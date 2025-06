Crecen los rumores sobre quién será el compañero de Verstappen en Red Bull en 2026: el piloto que lidera la pelea

La pelea interna en Red Bull por ocupar la segunda butaca en el equipo principal como compañero de Verstappen

La temporada 2025 de Red Bull en la Fórmula 1 no se está desarrollando como esperaba el equipo. La escudería de los Dos Toros se ubica en la cuarta ubicación del Campeonato de Constructores con 144 unidades, mientras que Max Verstappen marcha tercero en el de pilotos con 137 puntos y los McLaren se alejan cada vez más con el correr de los Grandes Premios. A todo esto se suman fuertes cimbronazos, como el cambio de piloto en la butaca titular entre Yuki Tsunoda y Liam Lawson. Sin embargo, el corredor japonés no pudo completar buenos resultados y las especulaciones respecto de cuál será la dupla de corredores en 2026 sobrevuelan a lo largo de todo el paddock.

Y allí se enaltecen los notables resultados de Isack Hadjar en Racing Bulls. El francés ya puntuó en cinco carreras y se ubica noveno en la tabla de pilotos con 21 unidades. Incluso, el desempeño de joven de 20 años en la prueba de jóvenes pilotos de Abu Dabi en 2024, donde superó por 57 milésimas de segundo a Yuki Tsunoda pese a utilizar neumáticos de especificaciones distintas, ha reforzado la percepción dentro de Red Bull de que el galo es actualmente el piloto más rápido de su cantera. Este resultado, sumado a su regularidad en la temporada, ha llevado a que se consolide como el principal candidato para un posible ascenso al equipo principal en 2026, en caso de que Tsunoda no logre afianzarse, según reportó el medio especializado The Race.

La escudería austriaca inicialmente mostró reservas respecto a la madurez y el enfoque de Hadjar cuando le ofrecieron la oportunidad de competir en la Fórmula 1 con Racing Bulls. La decisión de darle el asiento se produjo tras la salida de Sergio Checo Pérez y el ascenso de Liam Lawson, lo que dejó un hueco en el segundo equipo de la organización. El anglo-francés, que venía de ser subcampeón en la Fórmula 2, era la opción más inmediata, aunque no la más entusiasta para los directivos, quienes dudaban de su capacidad para manejar la presión y el ritmo de la máxima categoría.

Isack Hadjar fortalece su posición dentro de Red Bull a partir de sólidos desempeños en pista (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Pese a esto, en las nueve carreras disputadas hasta la fecha, Hadjar ha sumado puntos en cinco ocasiones, destacando su actuación en Suzuka, donde lideró el grupo de la zona media y finalizó octavo. Durante la reciente triple jornada, mientras otros debutantes como Andrea Kimi Antonelli y Ollie Bearman enfrentaban dificultades, el piloto de la marca del energizante se mantuvo consistentemente entre los diez primeros tanto en clasificación como en carrera, a pesar de contar con menos kilometraje de preparación y un monoplaza menos evolucionado. The Race subrayó que, en sus nueve sesiones de clasificación, Hadjar alcanzó la Q3 en cinco oportunidades y nunca quedó eliminado en la Q1, lo que evidencia una constancia poco habitual en un novato.

En comparación directa con Tsunoda durante las dos primeras carreras, Hadjar igualó su rendimiento, con una diferencia media de apenas nueve milésimas de segundo. Tras el regreso de Lawson, el francés ha sido, en promedio, dos décimas más rápido en clasificación. Este dato ha sido interpretado como una señal clara de su progresión y capacidad para adaptarse rápidamente a las exigencias de la Fórmula 1.

El director del equipo Red Bull, Christian Horner, abordó la situación durante el Gran Premio de España, afirmando: “Es pronto para Yuki. Todavía se está adaptando. Ha estado en la Q3, ha sumado puntos y ha sumado puntos desde boxes. También ha tenido algunos incidentes, así que le queda mucho camino por recorrer. Nosotros decidiremos. Tenemos mucho tiempo de nuestra parte”. Estas declaraciones reflejan la postura de la escudería de no precipitar cambios, aunque reconocen la presión que ejerce el buen rendimiento de Hadjar.

Tsunoda solamente suma 10 puntos en la temporada y, mientras siga su inconsistencia en los resultados, podría dejar de ser el compañero de Verstappen en Red Bull (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Las preocupaciones iniciales de Red Bull sobre el control emocional de Hadjar, quien tiene apenas 20 años, han ido disipándose a medida que el piloto demuestra fiabilidad y madurez en pista. Incluso, medios especializados lo describen como el novato más destacado de la temporada, una opinión compartida por varios observadores del paddock. “Tenía dudas al principio del año. No hice muchas pruebas, así que estaba un poco preocupado: ¿podré controlar este coche? ¿Será demasiado rápido? Pero ahora ya no tengo dudas y me he adaptado más rápido de lo que esperaba. Hasta ahora, ha ido mejor de lo que esperaba, lo que, para mí, es un comienzo inmejorable”, declaró Hadjar en Mónaco.

El futuro de Hadjar dentro de la estructura de Red Bull depende en gran medida del desempeño de Tsunoda. Si el piloto japonés no logra consolidarse, el francés se perfila como la opción más lógica para el ascenso, dado que atraer a un piloto experimentado y de primer nivel, como Charles Leclerc u Oscar Piastri, resultaría económicamente inviable para la escudería.

No obstante, el medio advierte que el éxito de Hadjar en Racing Bulls no garantiza que pueda replicar ese rendimiento en el equipo principal, especialmente considerando las dificultades que han enfrentado otros pilotos al intentar igualar a Max Verstappen en un monoplaza exigente como el RB21. Pilotos como Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Pérez, Lawson y el propio Tsunoda han tenido problemas para adaptarse y competir al nivel del neerlandés.

El estilo de conducción de Hadjar, basado en frenar tarde y atacar las curvas, difiere del enfoque de Verstappen, lo que podría suponer un reto adicional si finalmente asciende al equipo principal. A pesar de ello, el francés ha ganado confianza en su capacidad y se considera preparado para afrontar mayores desafíos en 2025.