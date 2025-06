Los cinco futbolistas que Boca Juniors pondrá “en vidriera” durante el Mundial de Clubes

Miguel Merentiel: quizás el nombre más llamativo. El uruguayo tramita la ciudadanía para liberar un cupo de extranjero en el plantel y está bien considerado por el cuerpo técnico liderado por Miguel Russo. No obstante, a sus 29 años entiende que todavía no hizo la diferencia económica y no vería con malos ojos un cambio de aire. Afuera solamente jugó en el ascenso español y Palmeiras de Brasil, de donde Boca lo compró a cambio de 3 millones de dólares. La Bestia es uno de los preferidos de los hinchas y tiene contrato hasta diciembre de 2027. Ante una buena propuesta económica, el Consejo evaluará venderlo.