juegos con la selección argentina.

En abril pasado, Paulo Dybala dio detalles de su cercanía con los colores Azul y Oro en charla con Los Edul: “Mi viejo era fanático de Boca, cuando venía a jugar a Córdoba íbamos a la cancha”.

“Me encantaría jugar en Argentina, lo tengo en mi cabeza pero no sé si va a pasar. Soy consciente del cariño del hincha de Boca porque lo veo en las redes, hay fotos mías de cuando era chiquito. Es lindo porque nunca jugué en La Bombonera”, añadió.

Incluso, la Joya podría estar presente para ver de cerca el debut del equipo de Miguel Ángel Russo por el Mundial de Clubes en el Estadio Hard Rock: “(Leandro) Paredes me invitó a ver Boca - Benfica”.

Su fanatismo explícito por el séxtuple campeón de la Copa Libertadores se remonta a una declaración pública de 2011, cuando el cordobés todavía vestía los colores de Instituto e iba a enfrentar al Millonario en la Primera B Nacional: “Viene River, un partido duro, vamos a hacer todo para ganar”. Luego, fue consultado de qué cuadro era y no dudó en decir “de Boca”.

Sin embargo, esa decisión podría causar un conflicto con el lado de su esposa, ya que Ova Sabatini, padre de Oriana, su suegro e hincha de River Plate, confesó: “Yo siempre lo jodo a Paulo con que tiene una zurda mágica para jugar en River. Paredes le taladra la cabeza para que se venga a Boca, pero si eso pasa, va a haber un problema serio en la familia”.

En el mismo sentido, Oriana se refirió a la posible vuelta de su marido para jugar en Boca Juniors: “Si esto pasa voy a tener problemas muy grandes. A mi papá no le da para nada igual, es muy serio el tema”. Más allá de esto, se refirió a la afirmación de que el padre de Paulo Dybala tenía el sueño de que ponga la camiseta de la Ribera: “Si obvio, es por eso que yo estoy en el medio atajando a cada uno. Lo que tenga que pasar va a pasar. Yo voy a bancar”.

