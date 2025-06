El detrás de escena de la renuncia de Lewandowski a la selección de Polonia: “Hartos de su arrogancia”

El polaco no formará parte de la Selección de Polonia mientras siga el entrenador en el cargo (Reuters)

Robert Lewandowski, máximo goleador de la historia de la Selección de Polonia y su capitán desde 2014, ha decidido poner punto final –al menos por ahora– a su etapa con el combinado nacional. La decisión llegó tras perder la capitanía a manos de Piotr Zielinski y, sobre todo, tras una ruptura total con el cuerpo técnico y buena parte del vestuario. Tras el anuncio, emergieron detalles reveladores sobre el ambiente interno, en el que la figura del delantero del FC Barcelona había ido perdiendo apoyo.

El seleccionador Michal Probierz, quien asumió tras la salida de Fernando Santos en 2023, fue el encargado de comunicar la noticia. Según la Federación Polaca de Fútbol, “el entrenador informó personalmente a Robert Lewandowski, a todo el equipo y al cuerpo técnico de su decisión”. La reacción interna, lejos de causar un cisma, evidenció una fractura previa: según medios locales, los futbolistas recibieron la noticia de la retirada del brazalete con aplausos.

El propio Lewandowski recurrió a sus redes para manifestar su postura. “Considerando las circunstancias y la pérdida de confianza en el entrenador de la selección polaca, decidí renunciar a jugar en la selección hasta que él sea el seleccionador. Espero poder volver a jugar para la mejor afición del mundo”, publicó el delantero, explicitando su desencuentro personal con Probierz y dejando su futuro abierto a un eventual cambio de entrenador.

No obstante, la señal de apoyo a Probierz en el vestuario no pasó inadvertida para los medios polacos, que recogieron testimonios y reportes que apuntaron a una verdadera rebelión contra la figura del ídolo nacional. Un informe del medio Onet fue especialmente contundente: el grupo “ya estaba harto de su arrogancia” y sugirió que, de haberse elegido capitán por votación, Lewandowski no habría sido el elegido.

El técnico le sacó la capitanía a Lewandowski

Diversos episodios fueron erosionando el liderazgo del delantero. La situación alcanzó un punto crítico en marzo, tras la ajustada victoria 2-0 frente a Malta, donde Lewandowski comenzó el partido en el banquillo para dosificar esfuerzos de cara a compromisos con el Barcelona. Su actitud posterior fue muy mal recibida: irrumpió en el vestuario y recriminó tanto a compañeros como al cuerpo técnico el desempeño del equipo. Este comportamiento fue percibido como altivo y desconectado del grupo, abriendo una herida interna difícil de cerrar.

Durante esa concentración, la decisión de Lewandowski de reservarse para el Barcelona aumentó la tensión. Medios como Meczyki reconstruyen el momento en que el delantero, tras ingresar en la parte final, criticó abiertamente a sus compañeros y al propio seleccionador por el flojo nivel de juego: “Mira, tenemos partidos con Lituania y Malta, y debería haber cinco jóvenes de 18, 19 o 20 años en el campo de entrenamiento”, habría reclamado, en alusión a la falta de renovación en la plantilla. “Y aparte de Kacper Urbanski, probablemente no había ninguno. Esto también demuestra que tenemos lo que tenemos. Tenemos que centrarnos en este material, desarrollarlo y sacarle el máximo partido”.

La elección de priorizar su físico para la recta final con el Barcelona tampoco contribuyó a reparar vínculos. Lewandowski, además, se ausentó en junio argumentando “agotamiento físico y mental después de una larga temporada”. Él mismo confesó en declaraciones a medios polacos: “Al regresar de mi lesión, le dije al entrenador Probierz que no me sentía bien físicamente, pero especialmente mentalmente”.

Esas ausencias resultaron decisivas: muchos vieron en su actitud un desdén hacia la selección en momentos claves y el seleccionador actuó en consecuencia. La charla previa al último encuentro, realizada en el hotel Crowne Plaza, fue el escenario en el que Probierz comunicó la decisión de entregar la cinta de capitán a Piotr Zielinski, respuesta que fue recibida por sus compañeros, según distintos reportes, con un aplauso cerrado.

El futuro de Lewandowski con Polonia es una incógnita. Con 36 años y un palmarés inigualable (85 goles en 158 partidos), la fractura parece profunda y el respaldo de la federación está del lado del seleccionador. La explicación es pragmática: ceder ante Lewandowski podría derivar en la salida de varios jugadores y un desgaste colectivo difícil de revertir.

En medio del debate, exfutbolistas como Tomasz Hajto han definido una postura firme: “No hay ningún jugador por encima de la selección. Ronaldo o Messi te lo dicen. Todo esto no hubiera pasado si Lewandowski hubiese ido convocado a esta última cita aunque no jugara para descansar. Se han tomado muy malas decisiones”.