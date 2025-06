Una cara nueva, tres ausentes y un sorpresivo cambio táctico de Russo: lo que dejó la práctica de Boca en Miami

El entrenamiento de Boca en Miami (@BocaJrsOficial)

Boca Juniors llevó a cabo un entrenamiento vespertino este miércoles en el predio de la Barry University de Miami. El objetivo está puesto en el debut en el Mundial de Clubes este lunes desde las 19 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium.

En este sentido, tres futbolistas no participaron de la práctica. El principal es Edinson Cavani quien no formó parte de estos trabajos tácticos, sino que realizó actividades diferenciadas. Todo indica que no estará en el debut. Junto al uruguayo estuvieron Lautaro Di Lollo y Juan Barinaga, que también realizaron ejercicios en el gimnasio buscando bajar las cargas.

Mientras se espera que por la noche arribe a la concentración Luis Advíncula, luego de su participación con Perú en las Eliminatorias Sudamericanas, una cara nueva trabajó junto al grupo que comanda Miguel Ángel Russo. Se trata de Lucas Blondel, quien retornó de su estadía con la selección de Suiza. El lateral también realizó tareas regenerativas para recuperarse del desgaste y cuenta con chances de jugar desde el arranque si responde bien en los próximos entrenamientos.

Mientras tanto, Marco Pellegrino y Malcom Braida, recién incorporados, completaron entrenamientos en Buenos Aires a la espera de viajar para sumarse al grupo en Estados Unidos. Ayrton Costa tampoco pudo viajar por problemas con la visa y se espera que de recibir el visto bueno, viaje junto a los refuerzos.

Asimismo, se entrenó en el predio de la Barry University con la mira puesta en el debut contra el equipo portugués. Miguel Ángel Russo sorprendió al diagramar un trabajo con un esquema 4-4-2, con un doble nueve bien definido conformado por Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Pensando en el debut ante Benfica, se da por descontado que Agustín Marchesín será el arquero; la línea de cuatro defensores, con algunas dudas, estaría conformada por Lucas Blondel (o Luis Advíncula), Jorge Figal, Marcos Rojo (o Ayrton Costa), Lautaro Blanco (o Frank Fabra); en el mediocampo los dos volantes centrales serían Ander Herrera y Milton Delgado (o Williams Alarcón); mientras que a sus lados se ubicarían el Changuito Zeballos y Kevin Zenón, con mucha vocación ofensiva, pero en su posición de carrileros con obligación de marca.

<b>Principales definiciones de Miguel Russo en conferencia desde Miami</b>

Miguel Ángel Russo brindó este miércoles una rueda de prensa en Miami a pocos días del debut de Boca en el Mundial de Clubes ante Benfica. El entrenador destacó la exigencia del torneo y el momento de su plantel:

“Benfica es un equipo importante a todo nivel que juega. La diferencia es que el fútbol argentino es muy parejo, muy competitivo. Tiene jugadores importantes, hay que estar atentos y saber elegir lo que más nos conviene. Es un rival que tiene una forma de juego que no la cambia”.

“Estamos en una etapa en la cual no hay nada definido, ni el equipo ni los 11. Intentamos llegar de la mejor manera al lunes. Buscamos competencia interna de la mejor manera, no buscamos un equipo titular y otro suplente”.

“La llegada de Paredes la vivo con calma y tranquilidad, no digo nada porque de eso se encarga Román y los dirigentes. La verdad, por ahora no digo nada. Todo vendrá...”.

“El plantel de Boca es bueno, hablamos mucho. Hay que saber hablar, para las reglas, las formas de trabajo, sabiendo lo que es Boca que esa es la idea. Jugamos un torneo de alta competencia, está bárbaro, hay que estar a la altura por Boca”.

“Con Cavani habló mucho, es preferible un día más que 20 menos. Vamos de menor a mayor, son muchas cosas, desde lo físico y lo mental que lo va a superar”.

“A Fabra lo quiero mucho, lo conozco hace mucho tiempo. Conmigo tuvo un año muy bueno pero hoy las realidades son realidades. Advíncula contra Colombia jugó muy bien, uno mira todo. Que al técnico le cueste tener que decidir son cosas buenas”,.

“A Braida lo conozco, a Pellegrino también. Vamos a ver cuándo vienen y cómo están. Tengo calma. Uno tiene que estar feliz y sabiendo en la competencia que vamos a jugar”.

“A Ayrton Costa lo esperamos, lo hemos anotado. Yo creo que se va a solucionar es un jugador importante”.

“Es natural con la gente de Boca. Seguramente tendremos muchísima gente. Es algo que uno prevé y en una competencia que no cualquiera juega. Nuestra idea es estar a la altura”.

“Ander Herrera está bien. Hemos hablado mucho con él. Tengo la experiencia con Muniain, con quien he hablado mucho. El diálogo con el futbolista es clave: entender su manera de pensar y que él entienda la mía también, y lo que buscamos para llegar a un punto de acuerdo”.

“Tenemos que encontrar la forma de ordenarnos y elegir los tiempos y los momentos de presión. Vamos a jugar contra equipos difíciles. No podemos meternos atrás. Tenemos que saber los retrocesos y saber de qué forma y de qué manera vamos hacia adelante”.