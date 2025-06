La desopilante explicación de Oscar Ruggeri por su singular look en el Caribe: “Combiné los colores de Argentina”

Oscar Ruggeri explicó su outfit en el mar caribeño

Oscar Alfredo Ruggeri es dueño de grandes anécdotas dentro y fuera de una cancha de fútbol. Desde que el ex defensor es panelista, suele contar recuerdos imborrables de su carrera y también le pone gracia a alguna experiencia personal, como ocurrió en el último viaje a la Isla de San Andrés, según describió uno de sus compañeros.

El Cabezón esgrimió su look en el Caribe colombiano durante unas vacaciones. De inmediato, llegaron las bromas de sus compañeros en el programa F90 que se emite por ESPN. El primer punto fue el uso de calzado en lugar de caminar descalzo por la arena. “¿Cómo caminás en las playas con las piedras?”, respondió el campeón mundial en México 1986.

“¡Pero vos no estás, vos no sabés!”, dijo a otro de los panelistas que no estuvo de acuerdo con su outfit. “Fui con la remera blanca y el shorcito celeste y combiné con los colores de Argentina. Ahí metí las chinelas negras", explicó sobre la “vuelta a la isla” que dio.

Por otro lado, ante la apreciación del conductor del ciclo, Sebastián Vignolo, sobre su “pérdida de gemelos”, Ruggeri disparó, “no, estás loco”. En la actualidad sigue jugando al fútbol, pero con amigos y conocidos.

En cuanto al lugar, el ex futbolista campeón con Boca Juniors, River Plate y San Lorenzo, subrayó: “Íbamos caminando y decía ‘ese mar, si tendríamos nosotros con ese celeste, con ese verde, con calor, agua caliente, estamos todos ahí’”. Ruggeri destacó las playas argentinas, aunque reparó: “Si nosotros no tuviésemos el agua helada, fría, estamos todos ahí”.

Ruggeri defendió en F90 su look playero (captura de TV)

El Cabezón integra el staff de dicho programa desde hace varios años y, fiel a su estilo, no se guarda nada. Además, debido a la confianza que tiene con los otros integrantes, suelen darse divertidos cruces que luego son virales o generan reacciones en las redes sociales.

En tanto que junio suele ser un mes especial para Ruggeri y todos los campeones del mundo. En particular, el Cabezón también acarició la gloria hace 35 años en Italia 1990, con el equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo, que llegó a la final y perdió 1-0 ante Alemania. También jugó el Mundial de los Estados Unidos en 1994, donde el elenco nacional fue eliminado en los octavos de final ante Rumania (3-2).

El ex zaguero central de 63 años es un emblema de la selección argentina, la que integró por 11 años. Luego del proceso a cargo de Bilardo, se convirtió en el capitán del combinado nacional durante la mayor parte de la primera era de Alfio Basile (1991-1994), cuando se consiguieron cinco títulos en tres años y medio (dos Copas Américas en 1991 y 1993, Copa Kirin en 1992, Copa Rey Fahd en 1992 y Copa Artemio Franchi en 1993).

Fue en el retorno de Diego Armando Maradona al elenco albiceleste en febrero de 1993 que el Cabezón le devolvió la cinta al recordado Diez. En tanto, con la selección argentina, Oscar Ruggeri disputó 97 partidos y convirtió 7 goles entre 1983 y 1994.