La fuerte defensa de Sergio Goycochea a Dibu Martínez ante las críticas en Brasil por sus “provocaciones”

Goycochea defendió al Dibu Martínez

Emiliano Martínez se ganó el amor de todo su país con sus grandes actuaciones bajo los tres palos de la selección argentina. Héroe en las dos Copas América y en el Mundial conseguidos por la Albiceleste bajo el mando de Lionel Scaloni, el Dibu también se convirtió en una figura controversial por sus celebraciones y “provocaciones”, tal como las calificaron en Brasil. A pesar de eso, Sergio Goycochea, palabra autorizada para hablar del arco, defendió a su compatriota ante las críticas que recibe en una entrevista con O Globo.

Goyco atajó cuatro penales en el Mundial de Italia 1990, dos en los cuartos de final, ante Yugoslavia, y la misma cantidad en las semifinales contra la Azurra. Pese a que no se consagró campeón del mundo, sabe lo que es el éxito con la Selección. En declaraciones al medio brasileño, Ge Globo, el ex arquero no dudó a la hora de excusar los festejos de Martínez.

“No creo que sea una falta de respeto. Hay gestos de los que podemos hablar y con los que no estoy de acuerdo, ya se lo he dicho, como ese chiste del trofeo (en la final del Mundial). Pero cuando los delanteros marcan un gol, bailan, dan un espectáculo, lo celebran. Hay 200 maneras de celebrar”, expresó Goycochea.

El Dibu recibió críticas por sus festejos. (AP Foto/Gustavo Garello)

Vale recordar que el actual arquero de La Scaloneta fue blanco de muchas críticas en varias oportunidades, tanto por sus juegos psicológicos como por sus reacciones, sobre todo en las recordadas tandas de penales de la Copa América 2021 contra Colombia, como por su festejo con el trofeo que le otorgaron por ser el mejor guardameta de aquella edición, situación que repitió en la final del Mundial 2022.

“No me parece mal que cuando un arquero ataja un penal, que es como un gol para otro jugador, lo celebre. No es una provocación al rival ni una amenaza. Al contrario, es una celebración para él", sostuvo Goyco, quien, luego de su retiro, incursionó en los medios y hoy se desempeña como comentarista deportivo.

Ambos le han dado al futbolero argentino muchos momentos de felicidad. Sin embargo, Goycochea eleva al Dibu en el juego de comparaciones que se hacen entre los dos. “Para mí, humildemente, es una gran satisfacción que alguien me considere el mejor portero de la historia de la Selección y que haga estas conexiones. No puedo olvidarme de (Ubaldo) Fillol ni de tantos otros, pero Dibu se ha forjado un nombre por su capacidad de decisión en muchos momentos y por su competencia”, indicó.

Además, habló sobre el puesto del arco albiceleste a lo largo de la historia: “Argentina siempre ha sido una tierra de buenos porteros, es algo en lo que hemos trabajado mucho e históricamente hemos tenido muchos referentes en esa posición. Nunca fue un problema; al contrario, tuvimos que elegir porque había más de uno para desempeñar esa función”.

Hace poco, Goyco participó el Torneo de Leyendas 2025, que reunió a figuras históricas del fútbol mundial en la isla de Curazao. Junto a otras glorias de Argentina lograron el título al vencer en la final a Portugal y celebraron con un alocado festejo dedicado a Diego Armando Maradona. “Es una gran oportunidad para volver a jugar al fútbol y poder compartir momentos con amigos, tanto en el evento como en el hotel. Este es el segundo año que Argentina participa y esta edición fue aún mejor; siempre intentamos mejorar”, concluyó en cuanto al certamen disputado en el Caribe.