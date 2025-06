Las revelaciones de Alexis Mac Allister: la decisión que pudo haber cambiado su carrera y el gol que más recuerda con un guiño a Boca

El volante del Liverpool confesó que estuvo cerca de irse al CSKA Moscú o el Elche

Alexis Mac Allister llegó al Liverpool a mitad de 2023 bajo el ala de Jürgen Klopp. A un semestre de ser campeón del mundo con la selección argentina, el volante emigró del Brighton a Anfield, animó las principales competiciones y ya ganó dos títulos, tras las consagraciones en la Copa de la Liga 2024 y la Premier League 2024/25, pero hubo una decisión que pudo haber modificado el rumbo de su carrera de manera drástica, y se remonta a su época en las Gaviotas, cuando en sus inicios le costaba tener minutos por suplencias o no convocatorias.

En una entrevista con Los Edul, el ciclo emitido por YouTube entre los periodistas y hermanos Gastón y Esteban Edul, Mac Allister fue interrogado sobre los clubes que lo habían querido, pero ese interés no había trascendido al público. Allí, el pampeano sorprendió con su declaración: “Cuando no estaba bien en Brighton, tenía la decisión casi tomada de irme al CSKA Moscú o también tenía la posibilidad de ir al Elche”.

Más allá de que no hay una aclaración temporal sobre cuándo sucedió esta postura, vale resaltar que la actualidad de esos clubes es de una disparidad absoluta al presente del mediocampista. El elenco ruso fue marginado de todos los torneos de la FIFA y la UEFA por la invasión de Rusia a Ucrania, mientras que el cuadro español descendió a Segunda División en 2023 y acaba de sellar su vuelta a la Liga de España para la próxima temporada.

En sus primeros 18 meses en Brighton, desde los inicios de 2020 a la mitad de 2021 solo acumulaba 1.467 minutos disputados en 30 encuentros de la Premier League con solo un gol y una asistencia marcada en ese lapso. De igual manera, optó por quedarse y, desde la 2021/22 en adelante, empezó a demostrar su mayor valía hasta catapultar su nombre a la selección argentina.

Por otro lado, el campeón de la Copa América con la Albiceleste recordó su antiguo paso con la camiseta de Boca Juniors. Jugó seis meses en el Xeneize de Gustavo Alfaro, pero le alcanzaron para repetir el legado de su padre, Carlos Colorado Mac Allister, en el club. Y su debut no pudo ser mejor con un golazo anotado al Athletico Paranaense en el Arena da Baixada en el triunfo 1-0 por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2019. Contó que es el tanto que más recuerda de su carrera: “Se la doy a Carlos (Tevez) medio mal, me rebota como puede, me quedó picando, le pegué, se desvío y se metió”.

El futbolista será padre de una niña junto a su pareja, Ailen Cova

Además, se refirió a su nuevo rol afuera de la cancha: la paternidad. En marzo pasado había confirmado el embarazo de su pareja, Ailén Cova, en redes sociales, y reveló más detalles: “Sabemos el sexo, va a ser una nena. Todavía estamos debatiendo el nombre. Ella tiene más peso en la elección. Yo no pondré tanto peso en eso, la jefa es ella dentro y fuera de la casa. La idea es que nazca en Inglaterra”.

En este sentido, fue consultado sobre los arreglos que realizan al interior del hogar para la llegada de su primer hijo. “Hemos recibido muchos regalos, ya estamos haciendo su cuartito, pero todavía falta bastante. No tengo ni idea cómo armar una cuna. Acá, ella es Bob, el constructor. Ella es polifuncional, hace de todo”, aseguró sobre su novia, a quien comparó con el protagonista de la serie infantil que arregla diferentes problemas.

Sobre el final de la entrevista, se refirió a la dulce espera con Cova y se mostró paciente frente al esperado momento: “Para el primer hijo nadie está preparado, pero uno se va curtiendo y se hace a medida que pasan las cosas. Estoy muy ansioso. Mi novia está como loca y la panza crece a full. Lo disfrutamos mucho”.

MÁS FRASES DE ALEXIS MAC ALLISTER

La primera vez que conoció a Diego Maradona: “Es un orgullo haberlo conocido. Es uno de los mejores jugadores de la historia. Me acuerdo mucho de ese día, mi papá siempre me habló bien de él y es muy agradecido. ¿Qué me acuerdo? Esos eran los partidos que se jugaban antes de la Libertadores, estaba en el vestuario después del partido que habían jugado. En ese momento, no tomaba noción de quién era Diego".

El hombre de la selección argentina dio un reportaje con Gastón y Esteban Edul

Su crítica a Raphinha por las declaraciones previas al clásico Argentina-Brasil: “A mí no me gusta, jamás faltaría el respeto o hablaría del rival antes. Si vos decidís hacerlo, está bien, pero bancatela cuando perdés. No me gusta si metés excusas cuando perdés. Son formas, él también explicó que la traducción no fue la correcta. Tampoco creo que sea el fin del mundo, lo respetamos mucho y nosotros hicimos lo que debíamos adentro de la cancha”.

El jugador de la Selección que se llevaría al Liverpool: “A mí, el Cuti (Romero) es un jugador que me fascina”.

Dominik Szoboszlai, el húngaro del Liverpool que toma mate: “Tengo buena relación, toma mate con nosotros. A él le encanta. En la casa lo hace. En el club... Le traje un mate personalizado, pero lo hizo una vez. Siempre lo hago yo y él se suma”.

¿Quién maneja el mate en Liverpool: Darwin Núñez o Mac Allister? “Manejamos los dos, cada uno lleva su mate, y ahí está la pelea. También está Taffarel (entrenador de arqueros), que fue campeón del mundo y los brasileños son todos contra mí y están del lado de Darwin: que mi mate es malo... Generalmente, estoy con Lucho (Díaz) y Dominik (Szoboszlai) y tomo yo, pero en general compartimos entre todos”.

El recuerdo de la patada brutal de James Tarkowski que pudo lesionarlo en Liverpool-Everton: “Casi me rompe la pata en dos veces. No lo echaron, fue increíble. Si tenía el pie plantado en el piso, me quebraba entero. En el momento, me di cuenta que fue una jugada demasiado fuerte. Pero lo que más me impactó fue su cara cuando va a la dividida. No diría que fue a romperme, pero siento que no fue la forma”.

El mediocampista con pasado en el Xeneize habló de un momento puntual de su etapa en el club

Macca citó un tanto con Boca Juniors ante Athletico Paranaense