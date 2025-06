Toda la verdad sobre los rumores de una posible exhibición de Colapinto con un Alpine de F1 en Buenos Aires

Franco Colapinto disputó tres Grandes Premios con Alpine (@AlpineF1Team)

Mucho se habla de una posible exhibición de Franco Colapinto con un Alpine de Fórmula 1 en Buenos Aires en noviembre. De confirmarse la noticia, sería antes del Gran Premio de San Pablo, que se llevará a cabo el 9 de noviembre. El evento lo organizaría Renault Argentina, pero plasmarlo requiere de mucha complejidad.

A mediados de mayo, Valentina Solari, directora comercial de Renault Argentina, señaló la chance de realizar una exhibición con Colapinto. “Queremos producir encuentros y activaciones para que el público pueda ver a su ídolo, pueda ver a Franco con una acción dinámica que, bueno, estamos preparando”, afirmó en una entrevista con el programa Moving. “Tenemos también por delante un conjunto de acciones. Por ejemplo, previo al Gran Premio de San Pablo, que va a ser una marea argentina, ahí sí que va a estar la fiebre argentina acompañando a Franco“, añadió.

En ese momento no quedó claro si iba a ser con un auto de F1 de calle. Esta semana, el periodista Leo Regueira de Carburando, afirmó que podría ser con un coche de la Máxima y también agregó otra posible fecha. “Puede ser en septiembre o en noviembre. Está la posibilidad de hacerlo en el circuito callejero de Buenos Aires o en uno convencional”, contó.

En sintonía con ello, añadió: “La posibilidad de hacerlo en noviembre es porque se corre el GP de Brasil y se está haciendo alguna movida para que venga Colapinto para hacer un show con un auto de Fórmula 1 en Buenos Aires antes de ir a Brasil”.

Luca De Meo, CEO del Grupo Renault, con Franco Colapinto, quien se convirtió en embajador de la marca (@LucianoYoma)

De acuerdo con la información publicada, la exhibición estaría vinculada a los planes de remodelación del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez, que cerrará en septiembre para someterse a obras. Este nuevo trazado podría ser el escenario para que Colapinto realice una demostración con un auto de Fórmula 1, aprovechando la cercanía del Gran Premio de Brasil, programado para el fin de semana del 9 de noviembre.

Infobae pudo cotejar el tema con una fuente de Renault Argentina y la respuesta fue que “se está analizando realizar acciones con Franco, pero por el momento no hay nada confirmado”.

Cabe recordar que Colapinto nunca corrió en autos en la Argentina. Fue campeón nacional de karting en 2018, pero en monopostos se subió por primera vez a los 12 años a un Fórmula 4 Sudamericana en Uruguay y luego comenzó a correr en la F-4 Española. El año pasado participó de un evento comercial y giró con un Shelby Cobra por Palermo.

Poder montar una exhibición con un auto de F1 requiere de algunas condiciones. La primera, la económica: no solo viaja el auto, sino que también un equipo de mecánicos que suele trabajar en estos eventos; no son los que están en las carreras. Por caso, cuando Williams mandó sus autos en los 200 Kilómetros de Buenos Aires del TC 2000 entre 2004 y 2007, vino personal que no estuvo afectado al Gran Premio de Brasil. Los coches que se usan son denominados showcar y suelen ser modelos de años anteriores, con motores y prestaciones que no son las mismas que para carrera. Por ejemplo, las últimas exhibiciones que hubo fueron gracias a Red Bull Argentina, que logró organizarlas en dos ocasiones en las calles Buenos Aires. Primero, en la zona del Obelisco, con David Coulthard sobre un monoposto de 2006. Luego, en 2012, con Daniel Ricciardo con un coche de 2011. Además de lo económico, está la logística. Es algo que se arma con mucha anticipación, aunque en este caso quizá haya alguna facilidad, ya que Alpine pertenece a Renault y la filial argentina ya debería haber iniciado alguna gestión.

Daniel Ricciardo con un Red Bull en la Avenida Libertador en Palermo en 2012. Fue la última exhibición con un auto de F1 en la Argentina

El interés por Franco Colapinto ha crecido exponencialmente desde su llegada a la Fórmula 1, convirtiéndose en un referente del automovilismo nacional. Su debut en la Máxima ha despertado la pasión de miles de fanáticos que siguen sus actuaciones en los distintos circuitos del mundo. Sin embargo, la posibilidad de verlo competir en vivo se ha limitado a quienes pueden viajar al exterior, lo que hace que esta exhibición en Buenos Aires sea especialmente significativa.

Desde su incorporación a Alpine, Colapinto ha tenido pocas oportunidades de regresar a Argentina. Su última visita fue durante el verano, cuando aprovechó un breve receso para pasar las Fiestas con su familia y completar sus estudios secundarios antes de retomar sus compromisos en Europa. Este evento no solo permitiría al público local verlo en acción, sino también brindarle un cálido recibimiento en su tierra natal.

La exhibición, de concretarse, sería un homenaje al talento y esfuerzo del joven piloto de Pilar, cuya carrera comenzó en el karting y lo llevó a alcanzar el sueño de competir en la F1. Además, representaría una celebración del automovilismo argentino, que no ha tenido un evento de esta magnitud desde hace años.

Mientras tanto, la Fórmula 1 se prepara para su próxima carrera en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, Canadá, que se llevará a cabo entre el 13 y el 16 de junio. Este evento marcará una breve pausa en el calendario europeo antes de que la categoría regrese al continente para continuar con su temporada.