El Boca de Miguel Russo inicia su viaje al Mundial de Clubes: los borrados, el indultado y las novedades de la lista

La montaña rusa de Cristiano Ronaldo en la consagración de Portugal: gol, lesión y lágrimas tras no mirar los penales El combinado nacional luso se impuso sobre España en la final de la UEFA Nations League y el histórico delantero levantó su tercer título con su país

Los mejores memes de la consagración de Portugal ante España en la Nations League: Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal, los elegidos El equipo luso gritó campeón con un tanto de CR7 a los 40 años. La joven estrella española no gravitó. Así reaccionaron en las redes