Russell reveló detalles del grupo de Whatsapp de los pilotos de F1: el menos activo, quiénes son los administradores y cómo es el diálogo

Russell habló del grupo de Whatsapp (Reuters)

El mundo de la Fórmula 1 no solo se mueve al ritmo vertiginoso de monoplazas a más de 300 km/h, ni se limita al glamour de los podios. Detrás de escena, existe una vida paralela igual de dinámica: un grupo de WhatsApp donde los 20 mejores pilotos del mundo comparten conversaciones que van desde lo banal a lo crítico.

George Russell, piloto de Mercedes y director de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios (GPDA) desde 2021, ofreció una mirada inédita a ese chat y a las tensiones actuales entre los pilotos y la dirigencia de la FIA.

Russell enfrenta una rutina exigente. Cuando no está con su equipo, también dedica parte de su tiempo al trabajo institucional por los derechos de los pilotos. En los últimos meses, la relación entre la GPDA y la Federación Internacional de Automovilismo se tornó más intensa por desacuerdos con el presidente, Mohammed bin Sulayem y en una entrevista con Motorsport, Russell admitió que esa parte de su día a día se ha vuelto más relevante y demandante.

“Seré sincero: Alex Wurz (presidente de la GPDA) y Anastasia Fowle, nuestra asesora jurídica, hacen la mayor parte del trabajo pesado. Pero, por supuesto, en los últimos 18 meses nos hemos implicado mucho más de lo que esperábamos en un principio, porque las cosas se han vuelto muy divisivas”, aseguró.

El célebre grupo de WhatsApp en el que están todos los pilotos, junto con Wurz y Fowle, se convirtió en una leyenda moderna del paddock. ¿Qué se cuece en esas conversaciones? Russell relató entre risas: “Bueno, no es sólo una cosa o la otra, probablemente sea una mezcla de ambas. Una vez que la conversación se pone en marcha, las noticias vuelan de un lado a otro. Pero, por supuesto, es un grupo muy especial, porque son los 20 pilotos, con Alex y Anastasia de por medio”. En cuanto a la dinámica, fue directo: “Todos tenemos una buena relación entre nosotros, aunque algunos son mejores y otros peores. Pero es un grupo de chat bastante único: imagina que los 15 o 20 mejores futbolistas del mundo tuvieran un chat de grupo, probablemente no verías a Messi y Ronaldo enviándose memes... Así que sí, es algo especial”.

Russell mantiene una buena relación con Hamilton (Reuters)

Desde la perspectiva de los más jóvenes, el chat es un espacio de aprendizaje. Kimi Antonelli, el novato de Mercedes, explicó a Motorsport a mediados de mayo: “Soy el menos activo, en realidad. Como soy nuevo, de momento sólo escucho y miro, pero aún no interactúo mucho”. Señaló, además, quiénes lideran el debate: “George (Russell) y Carlos (Sainz), sin duda. Son como los jefes, porque están a cargo (directores del GPDA) y también son los administradores. Así que ellos dos son sin duda los más activos”.

En este marco, el grupo también sirve para discutir decisiones técnicas con impacto en la pista, como los cambios implementados en el circuito de Monza en 2024. Alex Wurz lo confirmó: “Sí, hemos debatido los cambios en nuestro grupo de chat”.

Antonelli también integra el grupo de Whatsapp (Reuters)

En la misma entrevista, Russell habló de la relación con Lewis Hamilton, después de la salida del siete veces campeón mundial de Mercedes rumbo a Ferrari. “No, en todo caso, se ha vuelta más cercana. A veces volamos juntos y hablamos más a menudo fuera de la pista”. Valoró su vínculo personal y el rol de mentor de Hamilton: “Lewis es alguien cuya compañía disfruto mucho. Por supuesto, está muy en el candelero, más que cualquiera de nosotros, y a veces se levanta un escudo protector. Pero en la intimidad, me llevo muy bien con él. Es agradable tener a alguien como él, a quien puedo pedir consejo de vez en cuando, porque está en una etapa completamente diferente de su carrera”.

Russell no profundizó sobre lo que significa haber superado a Hamilton en dos de sus tres temporadas como compañeros, pero sí dejó clara su mentalidad. “Siempre he dicho que no tengo miedo de ser compañero de equipo de nadie. A finales de 2021, Lewis era el más atractivo de la categoría. Nadie habría pensado que alguien en Mercedes podría ganarle como compañero de equipo. Llegué y rendí desde la primera carrera. Siempre creí en mí mismo”. Russell también ponderó la trayectoria de Hamilton: “La reputación que tenía es la misma que Max (Verstappen) tiene ahora. Nadie cree que se le pueda ganar a Max. Y la gente pensaba lo mismo de Lewis entonces. La gente olvida que Lewis llegó a la Fórmula 1 como un novato, y terminó en el podio todas las veces en sus primeras seis carreras, con un bicampeón del mundo como compañero de equipo. Eso dice mucho”.