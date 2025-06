Impactó la pelota a 165 km/h y golpeó en la cara su rival: el escalofriante video del béisbol que recorre el mundo

Una pelota de béisbol le impactó en la cara a más de 100km/h

El lanzador de los Seattle Mariners, George Kirby, protagonizó un momento que tuvo en vilo tanto a los fanáticos como a sus compañeros. Durante la parte superior de la quinta entrada del juego frente a los Baltimore Orioles en el T-Mobile Park, Kirby recibió de lleno un batazo de regreso que alcanzó una velocidad de 165 km/h. El golpe, ejecutado por Ramón Urías, primero impactó en el pulgar de lanzar del All-Star 2023 y luego rebotó en el costado derecho de su rostro.

“Ni siquiera lo vi venir, simplemente levanté la mano”, compartió Kirby tras el juego, visiblemente aliviado de que la pelota no hubiera alcanzado “ninguna de las partes de la cara”. El impacto le dejó un corte y un hematoma notorio en la zona derecha de la boca, además de sangre visible mientras caminaba hacia el dugout.

Sin embargo, en sus propias palabras: “Ni siquiera me dolió. Me dio en la mano; fue como 50/50, mano/boca, pero estamos bien. No tiene nada de malo”, reconció en diálogo con el sitio oficial de la MLB.

El episodio, que ocurrió en el lanzamiento 95 del abridor, marcó además el último out del inning, ya que la pelota terminó en el guante del primera base Rowdy Tellez, quien completó la jugada para cerrar la entrada. Kirby logró dejar el campo por sus propios medios, acompañado por el vicepresidente de alto rendimiento y médico del equipo, Rob Scheidegger.

El manager Dan Wilson brindó detalles sobre el protocolo a seguir con Kirby: “A veces uno no sabe cómo van las cosas, porque tienes mucha adrenalina al mismo tiempo. Pero me alegré mucho y espero que todo salga bien. Pudo haber sido mucho peor”. Kirby se someterá a evaluaciones médicas adicionales, incluyendo radiografías, para descartar cualquier daño mayor.

Kirby se retiró por sus propios medios tras sufrir el impacto de la bola (AFP)

El susto aumentó la tensión en una rotación ya diezmada por las lesiones. Kirby se encuentra apenas en su tercera apertura desde su regreso a las grandes ligas, luego de una ausencia que se extendió por las primeras ocho semanas de la temporada debido a una inflamación en el hombro derecho. Durante el juego, a pesar de un primer inning exigente de 30 lanzamientos y de enfrentar tráfico constante en las bases, Kirby logró limitar a los Orioles a dos carreras en cinco entradas, concediendo ocho hits —todos sencillos—, una base por bolas y registrando tres ponches. Su conteo total llegó a 95 lanzamientos, su mayor número desde su última apertura del año.

A pesar de todo, la actitud del lanzador fue positiva. “Me siento bastante bien”, declaró al cierre del encuentro, según el Seattle Times. El episodio no implicó fractura de mandíbula ni lesiones que comprometieran seriamente su salud, como confirmó el propio Kirby y el cuerpo médico de los Mariners.

Su rápida reincorporación a las actividades de entrenamiento también trajo alivio al equipo y a la afición. Al día siguiente, se lo vio en el campo participando de las rutinas de lanzadores y ejercicios de lanzamiento junto a sus compañeros, un signo alentador que refuerza la posibilidad de que pueda realizar su siguiente apertura sin inconvenientes. De hecho, su presencia se perfila para el partido de este domingo contra Los Angeles Angels, aunque no se descarta que el cuerpo técnico decida posponer esta participación.

Para los Mariners, que suman tres derrotas en las tres salidas de Kirby durante la presente campaña, la noticia de que el lanzador evitó una lesión seria constituye un enorme alivio. El plantel ya ha resentido las ausencias del abridor Logan Gilbert —fuera casi seis semanas— y el reciente regreso de Bryce Miller de la lista de lesionados mantiene al equipo en estado de alerta respecto al estado físico de su rotación.

Tras la derrota, el récord de los Mariners quedó en 32 victorias y 27 derrotas, ubicándose a medio juego de los Astros en la cima de la división. La recuperación de Kirby se vuelve así una pieza fundamental para el futuro inmediato de los Mariners, quienes dependen en gran medida de la salud de sus brazos titulares.